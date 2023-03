Tập trung đội tuyển bóng chuyền quốc gia: Không đơn vị nào xin rút cầu thủ

“Chúng tôi đã gởi giấy mời tập trung cầu thủ lên đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam về các đội bóng chủ quản cầu thủ. Lúc này, tất cả đều đồng ý cử VĐV lên đội tuyển quốc gia tập trung, không có đơn vị nào xin rút cầu thủ. Danh sách 18 cầu thủ nam và 18 cầu thủ nữ trước mắt chưa có thay đổi”, Tổng thư kí Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường cho SGGP biết ở ngày 20-3.

Trước đó, trong ngày 15-3, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã thông tin chính thức về danh sách sơ bộ hai đội bóng chuyền nam, nữ Việt Nam dù vòng 1 giải vô địch quốc gia 2023 chưa khép lại.

Danh sách sơ bộ đội bóng chuyền nữ gồm 18 cầu thủ là Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Khánh Đang, Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Phạm Thị Nguyệt Anh, Đoàn Thị Xuân, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Nguyễn Thị Trinh, Lưu Thị Huệ, Nguyễn Thị Kim Liên, Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến, Lê Thị Thanh Liên, Trần Tú Linh, Đinh Thị Trà Giang, Nguyễn Thị Uyên. Danh sách sơ bộ đội bóng chuyền nam gồm các cầu thủ Nguyễn Ngọc Thuân, Đinh Văn Duy, Phạm Văn Hiệp, Trần Duy Tuyến, Giang Văn Đức, Lâm Văn Sanh, Trịnh Duy Phúc, Cù Văn Hoàn, Nguyễn Thanh Hải, Huỳnh Trung Trực, Dương Văn Tiên, Đinh Văn Tú, Phạm Quốc Dư, Từ Thanh Thuận, Vũ Ngọc Hoàng, Đinh Văn Phương, Nguyễn Văn Nam, Quản Trọng Nghĩa.

Hiện tại, nhiều cầu thủ trong danh sách trên đã có mặt Phú Thọ chuẩn bị thi đấu cúp Hùng Vương 2023 từ ngày 23 tới 26-3 vì vậy phải sau khi giải đấu này kết thúc đồng thời VĐV được nghỉ quãng ngắn thì hai đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam mới tập trung. Dự kiến, ngày 1-4 hai đội tuyển sẽ tập trung và dự kiến điểm tập luyện tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho biết, đây mới là danh sách tập trung giai đoạn 1 của hai đội bóng chuyền nam, nữ Việt Nam và còn nhiều thay đổi do vậy những người chưa có tên không phải đã hết cơ hội được tập trung đội tuyển. Tạm thời ở giai đoạn 1, các đội bóng có cầu thủ được tập trung đội tuyển quốc gia là VTV Bình Điền Long An, Bộ tư lệnh Thông tin, Than Quảng Ninh, Ninh Bình, Hóa chất Đức Giang, Ngân hàng Công thương, Thái Bình (nữ) và Biên Phòng, Ninh Bình, Sanest Khánh Hòa, Hà Nội, Hà Tĩnh, Thể Công, Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động.

Năm ngoái, khi hai đội bóng chuyền nam, nữ Việt Nam lên danh sách tập trung chuẩn bị chuyên môn hướng tới SEA Games 31, một số trường hợp cầu thủ như Bùi Thị Ngà (Bộ tư lệnh Thông tin) hay Kim Thanh (VTV Bình Điền Long An) đã xin rút không lên đội tuyển hay đội bóng chuyền nam cũng phải thay đổi một số vị trí do có cầu thủ chấn thương sau quá trình tập luyện. Danh sách chính thức các đội bóng chuyền dự SEA Games 32 sẽ được công bố vào đầu tháng 5, trước khi tất cả lên đường đi Campuchia thi đấu.