Tuyển thủ Ngô Đình Chuyền xếp hạng 46 thế giới cự ly 200m tự do

Đội tuyển bơi Việt Nam tiếp tục thi đấu tại giải bơi vô địch thế giới 2024 ở Doha (Qatar) và tuyển thủ Ngô Đình Chuyền dự tranh cự ly 200m tự do nam.

Tuyển thủ Ngô Đình Chuyền đã thi đấu cự ly 200m tự do ở giải bơi vô địch thế giới 2024. Ảnh: ĐÌNH CHUYỀN

> Nguyễn Huy Hoàng thi đấu ngày mùng 2 Tết, đạt hạng 40 thế giới cự ly 400m tự do

Cự ly 200m tự do nam thi đấu chiều 12-2 (mùng 3 Tết) theo giờ địa phương và Ngô Đình Chuyền tranh tài ở lượt vòng loại thứ 4 của cự ly. Kết thúc nội dung, Đình Chuyền đạt kết quả 1’53”64 qua đó xếp cuối ở lượt vòng loại của mình. Thành tích trên giúp Đình Chuyền có vị trí 46 chung cuộc tại cự ly 200m tự do nam ở giải bơi vô địch thế giới năm nay cũng như không đủ cơ hội lọt vào bán kết của nội dung. Thông số 1’53”64 của Đình Chuyền chưa thể vượt được chuẩn A Olympic do Liên đoàn thể thao dưới nước thế giới (FINA) quy định về tranh vé Olympic Paris (Pháp) 2024 là 1’46”26.

Tại giải bơi vô địch thế giới 2024, nhà vô địch SEA Games 32 của nội dung 200m tự do nam là Khiew Hoe Yean (Malaysia) đạt kết quả 1’49”14 và xếp vị trí 32 chung cuộc. Đó cũng là thứ hạng cao nhất của các tuyển thủ bơi Đông Nam Á trong nội dung này tại giải vô địch thế giới năm nay.

Năm ngoái, Ngô Đình Chuyền từng có 1 tấm HCĐ tại SEA Games 32 ở Campuchia khi tham gia đội tiếp sức 4x100m tự do nam tranh tài Đại hội. Tại giải bơi vô địch thế giới 2024, tuyển thủ này chỉ đạt được 1 chuẩn tham dự cự ly 200m tự do do vậy Đình Chuyền đã hết nội dung thi đấu của mình sau ngày 12-2.

MINH CHIẾN