TDDC Việt Nam đứng hạng 7 châu Á

Tối 18-6 là ngày cuối thi đấu của giải TDDC vô địch châu Á 2023 tại Singapore. Đội TDDC Việt Nam không giành thêm được kết quả huy chương nào ở ngày cuối của giải.

Tại ngày cuối, TDDC Việt Nam chỉ có một suất dự chung kết một nội dung đơn môn là tuyển thủ Nguyễn Phước Hải tại môn xà kép. Kết thúc bài biểu diễn, Phước Hải được chấm 12.633 điểm và xếp hạng 8 chung cuộc. Vô địch bài biểu diễn là gương mặt số 1 của Đông Nam Á Yulo Carlos Edriel (Philippines) với 15.266 điểm.

Kết thúc giải, TDDC Việt Nam có 1 HCB (Nguyễn Văn Khánh Phong, vòng treo đơn môn nam) qua đó đứng hạng 7 chung cuộc. Quan trọng hơn, chúng ta giành được 2 suất chính thức dự giải vô địch thế giới 2023 từ kết quả thi đấu của giải vô địch châu Á 2023 với các trường hợp tuyển thủ Văn Vĩ Lương, Nguyễn Văn Khánh Phong. Chúng ta có thi đấu các nội dung của nữ tại giải tuy nhiên không tuyển thủ nào lọt vào chung kết đơn môn.

Xếp nhất ở giải TDDC vô địch châu Á 2023 là đội tuyển Trung Quốc với 8 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ. Bất ngờ là việc TDDC Nhật Bản, Hàn Quốc chỉ có hạng ba và tư ở giải năm nay do mỗi quốc gia chỉ giành được 1 HCV. Đội TDDC Philippines xếp hạng nhì chung cuộc do có 3 tấm HCV. Tất cả thành tích trên đều do tuyển thủ Yulo Carlos Edriel giành được (HCV thể dục tự do, xà kép, nhảy chống). Nam tuyển thủ này cũng sẽ dự giải vô địch thế giới 2023 vào tháng 8 năm nay trước khi thi đấu ASIAD 19-2022.