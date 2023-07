Tổ tiếp sức 4x400m nữ được nhận tiền thưởng cho tấm HCV vô địch châu Á 2023

An ninh tại World Cup nữ được đồng chủ nhà New Zealand tăng cường sau vụ xả súng chết người ở Auckland vào rạng sáng thứ Năm, chỉ khoảng 12 giờ trước trận khai mạc giải giữa chủ nhà New Zealand với Na Uy (bảng A) - lúc 14 giờ, theo giờ Việt Nam.