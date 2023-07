Việt Nam – Bồ Đào Nha: Dốc sức giành điểm (14g30, ngày 27-7)

Đến với trận đấu này, cả hai cùng hướng đến mục tiêu kiếm điểm trong lần đầu tham dự VCK World Cup. Thực tế thì Bồ Đào Nha vẫn trội hơn so với các cầu thủ Việt Nam trên nhiều phương diện. Nhìn các cầu thủ của họ thi đấu một cách sòng phẳng với Hà Lan, sẵn sàng đấu thể lực với các nhà đương kim á quân World Cup cho thấy Bồ Đào Nha không hề đơn giản chút nào.

Chính việc trội hơn từ thể hình, thể lực và cả kinh nghiệm quốc tế, việc Bồ Đào Nha đặt mục tiêu giành 3 điểm trước đội tuyển Việt Nam cũng không là điều bất ngờ. Bởi từ tương quan lực lượng, bảng xếp hạng FIFA… thì Việt Nam vốn đã được nhận diện yếu nhất bảng E. Thông tin bất lợi với Bồ Đào Nha trước trận đấu này là một trong những trụ cột Fatima Pinto để ngỏ khả năng ra sân trận gặp Việt Nam do chấn thương. Nhưng cũng có thể đó là tin… hỏa mù để đánh lạc hướng đối thủ mà nhiều đội thường làm ở những giải đấu lớn.

Ở phần sân đối diện, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung hành quân đến sân Waikato với hừng hực khí thế. Dù thua đội tuyển Mỹ ở trận ra quân nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã để lại ấn tượng qua tinh thần thi đấu cùng với việc tuân thủ tốt kỷ luật chiến thuật trong suốt 90 phút tranh tài. Hẳn nhiên, ở trận ra quân ấy “điểm nóng” vẫn là hàng phòng ngự trong đấu pháp xây dựng sự chắc chắn, an toàn trong lối chơi.

Khả năng HLV Mai Đức Chung vẫn sẽ tiếp tục “bài” ấy trong cuộc so tài cùng Bồ Đào Nha cũng không là điều bất ngờ. Nhà cầm quân lão làng như ông Chung thừa hiểu, thực lực trong tay chưa đủ sức để mở thế trận “xanh chín” cùng Bồ Đào Nha mà vẫn trung thành lối đá an toàn, biết người biết ta. Thanh Nhã, Bích Thùy và Hải Yến sẽ là những “quân bài tẩy” của ông Chung trong cuộc so tài này, bởi Huỳnh Như sẽ khó có khoảng trống hoạt động khi mà hàng phòng ngự Bồ Đào Nha quá tường tận về cô sau mùa đầu tiên thi đấu tại Lank FC. Bên cạnh Thanh Nhã, hậu vệ Chương Thị Kiều cũng sẽ là nhân tố đáng chú ý ở hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam mà trong cuộc so tài này, những cầu thủ có thể hình, kinh nghiệm như Chương Thị Kiều sẽ rất quan trọng ở tuyến phòng ngự.

Chia điểm là mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam, nhưng để đạt được điều đó thì đòi hỏi các cô gái Việt Nam phải nỗ lực, cố gắng rất nhiều ở trận đấu này.

Dự đoán: 1-1