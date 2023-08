Trịnh Thu Vinh giành suất dự Olympic Paris 2024 cho bắn súng Việt Nam

Ngày 17-8 là ngày thi đấu chính thức đầu tiên tại giải bắn súng vô địch thế giới 2023 đang diễn ra ở Baku (Azerbaijan) và chúng ta có xạ thủ góp mặt.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh là người thi đấu nội dung 10m súng ngắn hơi nữ trong ngày. Tại vòng loại, cô giành được 579 điểm qua đó có vị trí hạng 5 và lọt vào nhóm 8 xạ thủ mạnh nhất thế giới dự chung kết nội dung. Ở chung kết bài bắn (tối ngày tranh tài theo giờ địa phương), Trịnh Thu Vinh đã đạt 175.6 điểm và đứng hạng 5 chung cuộc. Vô địch bài bắn là Jiang Ranxin (Trung Quốc), hạng nhì là Korakaki Anna (Hy Lạp), hạng ba là Li Xue (Trung Quốc).

Thành tích của Thu Vinh là một trong những nỗ lực quan trọng của xạ thủ đang khoác áo thể thao Công an Nhân dân bởi cô triển vọng được suất Olympic Paris (Pháp) 2024. Nguyên do, xạ thủ xếp trên Thu Vinh ở lượt chung kết có của đội tuyển bắn súng Trung Quốc và Hy Lạp đã giành được tối đa suất chính thức Olympic nội dung này. Do thế, khi tính tổng để xét vị trí, Thu Vinh có kết quả hạng 5 nhưng vẫn được xét có suất Olympic Paris (Pháp) 2024. “Chúng tôi vẫn đang chờ công bố chính thức từ Liên đoàn bắn súng thế giới ISSF về suất Olympic trong nội dung này. Khả năng cao là chúng ta có cơ hội được suất này với thành tích của Thu Vinh”, đại diện bộ môn bắn súng (Cục TDTT) bà Vũ Anh Đào đang có mặt ở Azerbaijan chia sẻ. Khi ISSF công bố cụ thể, chúng ta sẽ chính thức có suất Olympic này của đội tuyển bắn súng Việt Nam.

Trịnh Thu Vinh là một trong những xạ thủ trọng điểm của bắn súng Việt Nam đang chuẩn bị chuyên môn hướng tới ASIAD 19-2022. Năm nay, xạ thủ này mới ở tuổi 23. Tại SEA Games 31, Thu Vinh từng giành HCĐ cá nhân bài bắn 10m súng ngắn hơi nữ và HCB đồng đội bài bắn 10m súng ngắn hơi nữ.

Trước đó, đội tuyển xe đạp Việt Nam đã giành được 1 suất chính thức Olympic Paris (Pháp) sau khi cua-rơ Nguyễn Thị Thật giành được HCV tại giải vô địch đường trường nữ châu Á 2023. Như vậy, chúng ta đang tạm có 2 tấm vé Olympic Paris (Pháp) 2024.

Với bắn súng Việt Nam, đội tuyển còn nhiều nội dung thi đấu ở giải bắn súng vô địch thế giới 2023 nên vẫn đang tập trung cho các xạ thủ có quyết tâm cao nhất ra tranh tài. Chỉ đạo chuyên môn của đội tuyển bắn súng Việt Nam ở giải lần này có HLV trưởng Hoàng Xuân Vinh và chuyên gia Hàn Quốc Park Chung-gun.

Cùng trong ngày thi đấu, ở bài bắn 10m súng ngắn hơi nam, xạ thủ Phạm Quang Huy không lọt vào chung kết, đứng vị trí 40, xạ thủ Lại Công Minh xếp hạng 50, xạ thủ Phan Công Minh xếp hạng 74.