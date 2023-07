Trần Thị Thuỳ Trang giúp Tập đoàn Lộc Trời có chiến thắng thứ 2

Với việc tay đua chủ lực Nguyễn Thị Thi đã nắm được Áo vàng, các cô gái Tập đoàn Lộc Trời quyết định dàn đội hình điều tiết tốc độ trong chặng 2 từ Bến Tre đi Vĩnh Long dài 95,3 km nhằm bảo vệ thành quả.

Trong số các đối thủ của An Giang, Biwase Bình Dương là đối thủ nguy hiểm nhất với mũi đánh Bùi Thị Quỳnh. Thế nhưng với việc Bùi Thị Quỳnh bị nhốt lại ở tốp 2 vào ngày hôm qua, xem như miếng đánh này của thầy trò HLV Bành Chấn Quyền tan thành mây khói. Hiện tại, Biwase Bình Dương vẫn còn mũi đánh Bùi Thị Huê đứng thứ 4 tổng sắp đang thua Áo vàng 13 giây. Thế nhưng, thực lực và trình độ về khả năng nước rút, Bùi Thị Huê không phải là đối thủ gây trở ngại được cho Nguyễn Thị Thi.

Đội đua đáng ngại thứ hai của An Giang chính là đội tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, họ chỉ mang đội hình 2 sang “Cưỡi ngựa xem hoa” nên sau chặng 1, các cô gái “xứ sở chùa vàng” khó có cửa tranh chấp Áo vàng cho đến đồng đội.

Bên cạnh đó, TPHCM Vinama, Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp là hai đội năng nổ nhất trên đường đua khi luôn phát pháo các đợt tấn công. Thế nhưng, họ biết được sức mạnh của mình so với An Giang như thế nào nên cũng coi theo thế mà đánh. Có thể, mục đích của họ là những giải thưởng dọc đường hoặc nương theo thế của Tập đoàn Lộc Trời để giành lấy vị trí thứ hai các giải thưởng. Chừng nào có cơ hội tốt mới đối đầu trực tiếp với đội đua An Giang.

Trong thế trận gần như đã “vô khuôn” cho Tập đoàn Lộc Trời, các đội khác gần như tấn công trong vô vọng. Bởi đội hình khá đông với hơn chục cô gái mà còn có trình độ chuyên môn tốt, An Giang kiểm soát toàn bộ đường đua. Họ dàn quân điều tiết tốc độ, chấp nhận thả đi những tay đua không gây nguy hiểm và sau đó bắt lại khi gần về đích. Qua đó, đoàn đua sẽ về tốp đông đồng thời gian và Nguyễn Thị Thi đương nhiên bảo vệ thành quả của mình.

Trong ngày thi đấu hôm nay, không những bảo vệ thành tích cho Nguyễn Thị Thi, Tập đoàn Lộc Trời còn làm hơn thế nữa khi tay đua trẻ Trần Thị Thuỳ Trang đánh bại tay đua chủ lực của Biwase Bình Dương Bùi Thị Quỳnh và Trần Thị Ngọc Trang (Vĩnh Long) về nhất chặng 2.

Với kết quả này, Tập đoàn Lộc Trời còn cho các đối thủ biết ngoài Nguyễn Thị Thật, đội đua miền Tây này còn sở hữu tay đua trẻ Trần Thị Thuỳ Trang có nước rút dũng mãnh. Việc Thuỳ Trang về nhất cũng không có gì bất ngờ vì cô chính là tay đua giành huy chương bạc giải vô địch quốc gia nội dung nước rút tốc độ, chỉ đứng sau đàn chị Nguyễn Thị Thật.

Sau 2 chặng, đội chủ giải vẫn thống trị toàn bộ các danh hiệu. Nguyễn Thị Thi vẫn giữ được chiếc Áo xanh lẫn Áo vàng và Tập đoàn Lộc Trời đứng đầu giải đồng đội.

Sáng mai 9-7, đoàn đua chạy chặng 3 từ Vĩnh Long đi Sóc Trăng dài 92 km.