Tuyển thủ điền kinh Ngần Ngọc Nghĩa được tuyển dụng vào lực lượng Công an Nhân dân

Vinh dự đã tới với tuyển thủ điền kinh Ngần Ngọc Nghĩa khi là một trong số các HLV, VĐV của thể thao Công an Nhân dân được Bộ Công an tuyển dụng vào ngành.

Trong sáng 19-5 tại Bộ Công an, lãnh đạo Cục công tác Đảng và Công tác Chính trị (Bộ Công an) đã trao quyết định tuyển dụng cán bộ vào ngành đối với tuyển thủ điền kinh Ngần Ngọc Nghĩa. Theo đó, tuyển thủ Ngần Ngọc Nghĩa chính thức được phong cấp bậc hàm thiếu úy chuyên môn kỹ thuật An ninh nhân dân.

Ngoài Ngần Ngọc Nghĩa, một số cá nhân khác cũng được nhận quyết định tuyển dụng vào ngành gồm HLV Phạm Văn Tý (pencak silat), HLV Nguyễn Thanh Thảo (taekwondo), VĐV Nguyễn Văn Trí (pencak silat).

Tại SEA Games 32 vừa qua, Ngần Ngọc Nghĩa là thành viên đội tuyển điền kinh Việt Nam thi đấu tại Campuchia và giành thành tích 1 HCB nội dung 200m nam. Ngần Ngọc Nghĩa cũng như HLV Phạm Văn Tý, Nguyễn Thanh Thảo và VĐV Nguyễn Văn Trí đang thuộc quản lý của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Công an Nhân dân (thuộc Bộ Công an). Năm nay, Ngần Ngọc Nghĩa 25 tuổi và đã tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành giáo dục thể chất của trường Đại học sư phạm TDTT Hà Nội.

Cho biết tại lễ công bố và trao các quyết định tuyển dụng trên, lãnh đạo Cục công tác Đảng và Công tác Chính trị (Bộ Công an) đánh giá từng cá nhân vinh dự được nhận quyết định lần này là những HLV, VĐV đã tu dưỡng đạo đức tốt cũng như có thành tích trong chuyên môn đồng thời nhấn mạnh mỗi HLV, VĐV là một hình ảnh của thể thao Công an Nhân dân nên luôn phải gìn giữ hình ảnh và phấn đấu tập luyện, rèn luyện chuyên môn tốt hơn nữa mang vinh quang về cho tổ quốc.