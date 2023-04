Trọng tài Nguyên Vũ và pha "bẻ còi" đáng nhớ ở vòng 6

Trọng tài Vũ Nguyên Vũ ở góc quan sát đối diện, ban đầu cho đội chủ nhà được hưởng pha đá phạt trước vòng cấm của T.Bình Định. Tuy nhiên, các cầu thủ CLB TPHCM đã phản ứng dữ dội, vì cho rằng, điểm tiếp xúc mà Schmidt để bóng chạm tay ở trong vòng cấm. Trọng tài Vũ lập tức hội ý với trợ lý Nguyễn Thành Trung. Sau đó, “Vua áo đen” gốc Hà Tĩnh quyết định “bẻ còi”, và cho CLB TPHCM hưởng phạt đền. Xem lại thước phim quay chậm trên sóng truyền hình, đúng là điểm Schmidt để bóng chạm tay đã trong vòng cấm.

Dẫu vậy, tình huống “bẻ còi” tạo nên sự ức chế về mặt tâm lý cho T.Bình Định. Đội khách vây lấy trọng tài Vũ Nguyên Vũ lẫn trợ lý Nguyễn Thành Trung. Nhưng quyết định thổi 11m vẫn được trọng tài Vũ bảo lưu, đồng thời một chiếc thẻ vàng được rút cho hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh vì lỗi phản ứng thái quá. Trên chấm 11m, Hoàng Vũ Samson dễ dàng đánh bại thủ môn Trần Đình Minh Hoàng, ấn định tỉ số hòa 1-1 của trận đấu. Thoát trận thua, CLB TPHCM vươn lên vị trí thứ 12 với 4 điểm, nhiều hơn 2 đội cuối bảng B.Bình Dương và Đà Nẵng 1 điểm, và vẫn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua trụ hạng ở V-League 2023.

Việc trọng tài “bẻ còi” không có gì bất ngờ. Dù sao, “Vua áo đen” cũng là con người, có những thời điểm sai sót, và biết điều chỉnh lỗi sai kịp thời để không làm trận đấu bị vỡ vụn. Tuy nhiên, đặt trong hoàn cảnh của trọng tài Vũ, vào thời điểm ông quyết định “bẻ còi” vô cùng nhạy cảm. Thật ra, tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa CLB TPHCM và T.Bình Định, với trọng tài chính Vũ Nguyên Vũ, phải đối diện áp lực tâm lý rất lớn. Ở vòng trước, CLB TPHCM đã nhận thất bại 1-3 trước đội khách Hà Nội FC. Trong đó, cầu thủ bàn thắng mở điểm của đội bóng Thủ đô đã rơi vào thế việt vị, nhưng vẫn được công nhận.

Điều này trở thành tâm điểm của buổi họp báo sau trận đấu. Thay vì thừa nhận độ vênh rất lớn về mặt chuyên môn giữa CLB TPHCM và Hà Nội FC, HLV Vũ Tiến Thành đổ hết lỗi cho trọng tài với câu phát biểu gây điểm nhấn: “Cứ đá với Hà Nội FC là thua vì trọng tài”. Đồng thời, ông chuyển chủ đề ở buổi họp báo sang trận hòa 1-1 giữa Nam Định với Khánh Hòa, nơi mà trọng tài Trương Hồng Vũ trở thành tâm điểm chỉ trích vì cho Nam Định hưởng phạt đền vào cuối trận, dù được Ban Trọng tài VFF thừa nhận quyết định chính xác.

Trước trận đấu giữa CLB TPHCM và T.Bình Định, thay vì nhắc vấn đề chuyên môn, giới mộ điệu nói nhiều hơn về phản ứng của HLV Vũ Tiến Thành và công tác trọng tài. Ban đầu, Ban Trọng tài VFF chọn trọng tài Nguyễn Đình Thái điều hành trận đấu này. Nhưng sai lầm của ông Thái ở trận đấu giữa CLB TPHCM và Hà Nội FC buộc ông bị kỷ luật, và thay vào “lính chữa cháy” Vũ Nguyên Vũ.

Có những câu hỏi liên quan trước, trong trận đấu đã liên tục được thay đổi dựa vào diễn biến trên sân. Giả sử, CLB TPHCM thua trận thứ 2 liên tiếp ở sân nhà Thống Nhất thì HLV Vũ Tiến Thành sẽ giải thích thế nào? Nếu trọng tài Vũ không “bẻ còi”, giữ quyết định cho CLB TPHCM đá phạt và không thể ghi bàn, dẫn đến trận thua, liệu phản ứng của đội chủ nhà ra sao? Và may mắn, trong thời điểm nhạy cảm, trọng tài Vũ đã có pha “bẻ còi” chính xác.

Tất nhiên, dù sao thì nhiệm vụ của trọng tài vẫn phải tạo ra sự công bằng cho 2 đội, cùng ban tổ chức đưa trận đấu về đích an toàn. Như lời của HLV Võ Đình Tân của Khánh Hòa chia sẻ sau bức xúc ở trận đấu với Nam Định: “Tôi không cần trọng tài bắt nghiêng về Khánh Hòa, hay đội bóng nào khác. Bóng đá phải công bằng và trọng tài phải làm công tác giống như công an. Công an tạo ra sự công bằng cho xã hội, thì trọng tài thay mặt giải đấu để điều hành trận đấu và tạo sự công bằng cho cầu thủ 2 đội. Điều này mới làm cho bóng đá Việt Nam phát triển”.