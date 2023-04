Trọng tài ở chung kết nữ cúp Hùng Vương 2023 non kinh nghiệm và xử lý tình huống không tốt

Cho biết ở ngày 11-4, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT đồng thời Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Trần Đức Phấn khẳng định, mình có quan điểm cá nhân về công tác trọng tài và tình huống gây tranh cãi ở thời điểm cuối tại ván đấu thứ 4 trong trận chung kết bóng chuyền nữ giữa Hóa chất Đức Giang và Ninh Bình tại cúp Hùng Vương 2023 (kết thúc ngày 26-3).

“Về trọng tài, với ý kiến cá nhân và dựa trên kinh nghiệm từng làm việc trực tiếp tôi đánh giá trọng tài bóng chuyền chỉ có hai yếu tố ảnh hưởng đó là tư tưởng và chuyên môn. Nếu loại trừ vấn đề tư tưởng, chính là tiêu cực tiêu cực thì vấn đề còn lại là chuyên môn. Đánh giá tổng quát về trận đấu, theo ý kiến trả lời của Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường và qua thông tin báo chí tôi nắm được các thông tin về chung kết cúp Hùng Vương 2023. Trong suốt quá trình trận đấu không xảy ra sai sót nhưng đã có gây tranh cãi tại thời điểm ở tình huống bóng như vậy. Tôi đánh giá là trọng tài non và phương pháp chưa tốt. Ở đây là sự non cả hai trọng tài gồm trọng tài thứ nhất, thứ hai cùng trọng tài biên. Đặc biệt non ở sự phối hợp.

Trọng tài đã hơi vội vàng, sự phối hợp chưa tốt nên không xử lý tình huống tốt được nên có sai sót và trận đấu quyết định luôn thắng – thua.

Tôi không đánh giá về vấn đề tiêu cực. Với cơ quan quản lý nhà nước, chúng tôi đã giao cho các Liên đoàn để xử lý thỏa đáng. Chúng ta cũng phải công nhận, trọng tài là con người cả nên sai sót không thể không diễn ra. Tình huống khó nhất trong nhận định ở bóng chuyền là chạm tay hay không. Nên trọng tài phải có kinh nghiệm xử lý. Đáng tiếc là giải cúp Hùng Vương 2023 không có hệ thống “mắt thần” (Video Challenge Eyes) nên trọng tài đưa ra quyết định của mình”, ông Phấn cho biết.

Ông Phấn cũng nói rõ “Tôi không bảo vệ trọng tài nhưng chúng ta phải nhìn vào thực tiễn và là con người nên cần cảm thông nhiều yếu tố ảnh hưởng khi làm việc trên sân. Bây giờ có công nghệ “mắt thần” nên trọng tài đã được cởi bỏ hơn áp lực khi điều hành. Hệ thống “mắt thần” trước khi đưa vào áp dụng đã phải thử nghiệm mất hai năm. Nhưng khi đưa vào thì các tình huống khiến cắt khúc trận đấu và mất đi tính hấp dẫn khi theo dõi chuyên môn”.

Nhà quản lý của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cũng khẳng định với trọng tài ở cấp độ quốc tế ở những tình huống như vậy của chung kết nữ cúp Hùng Vương 2023, chắc chắn sẽ không để sai sót.

Ở cúp bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á 2023, trọng tài do Liên đoàn bóng chuyền châu Á bố trí công tác trọng tài dựa trên các cấp bậc và có chuyên môn, kinh nghiệm. Hệ thống “mắt thần” có áp dụng ở giải này.