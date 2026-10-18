Thể thao người khuyết tật Việt Nam trước thử thách châu lục

Tối nay 18-10, Đại hội Thể thao người khuyết tật (NKT) châu Á lần 5 năm 2026 (Asian Para Games 2026) chính thức khai mạc tại Nhật Bản, mở ra hành trình vượt qua giới hạn của bản thân, bằng ý chí, nghị lực và niềm tin chưa bao giờ tắt của các vận động viên (VĐV) Việt Nam.

Sự bền bỉ phía sau khát vọng huy chương

Asian Para Games 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 24-10 tại Aichi - Nagoya (Nhật Bản), quy tụ khoảng 3.000 VĐV đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đoàn thể thao người khuyết tật (NKT) Việt Nam gồm 36 thành viên, tranh tài ở 5 môn: điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông và bóng bàn. Mục tiêu của đoàn là giành huy chương, tập trung vào những nội dung có thế mạnh như bơi và cử tạ để hướng đến HCV.

Lực sĩ Lê Văn Công là gương mặt trọng điểm của đoàn Việt Nam tại Asian Para Games 2026.

﻿Ảnh: THÁI DƯƠNG

Trong số những gương mặt được kỳ vọng, lực sĩ Lê Văn Công tiếp tục là điểm tựa của đội cử tạ. Hơn 20 năm thi đấu đỉnh cao, anh sở hữu bảng thành tích đáng nể với tinh thần bền bỉ, không đầu hàng khó khăn. Lực sĩ 42 tuổi này tiếp tục tranh tài ở hạng cân 49 kg nam.

Tấm HCV Paralympic Rio 2016 từng đưa anh vào lịch sử thể thao Việt Nam nhưng chặng đường sau đó không ít lần bị gián đoạn bởi chấn thương và gánh nặng tuổi tác.

Tại Asian Para Games 2023, VĐV Lê Văn Công giành HCĐ với mức cử 173kg. Dù chưa đạt mục tiêu cao nhất, thành tích ấy vẫn cho thấy bản lĩnh của một nhà vô địch. Trở lại đấu trường châu lục lần này, anh tiếp tục đối mặt với những đối thủ mạnh đến từ Trung Quốc, Indonesia và Kazakhstan.

Chấn thương tái phát khiến quá trình chuẩn bị của VĐV Lê Văn Công không suôn sẻ. Tuy nhiên, kinh nghiệm thi đấu, khả năng tập trung cùng khát vọng cống hiến vẫn là những điểm tựa để anh hướng đến thành tích tốt nhất.

"Mỗi lần được khoác lên mình màu cờ sắc áo của Tổ quốc là niềm tự hào lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm đối với mỗi VĐV. Chúng tôi sẽ thi đấu bằng bản lĩnh, sự tập trung cao nhất và ý chí quyết tâm để mang vinh quang về cho Tổ quốc", VĐV Lê Văn Công chia sẻ.

Trên đường đua xanh, niềm hy vọng lớn được đặt vào kình ngư Lê Tiến Đạt, người mang về HCV duy nhất cho thể thao NKT Việt Nam tại Asian Para Games 2023. Ít ai biết rằng, phía sau những sải tay mạnh mẽ ấy là hành trình dài vượt qua nghịch cảnh.

Bị teo cơ chân do di chứng sốt bại liệt từ năm 3 tuổi, Tiến Đạt ban đầu tìm đến bơi lội để rèn luyện sức khỏe. Từ những buổi tập đầu tiên, bằng sự kiên trì và nỗ lực, anh từng bước khẳng định mình trên đường đua xanh.

Đến Asian Para Games 2026, Tiến Đạt trở lại với vị thế đương kim vô địch nội dung 100m ếch hạng thương tật SB5. Kinh nghiệm quốc tế cùng quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng của anh là cơ sở để người hâm mộ chờ đợi một kết quả khả quan.

"Những kinh nghiệm từ các kỳ đại hội trước, đặc biệt là HCV 3 năm trước, là động lực để tôi cùng đồng đội hướng tới thành tích tốt nhất", Tiến Đạt tâm sự.

Chiến thắng lớn là vượt giới hạn bản thân

Trước lễ khai mạc, các VĐV Việt Nam đã bước vào những cuộc tranh tài đầu tiên ở môn bóng bàn và cầu lông. Những kết quả ban đầu cho thấy mức độ cạnh tranh khắc nghiệt tại sân chơi lớn nhất châu Á dành cho người khuyết tật.

Ở môn bóng bàn, hai VĐV Nguyễn Thị Hoa Phượng và Phạm Minh Tuấn đều thất bại trong ngày ra quân trước những đối thủ vượt trội về trình độ và thứ hạng. Trong khi đó, đại diện duy nhất của cầu lông Việt Nam là VĐV Văn Anh Tuấn cũng thua đối thủ Hàn Quốc. Những thất bại ấy cho thấy khoảng cách chuyên môn giữa thể thao NKT Việt Nam và các đối thủ hàng đầu châu lục vẫn còn đáng kể.

Dẫu vậy, giá trị của Asian Para Games không chỉ đo bằng số huy chương. Đằng sau mỗi lần bước lên sàn đấu, xuống hồ bơi hay cầm vợt là cả một quá trình chuẩn bị đầy nỗ lực của các VĐV.

Trưởng đoàn Việt Nam Nguyễn Trọng Hổ bày tỏ: "Bên cạnh ý nghĩa nhân văn là sự hòa nhập, thi đấu, cống hiến của các VĐV, Asian Para Games còn mang ý nghĩa là các cuộc tranh tài vượt qua giới hạn bản thân của NKT".

Thể thao NKT Việt Nam đang hướng đến những mục tiêu cao hơn tại Aichi - Nagoya so với 3 năm trước (tại Hàng Châu, Trung Quốc), đồng thời tích lũy điểm số cho hành trình giành vé tham dự Paralympic Los Angeles 2028.

Tại Asian Para Games 2023, đoàn thể thao NKT Việt Nam giành 1 HCV, 10 HCB và 9 HCĐ. Trong đó, Lê Tiến Đạt mang về HCV duy nhất ở môn bơi, còn Lê Văn Công giành HCĐ cử tạ hạng 49kg nam.

NGUYỄN ANH