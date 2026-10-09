Thắp sáng ngọn lửa Đại hội Thể thao Sinh viên Mùa đông 2027

Ngọn lửa dành cho Đại hội Thể thao Sinh viên Mùa đông Trường Xuân 2027 đã được thắp sáng vào ngày 8-10 tại thành phố Turin (Italy) - nơi từng đăng cai kỳ Đại hội Thể thao Sinh viên Thế giới đầu tiên vào năm 1959 - qua đó bắt đầu hành trình đến Trung Quốc trước thềm sự kiện diễn ra vào tháng 1 năm sau.

Ngọn đuốc được thắp sáng trong lễ lấy lửa tại Turin (Italy) ngày 8-10. Ảnh: THX

Thị trưởng thành phố Trường Xuân Gu Gang và Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Sinh viên Quốc tế (FISU) Leonz Eder đã cùng thắp sáng đài lửa bằng ngọn đuốc từ kỳ đại hội đầu tiên, trước khi chuyển ngọn lửa sang chiếc đèn lồng dành riêng cho Đại hội tại Trường Xuân.

Chiếc đèn lồng được rước qua trung tâm thành phố Turin, đi từ Đại học Turin đến Đại học Bách khoa Turin và ngang qua Bảo tàng Ai Cập trên đường đi.

Gu Gang bày tỏ hy vọng rằng ngọn lửa sẽ là biểu tượng của tình hữu nghị, đồng thời tin tưởng các môn thể thao mùa đông sẽ thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa phương Đông và phương Tây, cũng như tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa giới trẻ trên toàn thế giới. Theo ban tổ chức, lễ đón ngọn lửa tại nước chủ nhà dự kiến ​​sẽ diễn ra vào ngày 14-10 tại Trường Xuân.

Đại hội Thể thao Sinh viên 2027 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 25-1-2027. Chủ tịch FISU Leonz Eder gần đây chia sẻ với Tân Hoa Xã tin tưởng rằng Đại hội sẽ thu hút số lượng đoàn tham dự kỷ lục, và công tác chuẩn bị đang được đẩy nhanh tại 2 thành phố đăng cai thuộc tỉnh Cát Lâm, phía Đông Bắc Trung Quốc. Trong đó, 13 địa điểm thi đấu hiện có đang được nâng cấp và 8.100 ứng viên tình nguyện viên đã được tuyển chọn cho sự kiện này.

Đại hội sẽ bao gồm 97 nội dung thi đấu thuộc 12 môn thể thao. Thành phố Trường Xuân sẽ đăng cai 61 nội dung thuộc 5 môn thể thao trên băng và 4 môn thể thao trên tuyết, trong khi thành phố Cát Lâm sẽ tổ chức 36 nội dung thuộc 4 môn thể thao trên tuyết.

Trường Xuân 2027 sẽ là kỳ Đại hội Thể thao Sinh viên Mùa đông đầu tiên được tổ chức tại Trung Quốc kể từ khi Cáp Nhĩ Tân đăng cai sự kiện này vào năm 2009, đồng thời là một sự kiện thể thao mùa đông quốc tế đa môn quan trọng khác tại quốc gia này - tiếp nối Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022 và Đại hội Thể thao Mùa đông Châu Á Cáp Nhĩ Tân 2025.

LINH SƠN