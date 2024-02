Trận MMA “1 chấp 3” của Eduardo Riego tại Dogfight Wild Tournament gây sốt mạng xã hội

Riego trước trận đấu "1 chấp 3"

Eduardo Riego, võ sĩ cao 1 mét 90 và nặng 93 kg (hạng cân dưới nặng) đến từ Tây Ban Nha đã quyết định cứu vãn sự nghiệp của mình khi đăng ký tham dự Dogfight Wild Tournament - hệ giải MMA điên rồ với những trận đấu không theo khuôn khổ bình thường, kiểu “2 vs 2”, “1 vs 3” và thậm chí “1 vs 5”.

Đây là lựa chọn khá mạo hiểm dành cho Riego, sau khi anh để thua 2 trận đấu liên tiếp - tại các hệ giải SHC (Strength & Honor Championship), FX Promotions từ hồi năm 2013-2014, tất nhiên là trong các trận đấu kiểu “1 vs 1” chính thống và đã tạm dừng sự nghiệp MMA từ đó. Thành tích của Riego là 6 trận thắng - 2 trận thua.

Đến với Dogfight Wild Tournament là canh bạc với Riego, nhưng anh đã trải qua 2 chiến thắng gần đây nhất. Lần này, đối đầu với 3 đối thủ thấp bé nhỏ con hơn, là Manuel, Ivan và Tomas, Riego trải qua những giây phút chật vật ban đầu khi các đối thủ của anh áp đảo về mặt “quân số”.

Bị cả 3 đối thủ đồng loạt tấn công, Riego không đủ tay - chân để chống đỡ. Anh đã chọn lựa phương thức rất mạo hiểm: Tập trung tấn công quyết liệt một đối thủ duy nhất, qua đó, từ từ loại bỏ sự áp đảo về mặt “quân số” của đối phương. Sống sót để vượt qua vòng 1, Riego khiến đám đông khán giả tại Tarraco Arena (Tarragona) cảm giác phấn khích.

Đầu hiệp 2, anh loại được một đối thủ bằng đòn siết cổ đặc trưng khi đã khóa chặt mục tiêu và mặc kệ 2 đối thủ còn lại tấn công. Trận đấu trở thành “1 chấp 2”, nhưng Riego vẫn rất là chật vật. Tuy vậy, khi bước sang hiệp 3, mọi thứ bắt đầu đổi chiều. Riego lựa thế khóa cổ một đối thủ khác và loại anh này ra khỏi vòng chiến.

Bây giờ, trận đấu biến thành “1 vs 1” kiểu truyền thống. Với ưu thế áp đảo ngược về chiều cao, cân nặng, Riego nhanh chóng khóa cổ đối thủ cuối cùng từ phía sau, buộc anh này đập tay xin hàng. Trận ngược dòng ngoạn mục và kịch tính, dưới sự giám sát của... 3 trọng tài, khiến cộng đồng mạng mê MMA nổi sóng!

Các CĐV thay nhau bình luận: “Trận MMA hay nhất mọi thời đại. Các bạn quyết định đi”, “Gã này thật sự là ác nhân ác nhất hành tinh”, “Tôi cảm thấy bối rối và khó hiểu với những gì tôi đã được chứng kiến”, “Một trong những khoảnh khắc của mọi thời đại ở trong thể thao. Thứ này sẽ đi vào sử sách”, “Thứ điên rồ nhất trong môn thể thao chiến đấu”.

Riego, từ võ sĩ hết thời vô danh, đang trở nên “cực hot” trên mạng xã hội.

Trận "1 chấp 3" của Riego

Đ.Hg.