Trào lưu chơi Pickleball lan rộng: Không dễ thành môn thể thao đỉnh cao

Ai cũng có thể chơi

Pickleball là sự kết hợp hoàn hảo giữa quần vợt, bóng bàn và cầu lông, giúp môn chơi này vừa mang tính cạnh tranh cao, vừa dễ dàng tiếp cận với người mới tập. Quy tắc đơn giản, sân chơi nhỏ và không đòi hỏi quá nhiều thể lực đã khiến pickleball trở thành một môn thể thao lý tưởng cho mọi lứa tuổi.

Bên cạnh việc dễ tiếp cận hơn quần vợt, pickleball cũng có nhịp độ chậm hơn và ít phải di chuyển hơn. Một sân quần vợt rộng bằng bốn sân pickleball, và hầu hết người chơi môn thể thao này đều đánh đôi. Tham gia pickleball, người chơi chỉ cần có hai vợt, bốn quả bóng và một tấm lưới. Bộ dụng cụ này có thể mua tại các cửa hàng thể thao hoặc trực tuyến.

Phong trào chơi pickleball đang phát triển rất nhanh tại TPHCM. Ảnh: P.MINH

Những người nổi tiếng như tỷ phú Bill Gates, ca sĩ Taylor Swift góp phần khiến môn thể thao này ngày càng được chú ý trên thế giới. Giới kinh doanh thể thao cũng nhanh chóng vào cuộc. “Thời trang pickleball” hay “đồ hiệu cho pickleball” trở thành những cụm từ được tìm kiếm phổ biến trên mạng thời gian gần đây.

Mặc dù pickleball ra đời từ những năm 1965 tại Mỹ, nhưng gần đây, làn sóng chơi pickleball mới lan rộng ở châu Á, đặc biệt là trong giới trẻ, với nhiều cuộc thi từ chuyên nghiệp đến không chuyên được tổ chức. Tại Việt Nam, pickleball xuất hiện từ năm 2018, nhưng khoảng một năm trở lại đây môn này mới “gây sốt”. Số người chơi ở Hà Nội, TPHCM tăng hàng trăm lần so với cuối năm 2023. Nhiều người nổi tiếng, người đẹp cũng nhanh chóng “lăng xê” môn thể thao này.

Anh Phạm Văn Tuân, chủ nhiệm một CLB pickleball tại Hà Nội, cho biết: “Người chơi có thể làm quen 2-3 buổi là biết cách chơi pickleball, trong khi thời gian tương đương với môn tennis có thể kéo dài cả năm. Về chi phí, thuê sân pickleball chỉ khoảng 100.000 đồng/buổi; các chi phí về vợt, bóng cũng thấp hơn so với tennis, dao động từ 100.000 đồng đến khoảng một triệu đồng...”.

Mới là môn thể thao phong trào

Nếu nhìn dưới góc độ của các nhà quản lý, thì pickleball như đang “trao” cho Thể thao Việt Nam một cơ hội “đi tắt, đón đầu”, bởi nhiều lý do: phong trào lan rộng; môn chơi phù hợp với thể chất người Việt; mới khởi phát nên dễ quy hoạch, định hướng và thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, do môn chơi này cũng mới mẻ so với cả thế giới nên có thể xem như chúng ta đang cùng xuất phát điểm đào tạo một thế hệ vận động viên mới.

Nhưng pickleball dù phổ biến, thì cho đến nay vẫn chỉ dừng lại ở môn thể thao tốt cho sức khỏe và phù hợp với đời sống cư dân đô thị. Đó là lý do mà có những đánh giá rằng, người chơi pickleball hiện chủ yếu là phong trào, không có chiều sâu, thiếu nghiêm túc tìm hiểu và tập luyện nên sẽ rất dễ dẫn tới chuyện “cả thèm chóng chán”. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ về việc phát triển một môn thể thao mang tính giải trí, dễ chơi, dễ tiếp cận với nhiều đối tượng trong xã hội, không ít ý kiến cho rằng đây bản chất là một môn thể thao “lai tạp”, không có giá trị tập luyện.

Các tay vợt nữ tranh tài tại giải Pickleball châu Á 2024 ở TPHCM

Bất kỳ môn chơi nào càng ít đòi hỏi về độ khó, sức mạnh thể lực, không phức tạp về điều luật… thì càng không dễ phát triển thành môn thi đấu đỉnh cao và trở thành môn tiêu chuẩn toàn thế giới để đưa vào thi đấu Asiad, Olympic. Lấy ví dụ như môn billiards nội dung carom. Chơi “cho vui” thì đánh libre (1 băng), nhưng khi thi đấu phải là 3 băng với độ khó và đòi hỏi kỹ thuật cao. Thế giới có rất nhiều môn võ, nhưng để trở thành môn tiêu chuẩn Olympic thì chỉ có những môn hình thành được hệ thống tính điểm dựa trên độ khó, yêu cầu vận động viên phải có kỹ thuật thi đấu cao. Những yếu tố này tạo ra được sự cạnh tranh, bắt buộc người chơi nâng cấp trình độ một cách liên tục, tiếp cận những giới hạn khó hơn mức độ người tập luyện bình thường. Đến lúc này, pickleball chưa cho thấy những yếu tố đó, chưa kể nó “lai” 3 môn tennis - bóng bàn - cầu lông, đều là những môn quan trọng của Olympic.

Trên thực tế, không ít người sau khi chơi thử pickleball theo phong trào đã từ bỏ, thậm chí thanh lý dụng cụ tiền triệu. Cơ bản là vì tính “dễ chơi” của pickleball mà nó không tạo ra thêm cảm hứng để người chơi tìm kiếm cảm giác “mạnh”. Thậm chí, những người chơi thể thao chuyên nghiệp còn đánh giá pickleball là môn chơi của “người già và trẻ em”. Ngoài ra, người chơi pickleball hiện chủ yếu theo phong trào, không có đủ đam mê và không sẵn sàng cam kết gắn bó lâu dài với môn này để có thể tạo nên một cộng đồng và hệ thống giải đấu đủ mạnh, duy trì được lâu dài.

Pickleball có thể được chơi theo hình thức thi đấu đơn (chạm điểm số 11), thi đấu đôi hoặc thi đấu nhóm (chạm điểm số 15). Điểm đặc biệt trong quy tắc tính điểm của bộ môn này là chỉ bên giao bóng mới có thể ghi điểm. Khi giành chiến thắng trong một lượt chơi, người chơi không ghi điểm mà sẽ giành được quyền giao bóng ở lượt tiếp theo. Điểm số sẽ được ghi ở lượt người chơi giao bóng.

ĐĂNG LINH