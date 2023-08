Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có 2 ngày làm quen sân đấu Vĩnh Phúc trước giải SEA V.League 2023

Chiều 1-8, 14 cầu thủ cùng ban huấn luyện và các thành viên đoàn bóng chuyền nữ Việt Nam đã về tới cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) từ chuyến hành trình rời Pháp sau kết thúc giải FIVB Challenge Cup 2023. Theo chia sẻ của ban huấn luyện, chuyến bay dài nhưng các thành viên vẫn đảm bảo được tốt sức khỏe.

Ngay khi về Việt Nam, các tuyển thủ của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được trở về Trung tâm HLTTQG Hà Nội. Tuy nhiên, ngay trong ngày 2-8, tất cả sẽ tiếp tục thực hiện hành trình di chuyển từ Hà Nội tới Vĩnh Phúc để tham dự lượt đầu của giải bóng chuyền nữ quốc tế Đông Nam Á – SEA V.League 2023. Các tuyển thủ của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có hai ngày (2-8, 3-8) làm quen với sân đấu trước khi chính thức bước vào thi đấu từ ngày 4-8.

Lượt đầu của giải SEA V.League 2023 do Việt Nam làm chủ nhà được tranh tài từ ngày 4-8 tới 6-8. Theo ban tổ chức, giải không bán vé mà mở của tự do. Cũng liên quan tới giải đấu, các đội bóng tham dự gồm Việt Nam (chủ nhà), Thái Lan, Indonesia và Philippines đã đăng kí danh sách dự giải. Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan mang đội hình 1 mạnh nhất dự giải lần này. Trong khi đó, đội tuyển nữ Indonesia không có chủ công Megawati do cô bận thi đấu nước ngoài. Năm ngoái, khi giải còn mang tên gọi là ASEAN Grand Prix, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đã là nhà vô địch trong cả hai lượt thi đấu.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là đại diện duy nhất của bóng chuyền nữ châu Á đã dự giải FIVB Challenge Cup 2023 vừa qua tại Pháp. Chúng ta thi đấu tại giải và tích lũy được thêm về chuyên môn. Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã đăng kí danh sách chính thức cầu thủ dự lượt đầu của giải SEA V.League 2023 là 14 cầu thủ đã thi đấu ở FIVB Challenge Cup 2023, đó là Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Khánh Đang, Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Phạm Thị Nguyệt Anh, Đoàn Thị Xuân, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Thị Kim Liên, Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến, Trần Tú Linh, Đinh Thị Trà Giang.

Trong ngày 2-8, ngoài đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, các đội tuyển nữ Thái Lan, Philippines và Indonesia cũng có mặt tại Vĩnh Phúc. Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành kết quả tốt nhất ở cả hai lượt thi đấu của SEA V.League 2023. Trước giải SEA V.League 2023, đội tuyển bóng chuyền nữ từng gặp đội tuyển nữ Thái Lan tại chung kết SEA Games 32 và thua 1-3; chúng ta cũng gặp đội nữ Indonesia tại chung kết AVC Challenge Cup 2023 và thắng 3-2.

Ngoài 14 cầu thủ của đội hình chính, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn 13 cầu thủ khác đang thuộc danh sách tập luyện tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội (một số cầu thủ trẻ được trở về đội bóng chủ quản dự cúp các câu lạc bộ trẻ toàn quốc 2023 tại Ninh Bình). Trong ngày 2-8, tất cả cầu thủ của hai đội hình cùng di chuyển tới Vĩnh Phúc.