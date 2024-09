Tam giác quyền lực: Dmitry Bivol - Artur Beterbiev - Canelo Alvarez khiến làng quyền dưới nặng dậy sóng

Beterbiev vs Bivol vào tháng 10 tới đây

Lý ra, trận Beterbiev vs Bivol đã diễn ra vào ngày Quốc tế thiếu nhi, hôm 1-6. Tuy vậy, do là Beterbiev bất ngờ bị chấn thương - vỡ sụn chêm khi đang tập luyện, trận đấu được dời lại vào ngày 12-10 tới đây, sắp sửa diễn ra tại Saudi Arabia.

Đây là trận đối đầu được mong chờ từ 2 năm nay, giữa võ sĩ đang sinh sống tại Canada, sở hữu 20 trận thắng tuyệt đối bằng KO, đối đầu với tay đấm có cha là người Moldova, mẹ là người Hàn Quốc, đang có chuỗi 23 trận toàn thắng (11 trận thắng KO).

Sở dĩ, 2 đối thủ này trải qua rất nhiều thời gian mới có thể đối mặt, để đấu trận “nhất thống giang hồ”, vì cả 2 đều có những đối tác quảng bá hiện làm việc với các kênh truyền hình khác nhau và không có ai muốn bỏ quyền phát sóng của mình cả.

Ở một khía cạnh khác, đó là vì sự phản đối của Chủ tịch WBC - ông Mauricio Sulaiman. Ông này lớn tiếng yêu cầu Bivol đổi quyền công dân, không được thượng đài dưới cờ Nga, ông không muốn làm việc với bất kỳ ai có quốc tịch Nga. Beterbiev thì đã có quốc tịch Canada.

Không ai muốn trông thấy một trận đấu mang tính quyền lực lớn đến như vậy của làng đánh quyền hạng thế giới, lại diễn ra dưới sự hiện diện của 2 võ sĩ Nga ngay vào lúc này. Nhưng gió đã đổi chiều khi mà Saudi Arabia và “Mùa Riyadh” nhúng tay vào sự kiện.

Dưới sự dàn xếp của Chủ tịch Cơ quan giải trí Saudi Arabia, ông Turki Al el-Sheikh, Beterbiev và Bivol chính thức ký hợp đồng đối đầu nhau. Với nhiều ưu đãi, với sức mạnh tài chính của cả một quốc gia, El-Sheikh đã trở thành “Ông bầu quyền lực mới nổi”.

“Trận nhất thống giang hồ làng quyền hạng dưới nặng” mở màn Lễ hội “Mùa Riyadh” năm nay. “Mùa Riyadh” từng khiến Saudi Arabia tiêu tốn hàng trăm triệu USD, trận tái chiến của Oleksandr Usyk và Tyson Fury cũng diễn ra ở “Mùa Riyadh năm nay”. Đối với đất nước Ả rập này, họ không quan tâm việc thu hồi vốn mà chỉ muốn làm đẹp bộ mặt quốc gia.

Tuy nhiên, gần đây, khi Canelo lại thể hiện quan điểm muốn “phi thăng hạng dưới nặng” thêm lần nữa, “tái chiến báo thù” Bivol hoặc thậm chí đấu với người thắng trong trận “nhất thống giang hồ”, làng quyền hạng dưới nặng càng thêm sôi động.

Canelo từng nói, dù vẫn đang bận rộn cho trận đấu với Edgar Belanga vào cuối tuần này: “Tôi sẵn sàng phi thăng hạng dưới nặng thêm lần nữa. Trận tái chiến Bivol là trận đấu duy nhất tôi có thể làm. Nhưng trước tiên, anh ta phải đánh bại Beterbiev đã”.

Bivol cũng vừa có nhận định so sánh sự nguy hiểm giữa Beterbiev và Bivol: “Đó là 2 võ sĩ rất là khác nhau. Artur to bự hơn, anh ta là một quyền thủ mạnh mẽ hơn, sở hữu kỹ thuật xuất quyền hoàn toàn khác hẳn so với Alvarez”.

“Beterbiev có phải là võ sĩ khó nhằn nhất??? Mọi trận thượng đài đều là khó khăn nhất, và đều quan trọng nhất đối với tôi. Tôi đã xem trận đấu gần nhất của Artur. Anh ta thể hiện ở trong trận đấu với Callum Smith rằng anh ta có uy lực và áp lực. Đó là một trận đấu hay. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Hãy đón chờ trên sàn đài nhé”.

Đ.Hg.