Tập đoàn Lộc Trời tiếp tục thống trị nội dung đồng đội tính giờ

Đội Tập đoàn Lộc Trời thắng chặng đồng đội tính giờ. Ảnh: Hoàng Hùng

Theo luật xe đạp, ngoại trừ 3 tay đua về đầu được thưởng 10, 6, 4 giây thì những tay đua còn lại nếu về chung tốp được tính đồng thời gian. Do đó, khả năng các tay đua đang tranh chấp có cùng thời gian là rất cao. Nhưng 10 năm qua, khi HTV đưa nội dung đồng đội tính giờ vào thi đấu mà tính luôn cho cá nhân, thì chặng này lại mang tính chất quyết định. Ai tạo được lợi thế ở chặng đồng đội tính giờ thì sẽ có lợi thế lớn ở kết quả chung cuộc, nhất là Áo vàng.

Ở chặng 7 thi đấu đồng đội tính giờ chạy 3 vòng quanh khu vực Sầm Sơn (Thanh Hoá) dài 26,1 km diễn ra sáng nay, mọi sự tập trung dồn về cuộc chiến giữa Tập đoàn Lộc Trời và TPHCM Vinama, TPHCM New Group. Người hâm mộ đang muốn xem “khủng long” Rikunov sẽ thu ngắn cách biệt 54 giây thế nào so với 2 ngoại binh của TPHCM đang đứng đầu bảng tổng sắp Igor Frolov và Ivannov Timofei. Bên cạnh đó, nhìn vào kết quả của Đồng Nai, Quân khu 7, họ xem thêm cuộc chiến Áo cam dành cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất ai là người có lợi thế.

Đội TPHCM Vinama cố gắng bảo vệ cho Áo vàng Ivannov Timofei. Ảnh: Hoàng Hùng

Chấp nhận chiến thuật hi sinh 4 tay đua kéo mạnh, sớm rời đội hình sau 2 vòng đầu, Tập đoàn Lộc Trời đã thành công tuy có phần mạo hiểm. Bởi ở vòng cuối, đội hình An Giang chỉ còn đúng 3/7 tay đua. Nếu không may 1 trong 3 tay đua gặp sự cố, họ xem như trắng tay. Tuy nhiên trong tình thế Rikunov đang bị hai ngoại binh TPHCM dẫn thời gian quá xa, BHL An Giang buộc phải chấp nhận như vậy.

Phải công nhận Rikunov quá mạnh, anh đã tăng tốc với tốc độ trên 50 km/giờ kéo theo hai người đồng đội “núp gió” ở sau. Một điều đáng mừng cho đội đua miền Tây, hai tay đua Nguyễn Tấn Hoài và Tăng Quý Trọng vẫn duy trì được guồng chân, chịu được tốc độ của ngoại binh người Nga. Nhờ đó, hai nội binh xuất sắc sát cánh cùng Rikunov giúp Tập đoàn Lộc Trời về nhất với thời gian 30 phút 44 giây, tạo khoảng cách 21 giây so với Dược Domesco Đồng Tháp và 39 giây so với TPHCM Vinama.

An Giang chấp nhận đội hình chỉ có 3 trong 7 tay đua về đích. Ảnh: Hoàng Hùng

Nhờ kết quả này, “Khủng long” Rikunov đã vượt qua Igor Frolov (TPHCM New Group) để vươn lên đứng thứ hai bảng tổng sắp sau Ivannov Timofei (TPHCM Vinama) đúng 14 giây 80. Tuy vẫn giữ Áo vàng sau 7 chặng, nhưng Ivannov Timofei đang bị Rikunov áp sát. Khả năng trong các chặng tới, Rikunov nhờ nước rút tốt kiếm giây thưởng chặng nhiều khả năng đòi lại Áo vàng.

Chơi nỗ lực trong chặng đua này, Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời) đã nới rộng khoảng cách Áo cam lên 50 giây so với Nguyễn Tấn Vũ (TPHCM Vinama) và 4 phút 20 giây so với Nguyễn Thắng (TPHCM Vinama). Trong khi đó, hai tay đua được chú ý Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) và Nguyễn Hoàng Sang (Le Fruit Đồng Nai) đã thua Áo cam 1 phút 53 giây và 2 phút 1 giây.

BTC trao giải cho các đội đua có thành tích tốt. Ảnh: Hoàng Hùng

Các danh hiệu khác không có gì thay đổi sau chặng 7 khi TPHCM Vinama đứng đầu giải đồng đội, Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) mặc Áo trắng và Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời) tiếp tục mặc Áo xanh.

Ngày mai 11-4, Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM - Tôn Đông Á 2024 chạy chặng 8 từ Thanh Hoá đi Nghệ An (152 km).

GIA MẪN