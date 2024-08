Văn Đức trở lại đội tuyển quốc gia sau 2 năm vắng bóng

Tác giả của bàn mở tỷ số cho CLB CAHN trong cuộc so tài với Buriram United, tiền đạo Phan Văn Đức đã trở lại đội tuyển quốc gia ở hai cuộc so tài với đội tuyển Nga và đội tuyển Thái Lan sắp tới.

Văn Đức và Alan, tác giả hai bàn thắng cho CLB CAHN vào lưới Buriram United

Ngày 23-8, HLV Kim Sang-sik đã quyết định triệu tập bổ sung tiền vệ Phan Văn Đức vào danh sách tập trung của đội tuyển Việt Nam, sau khi xác định tiền đạo Nguyễn Văn Toàn không kịp bình phục chấn thương cổ chân.

Văn Toàn vốn có tên ở danh sách 26 cầu thủ được HLV Kim Sang-sik triệu tập vào ngày 22-8. Nhưng thông tin từ đội ngũ y tế đã cho biết tiền vệ này không thể có mặt trong thời điểm hiện nay. Thực sự thì bất kỳ chấn thương nào trong lúc này, dù là chấn thương nhẹ cũng được cân nhắc khi mà mùa bóng mới đang đến rất gần.

Nhằm đảm bảo lực lượng cho đội tuyển, HLV Kim Sang-sik cũng quyết định triệu tập bổ sung tiền vệ Phan Văn Đức lên đội tuyển Việt Nam. Đây là lần đầu tiên sau 2 năm, Phan Văn Đức mới có dịp trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia.

Đây cũng đánh dấu sự trở lại đội tuyển của Văn Đức sau hai năm vắng bóng

Điều này cũng là hợp lý bởi cầu thủ người Nghệ An đang có phong độ cao cùng trạng thái thể lực sung mãn. Trong màn so tài với Buriram United FC tối 22-8, anh đã ghi bàn thắng ngay ở phút 3, khơi màn cho chiến thắng 2-1 của CLB Công an Hà Nội trước đối thủ đến từ Thái Lan tại giải vô địch CLB Đông Nam Á.

Văn Đức cũng vừa bình phục chấn thương và hiện tại đang bắt nhịp lại phong độ ổn định. Cầu thủ đa năng này đang được HLV Polking kỳ vọng sẽ lấp vào khoảng trống mà Hồ Tấn Tài để lại.

Theo kế hoach, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại kể từ ngày 30-8 tới ở Hà Nội.

CAO TƯỜNG