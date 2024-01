Tiếc cho võ sỹ judo Nguyễn Thị Thanh Thủy

Thanh Thủy đã không kịp hồi phục chấn thương để tiếp tục dự các lượt vòng loại tranh vé Olympic Paris (Pháp) 2024. Ảnh: IJF

“Chúng tôi đã tính toán rất kỹ lưỡng và dựa trên báo cáo chuyên môn của ban huấn luyện mới đưa ra quyết định để VĐV Nguyễn Thị Thanh Thủy chữa trị chấn thương dứt điểm, không mạo hiểm trong tập luyện thi đấu để ảnh hưởng tới sự nghiệp của em. Thủy đang có thứ hạng an toàn để tiếp tục tranh vé Olympic Paris (Pháp) 2024 tại hạng 52kg nữ nhưng việc khó tiếp tục thi đấu ở các lượt giải quốc tế ảnh hưởng cơ hội của VĐV. Đây là điều đáng tiếc”, phụ trách bộ môn judo (Cục TDTT) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn judo Việt Nam – ông Nguyễn Hữu An đã trao đổi. Cũng theo ông An, Thanh Thủy được bác sỹ kiểm tra chấn thương và xác định đứt dây chằng đầu gối. Sau đó, cô đã được phẫu thuật chữa trị và hiện tại tuyển thủ đang ở giai đoạn hồi phụ thể lực nhưng chưa thể vận động mạnh, thi đấu.

Judo Việt Nam có mục tiêu phấn đấu tranh tối thiểu 1 suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024. Ngày 22-1 tới đây, đội tuyển sẽ cử võ sỹ lên đường tới Bồ Đào Nha đấu lượt giải Grand Prix 2024 của judo thế giới để tích điểm nhằm tìm cơ hội tranh vé chính thức dự Olympic.

Tuyển thủ Nguyễn Thị Thanh Thủy không thể thi đấu, đội tuyển judo Việt Nam còn 3 gương mặt được giao trọng trách tìm suất Olympic là Hoàng Thị Tình (48kg nữ), Nguyễn Ngọc Diễm Phương (57kg nữ), Chu Đức Đạt (60kg nam).

“Từng tuyển thủ đều có cơ hội của mình. Chúng tôi đăng ký tối đa để tuyển thủ được dự giải quốc tế trong khả năng của đội tuyển judo Việt Nam và các em sẽ được thi đấu tích điểm xếp hạng cho mình”, ông An trao đổi thêm. Dự báo của ban huấn luyện đội tuyển judo Việt Nam thì các nữ tuyển thủ có sự khả quan về tranh chấp vé Olympic chính thức lần này.

Sau giải ở Bồ Đào Nha, các tuyển thủ judo của Việt Nam tiếp tục thực hiện chương trình thi đấu tại châu Âu với giải Grand Slam 2024 của Liên đoàn judo thế giới tại Pháp, giải judo châu Âu ở Hungary và tại Ba Lan. Các giải đấu được tổ chức trong tháng 2-2024.

Ở giai đoạn gần những năm trở lại đây, võ sỹ Văn Ngọc Tú là người đã giành được suất chính thức dự Olympic năm 2012 và 2016 cho judo Việt Nam. Sau khi cựu tuyển thủ này giải nghệ, Nguyễn Thị Thanh Thủy là người tiếp bước đàn chị giành tấm vé chính thức dự Olympic năm 2020. Cơ hội lẽ ra còn tiếp tục với Thanh Thủy hướng tới Olympic Paris (Pháp) 2024 sắp tới nhưng chấn thương không cho phép cô và ban huấn luyện đội tuyển judo Việt Nam mạo hiểm.

Năm ngoái, Thanh Thủy đã giành HCV hạng 52kg nữ tại SEA Games 32. Cô là tuyển thủ đã được đăng ký dự ASIAD 19 nhưng sát ngày lên đường gặp chấn thương do vậy không thể tới Hàng Châu (Trung Quốc) tranh tài. Sau thời gian trên, Thanh Thủy tập luyện và hồi phục tích cực sau chấn thương, được dự giải Grand Slam 2023 ở Tokyo (Nhật Bản, tháng 12-2023) nhưng sau giải này thì Thủy đã phải chữa dứt điểm chấn thương.

Ban huấn luyện đội tuyển judo Việt Nam cho biết, cơ hội trở lại với các giải chuyên môn cao của Thanh Thủy vẫn còn nhiều do vậy bản thân tuyển thủ cần nhất là sự hồi phục thể lực sau phẫu thuật chấn thương và giữ được tinh thần mạnh mẽ nhất.

MINH CHIẾN