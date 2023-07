Thúy Hiền, Quang Thuấn cùng đồng đội dẫn đầu giải bơi trẻ toàn quốc 2023

Ngày tranh tài 4-7 tại câu lạc bộ bơi-lặn Đà Nẵng (Đà Nẵng) là ngày thứ hai của giải bơi-lặn vô địch trẻ toàn quốc 2023. Các nội dung của môn bơi đang thi đấu trước.

Trong ngày tranh tài, các gương mặt của bơi Quân đội tới từ Trung tâm HLTT Quốc phòng 4 và Trung tâm HLTT Quốc phòng 5 chiếm lĩnh các vị trí dẫn đầu về tổng sắp huy chương.

Đội bơi Trung tâm HLTT Quốc phòng 4 với các gương mặt quan trọng như Nguyễn Thúy Hiền, Nguyễn Quang Thuấn đang tạm có 12 HCV, 4 HCB, 4 HCĐ nên tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương. Ở ngày thi đấu 4-7, Nguyễn Quang Thuấn đã giành được tấm HCV nội dung 100m tự do nam ở nhóm tuổi U18 với thông số 52”46. Trong nội dung này, người cạnh tranh quyết liệt với Quang Thuấn là Mai Trần Tuấn Anh (Trung tâm HLTT Quốc phòng 5) đã nỗ lực bám đuổi nhưng chỉ có vị trí thứ nhì, nhận HCB bằng kết quả 52”73. Đáng chú ý, Hồ Nguyễn Duy Khoa (Trung tâm HLTT Quốc phòng 5) cùng thi đấu nhưng chỉ có vị trí 12 chung cuộc. Tuy vậy, tại chung kết 100m ếch nam ở nhóm U18, Quang Thuấn chỉ về nhì (1’06”14) do thua người về nhất của cự ly là Tạ Minh Hiếu (Hải Phòng, 1’05”32). Cùng trong ngày, Quang Thuấn còn về nhì cự ly 1.500m tự do nhóm tuổi U18 (15’42”25) do thua VĐV vô địch là Mai Trần Tuấn Anh (15’38”84).

Trong khi đó, Nguyễn Thúy Hiền (Trung tâm HLTT Quốc phòng 4) đã có tấm HCV cự ly 100m ếch nữ nhóm tuổi 14-15 với kết quả 1’14”55. Sau đó, Thúy Hiền tiếp tục thi đấu tốt và giành HCV cự ly 200m tự do nữ cùng nhóm tuổi với thành tích 2’09”07.

Ngoài hai gương mặt trên, các VĐV khác của các đội bơi Trung tâm HLTT Quốc phòng 4 và Trung tâm HLTT Quốc phòng 5 thay nhau giành những ngôi vô địch thuyết phục ở ngày thi đấu như Mai Đức Hiếu (Trung tâm HLTT Quốc phòng 5, 100m tự do nam nhóm tuổi 12-13, 57”02), Nguyễn Thanh Thảo (Trung tâm HLTT Quốc phòng 5, 100m ếch nữ nhóm tuổi U11, 1’23”24), Nguyễn Thanh Phong (Trung tâm HLTT Quốc phòng 5, 100m ếch nam nhóm tuổi U11, 1’26”31), Dương Văn Hoàng Quý (Trung tâm HLTT Quốc phòng 4, 100m ếch nam nhóm tuổi 14-15, 1’08”75), Lê Thành Được (Trung tâm HLTT Quốc phòng 4, 100m ếch nam nhóm tuổi trên U18, 1’05”01), Lê Huỳnh Tú Uyên (Trung tâm HLTT Quốc phòng 4, 200m tự do nữ nhóm tuổi 12-13, 2’13”20).

Sau ngày thứ 2 của giải đấu, xếp sau Trung tâm HLTT Quốc phòng 4 là Trung tâm HLTT Quốc phòng 5 với 11 HCV, 8 HCB, 4 HCĐ. Vị trí thứ 3 thuộc về TPHCM (7 HCV, 11 HCB, 12 HCĐ). Tại giải năm nay, các gương mặt quen thuộc của bơi TPHCM như Trần Duy Khôi, Nguyễn Diệp Phương Trâm đều tham gia thi đấu.

Các đội bơi Long An, Thanh Hóa, An Giang, Hải Phòng, Hà Nội, Tiền Giang, Quảng Ninh đều đã giành được HCV. Chủ nhà Đà Nẵng hiện mới chỉ có một HCV do công của Trần Văn Nguyễn Quốc (100m tự do nam nhóm tuổi 14-15, 53”92).