Tết là lúc xum vầy bên người thân

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh chia sẻ hình ảnh đón Tết bên gia đình. Ảnh: THÙY LINH

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã được nghỉ Tết. Lúc này, tay vợt Nguyễn Anh Tú tiếp tục là một trong những niềm hy vọng của bóng bàn Việt Nam sẽ dự vòng loại Olympic sắp tới. Anh Tú được nghỉ Tết ngắn ngày sau đó trở lại tập luyện chuyên môn. Trong thời gian nghỉ Tết này, Anh Tú cho biết mình vui khi được đón xuân mới cùng người thân để có tinh thần tốt nhất chuẩn bị cho năm mới. Không thi đấu xa nhà năm nay, Anh Tú cùng vợ và các con kịp tổ chức buổi sinh nhật nhỏ cho mẹ mình trong không khí gia đình ấm cúng ngay ngày 8-2 (29 tháng Chạp âm lịch).

Tuyển thủ đấu kiếm Vũ Thành An cũng sẽ đón một cái Tết nhẹ nhàng bên người thân ở năm Nhâm Thìn 2024. Thành An cho biết mọi sự chuẩn bị đối với Tết của gia đình đã hoàn tất và có một chút bận rộn hơn khi vừa tập luyện chuyên môn chuẩn bị thi đấu trong năm 2024 vừa phải quản lý hoạt động điểm tập do mình đang thử vận hành. Ở Tết này, Thành An và bà xã Nguyễn Thị Tú Anh (VĐV môn bắn đĩa bay) cùng 2 cậu con trai có những kế hoạch đi gặp gỡ, chúc Tết người thân bởi họ luôn hiểu rằng tinh thần gia đình luôn giúp mình vượt qua mọi khó khăn.

Năm nay, 2 anh em tuyển thủ điền kinh Quách Thị Lan và Quách Công Lịch đã sớm về gia đình đón Tết cùng người thân tại vùng quê Ngọc Lặc (Thanh Hóa). Năm mới 2024, cả 2 chân chạy của đội tuyển điền kinh Việt Nam rất tự tin để hướng tới thi đấu các giải nhằm đạt kết quả tốt nhất. Không phải thi đấu xa nhà ngày Tết, những sự chuẩn bị đồ hay bữa cơm thân mật bên người thân dịp Tết đến xuân về theo truyền thống của vùng quê nơi họ đang sinh sống vẫn chu đáo, đậm tình quê hương.

Trong khi đó, tuyển thủ điền kinh Nguyễn Thị Hằng, nhà cựu vô địch ASIAD 18 Bùi Thị Thu Thảo và HLV Nguyễn Thị Bắc ngay khi được nghỉ lễ đã kịp gặp nhau hàn huyên bên ly trà ấm dưới tiết trời lạnh ngày giáp Tết. Từng người họ có những mục tiêu riêng về chuyên môn cho mình trong năm mới 2024 nhưng khi Tết tới xuân về, ai nấy vẫn không vội vàng mà đủ thời gian gặp nhau thêm sự gắn kết.

Các tuyển thủ của đội karate nội dung kata nữ có những chương trình đón Tết của riêng mình. Ảnh: HOÀNG NGÂN

Ba cô gái vàng ASIAD 19 nội dung kata của đội karate Việt Nam là Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm, Lưu Thị Thu Uyên đã có mặt ở nhà dịp Tết này. Một trong những tâm trạng háo hức nhất của 3 tuyển thủ này là được ngồi bên màn hình tivi trong ngày Tết, cùng người thân xem chương trình đặc biệt nói về mình do các nhà đài VTV và HTV sản xuất làm riêng để phát sóng ở mùng 1, mùng 2 và mùng 3.

Tết năm nay, tuyển thủ Lê Thanh Tùng có niềm vui riêng bởi được đón Tết bên người thân ở TPHCM mà không phải đi xa. Sau 11 năm tập huấn ở Hà Nội, bây giờ Lê Thanh Tùng đã được tập huấn tại TPHCM từ đó cũng đi lại gần hơn để gặp người thân. Trong khi đó, tay vợt Nguyễn Thùy Linh (cầu lông) cũng về quê ở Phú Thọ bên người thân ngày đầu Tết xuân mới. Thùy Linh không thi đấu quốc tế hiện tại nên cô có đủ thêm thời gian đón năm mới cùng gia đình sau một năm đã đi xa thi đấu.

Mỗi tuyển thủ được về quê đón Tết, chào xuân mới năm nay đều có sự chuẩn bị riêng cho mình. Dễ nhận thấy, từng người họ đều háo hức khoe những nồi bánh chưng, bánh tét hay sự chuẩn bị mâm cỗ thắp hương chào năm mới trên trang facebook của mình. Năm 2024 đã tới nhưng với người Á Đông, Tết bây giờ mới bắt đầu. Trong năm Nhâm Thìn 2024 chuẩn bị bước qua, các HLV, VĐV thể thao Việt Nam đều chung một niềm tin là sẽ có năm thành công về chuyên môn, giành vinh quang cho thể thao nước nhà và thể thao đơn vị mình.

MINH CHIẾN