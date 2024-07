Tất cả ghi nhận nỗ lực của Trịnh Thu Vinh

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh đã thi đấu nỗ lực trong chung kết bài bắn và được mọi người động viên tích cực. Ảnh: BSVN

Trịnh Thu Vinh đã đứng hạng 4 sau chung kết bài bắn 10m súng ngắn hơi nữ tại Olympic Paris (Pháp) 2024. Đây là lần đầu tiên, cô dự Olympic trong sự nghiệp. Năm 2017, Trịnh Thu Vinh mới bắt đầu vào tập luyện để là một xạ thủ của bắn súng thể thao thành tích cao chuyên nghiệp. Sau 7 năm, bản thân Trịnh Thu Vinh đã có tiến bộ, sự trưởng thành chuyên môn. Cô đứng hạng 4 thế giới tại bài bắn và được nhiều lời đánh giá cao về nỗ lực.

HLV Trần Quốc Cường của đội tuyển bắn súng Việt Nam cho biết đây là kết quả có một chút tiếc cho Thu Vinh bởi khả năng của tuyển thủ là triển vọng cơ hội lọt vào nhóm 3 người xuất sắc nhất. “Trong thi đấu bắn súng, khoảnh khắc giữa điểm số trên bia bắn quyết định kết quả chung cuộc rất nhanh. Chúng tôi là xạ thủ hiểu điều này. Thu Vinh đã thi đấu rất tốt về chuyên môn”. Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể thao Công an Nhân dân (Bộ Công an) – đại tá Nguyễn Xuân Hải bày tỏ: “tôi có theo dõi chung kết bài bắn của Thu Vinh và thấy từng điểm số em bắn trúng bia phản ánh VĐV có sự bình tĩnh. Sự dịch chuyển ở điểm số không thay đổi nhiều. Thu Vinh thiếu một chút là sẽ có kết quả đáng kể cho bản thân. Dù sao, xin chúc mừng nỗ lực của em. Thu Vinh vẫn còn thi đấu nội dung tiếp theo và chúng tôi hy vọng em đạt hiệu xuất tốt”. Đại diện ban huấn luyện đội bắn súng Công an Nhân dân (đơn vị chủ quản của Thu Vinh) cho biết vị trí hạng 4 ở Olympic Paris (Pháp) 2024 là thành tích tốt của Thu Vinh, mọi người hy vọng xạ thủ làm tốt hơn nữa trong bài bắn tiếp theo.

Trong khi đó, đồng đội tại đội tuyển bắn súng Việt Nam đang tập luyện tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội tập trung chú ý xem bài bắn chung kết của Trịnh Thu Vinh chiều 28-7. Toàn đội chung chia sẻ rằng, Thu Vinh chỉ thiếu một chút nữa là thành công nhưng chắc chắn tâm lý của người đồng đội đang có mặt tại Paris (Pháp) là rất bình tĩnh và dành lời chúc cổ vũ tinh thần cao nhất đến xạ thủ này.

Trịnh Thu Vinh và Lê Thị Mộng Tuyền là 2 trong 11 xạ thủ trọng điểm mà thể thao Việt Nam tập trung đầu tư chuẩn bị dự các giải vòng loại Olympic. Họ đã giành được suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024. Mục tiêu của đội tuyển bắn súng trước khi dự Olympic Paris (Pháp) 2024 là xạ thủ phải lọt vào chung kết bài bắn của mình, sau đó sẽ có tính toán chuyên môn tiếp tục. Trịnh Thu Vinh đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên mà ban huấn luyện đội tuyển đề ra. Cô sẽ thi đấu nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ tại Olympic Paris (Pháp) 2024 vào các ngày tiếp theo.

Trong kết quả cá nhân, Trịnh Thu Vinh từng vào chung kết bài bắn 10m súng ngắn hơi nữ giải vô địch thế giới 2023 và đạt hạng 5. Đây là vị trí giúp cô đạt suất Olympic Paris (Pháp) 2024. Tại Olympic lần này, cô xếp hạng 4 của nội dung. Ở ASIAD 19, Trịnh Thu Vinh đứng hạng 6 chung cuộc tại chung kết bài bắn.

MINH CHIẾN