V-League 2023: Quyết liệt ngay ở vạch xuất phát

Hai đội tân binh đã có những thể hiện trái ngược qua những vòng đầu tiên. Trong khi Công an Hà Nội FC đang có 3 điểm “lận lưng” thì Khánh Hòa lại chưa có điểm nào. Đó cũng là kết quả không bất ngờ với Khánh Hòa khi trận thua mới đây của họ diễn ra trên sân Quy Nhơn trước T.Bình Định. Vấn đề với thầy trò HLV Võ Đình Tân là sớm gượng dậy khi mà trận đấu tiếp theo của họ là gặp CLB TPHCM, đó là trận “chung kết ngược” dành cho cả hai đội vốn chưa có điểm nào sau 2 trận đấu.

Trong khi đó Công an Hà Nội FC sau trận thắng tưng bừng trước T.Bình Định hôm khai mạc đã nhanh chóng trở xuống mặt đất qua trận thua 0-2 trước Hà Nội FC. Trận thua đã thể hiện rõ những hạn chế của đội bóng này, đó là sự kết dính giữa các tuyến vẫn chưa được hoàn hảo. Nhất là khoảng trống ở hàng phòng ngự với bộ ba Văn Hậu, Tấn Sinh, Tiến Dụng phía trước thủ môn Tiến Dũng chưa phải là “bức tường” an toàn. Công an Hà Nội vẫn được xem là ứng viên cho cuộc đua vô địch mùa này bởi mọi thứ còn là cuộc đua đường dài mà chiều sâu về lực lượng, tính toán nhân sự… mang yếu tố quan trọng không kém. Vấn đề là "Bộ tham mưu" đội bóng này có sớm bịt những điểm yếu trên để giúp cho bộ khung của họ thêm hoàn thiện?

Bất ngờ nhất phải nói đến ngôi đầu bảng đang thuộc về Nam Định. Từ đội bóng suýt xuống hạng mùa rồi, sau cú thay đổi mạnh mẽ lực lượng, đội bóng này đã tiếp cận mùa bóng 2023 thật… ngọt ngào bằng hai chiến thắng liên tiếp. Giấc mơ vô địch với Nam Định hãy còn nhiều thử thách, nhưng chí ít thì cú khởi đầu thuận lợi hiện nay, mục tiêu gia nhập nhóm tranh huy chương là sáng cửa với thầy trò HLV Vũ Hồng Việt.

Cuối cùng là nhóm 3 đội đạt thành tích cao nhất mùa rồi. Cả Hà Nội FC, Hải Phòng và T.Bình Định cùng không giành trọn 6 điểm như mong đợi, nhưng trong nhóm này Hà Nội FC vẫn tạo được sư vững vàng hơn cả. Đội bóng của bầu Hiển cũng để mất một số trụ cột ở đầu mùa bóng, nhưng những thể hiện của họ vừa qua dường như không hề suy giảm sức mạnh.

Hà Nội FC vốn đã quen với sơ đồ không có Văn Hậu ở hành lang trái từ nhiều năm trước, thời điểm mà Văn Hậu sang Hà Lan thi đấu và sau đó là 1 mùa chữa trị chấn thương. Thế nên, hệ thống phòng ngự Hà Nội FC không có sự suy yếu nào ở mùa này khi vắng Văn Hậu và cả Thành Chung. Điều đó thể hiện qua màn trình diễn ấn tượng trong cuộc tiếp đón Công an Hà Nội vừa qua mà tỷ số 2-0 cùng diễn biến của 90 phút cho thấy vì sao Hà Nội FC đang là đội bóng có nhiều danh hiệu nhất trong thời gian qua.