Thúy Hiền, Hưng Nguyên tỏa sáng ngày cuối giúp bơi Quân đội xếp nhất chung cuộc

Ngày cuối của giải bơi vô địch quốc gia 2023 đã tranh tài các lượt chung kết vào tối 14-10 tại TPHCM. Trong cuộc đấu này, Nguyễn Thúy Hiền đã có mặt ở chung kết 50m bướm. Cô phải đọ sức trước nhiều đối thủ mạnh của bơi nữ Việt Nam thời điểm hiện tại như Phạm Thị Vân (Thanh Hóa), Nguyễn Diệp Phương Trâm (TPHCM) hay Lê Quỳnh Như (Đồng Nai). Thúy Hiền đã đạt tốc độ tốt nhất để về nhất, giành HCV bằng kết quả 27”31. Thông số trên còn thêm ý nghĩa khi được công nhận là kỉ lục quốc gia mới của nội dung (kỉ lục cũ của VĐV Phạm Thị Vân lập tháng 7-2023 là 27”50).

Trong lúc đó, hai VĐV Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn (cùng Quân đội) cùng dự tranh chung kết 200m hỗn hợp cá nhân. Nếu ở cự ly 400m hỗn hợp cá nhân, Quang Thuấn chiến thắng đàn anh thì lần này tại tối 14-10 trong 200m hỗn hợp cá nhân, điều ấy không lặp lại. Trần Hưng Nguyên đã quyết tâm cao và giành được chiến thắng với HCV của nội dung bằng kết quả 2’06”66. Nguyễn Quang Thuấn xếp thứ nhì, nhận HCB với 2’03”41. Tấm HCV của Thúy Hiền và Hưng Nguyên là 2 kết quả HCV cuối cùng mà đội bơi Quân đội giành được ở ngày cuối của giải. Chung cuộc, đội bơi Quân đội có 9 HCV, 10 HCB, 4 HCĐ xếp nhất.

Tại ngày cuối, đội bơi TPHCM giành thêm 1 tấm HCV khi vô địch nội dung 4x100m tự do nữ với đội hình gồm Nguyễn Kha Nhi, Nguyễn Ngọc Thủy Tiên, Vũ Thị Phương Anh, Nguyễn Diệp Phương Trâm (thành tích 3’57”35). Các đội tiếp sức nữ Quân đội và Long An ở vị trí tiếp theo. Thành tích trên giúp đội bơi TPHCM đạt tổng 7 HCV, 9 HCB, 10 HCĐ để xếp hạng ba giải vô địch quốc gia 2023.

Năm nay, bơi lội Long An ghi nhận sự xuất sắc của tuyển thủ Võ Thị Mỹ Tiên. Cô là một trong những người giành nhiều kết quả HCV nhất cho đội bơi Long An. Riêng tại ngày cuối, Mỹ Tiên đoạt ngôi vô địch 200m tự do nữ với kết quả 2’03”79 và vô địch 400m hỗn hợp cá nhân (5’00”15) giúp đội Long An đạt 8 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ để xếp hạng nhì toàn đoàn.

Bơi lội Quảng Bình có 3 tấm HCV tại giải lần này và đều là thành tích từ tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng nên xếp hạng 5 ở giải. Đội bơi Đà Nẵng có 5 HCV, 5 HCB, 5 HCĐ và xếp hạng 4 chung cuộc. Giải vô địch quốc gia năm nay ghi nhận 4 đơn vị không giành được HCV là Hà Nội, Đồng Tháp, Vĩnh Long và An Giang.