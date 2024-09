Tại sao giá trị chuyển nhượng của tiền vệ phòng ngự ngày càng tăng

Đứng thứ tư về tỷ lệ cược ở Champions League: Liverpool, đội đã cố gắng và thất bại trong ba mùa hè liên tiếp để ký hợp đồng với những tiền vệ phòng ngự. Đội bóng được yêu thích thứ năm: Barcelona ​​ đã chao đảo trong gió kể từ khi Sergio Busquets rời đi năm ngoái. Gắn liền với Barca là Bayern Munich, đội đã dành hai kỳ chuyển nhượng mùa hè liên tiếp để cố gắng mua tiền vệ phòng ngự 20 tuổi của Fulham.

Thứ bảy: Paris Saint-Germain, đội vẫn chưa tìm được tiền vệ trụ mà họ tin tưởng lâu dài. Và đội duy nhất còn lại có tỷ lệ vô địch ít nhất 5%: Inter Milan, thống trị Serie A mùa trước khi chơi mà không có một tiền vệ trụ thực sự, nhưng đã bị loại sớm ở Champions League vì không thể kiểm soát được lợi thế dẫn trước 2 bàn trong trận gặp Atletico Madrid.

Như vậy, ở cấp độ cao nhất, có ba đội được neo giữ bởi các tiền vệ phòng ngự đẳng cấp thế giới - và sau đó là năm đội khác mà sự tồn tại gần đây của họ dường như được xác định bởi thực tế là họ không có một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp thế giới trong danh sách của họ.

Một tiền vệ phòng ngự thực sự làm gì?

Cách đơn giản nhất để tóm tắt lý do tại sao những cầu thủ này rất hiếm là họ được kỳ vọng sẽ giành được bóng thường xuyên và chuyền bóng thường xuyên. Nói cách khác, họ được giao hai trách nhiệm gần như không có mối liên hệ nào với nhau. Bạn thậm chí có thể lập luận rằng các kỹ năng thực sự đi ngược lại với nhau. Để giành chiến thắng trong các pha tắc bóng, bạn cần có một sức mạnh, thể lực và chiều cao nhất định. Và trong hầu hết các môn thể thao, dường như có mối quan hệ nghịch đảo giữa những điều đó và kỹ năng sáng tạo với quả bóng.

Hãy xem các tiền vệ phòng ngự làm gì cho những đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Opta xếp hạng mọi đội bóng đá chuyên nghiệp trên thế giới, trong đó đội xuất sắc nhất nhận được chỉ số sức mạnh là 100 và đội chạm bóng tệ nhất là 0. Đối với các đội có xếp hạng từ 90 trở lên ở mùa giải trước trên khắp các giải đấu lớn của Châu Âu, tiền vệ phòng ngự của họ:

• Thực hiện 5,45 pha tắc bóng và đánh chặn trên mỗi 1.000 lần chạm bóng của đối thủ

• Thu hồi được 5,9 bóng rời mỗi 90 phút

• Thực hiện 70,4 đường chuyền mỗi 90 phút

• Đã hoàn thành 90,3% số đường chuyền đó

Đây là bản đồ nhiệt về nơi tất cả các tiền vệ phòng ngự thực hiện đường chuyền của họ ở Champions League mùa trước. Do đó, hầu hết mọi việc họ đang làm đều diễn ra ở khu vực ít giá trị nhất trong lĩnh vực này.

Mô hình giá trị sở hữu của Opta xác định mức độ tăng hoặc giảm cơ hội ghi bàn của một đội trong vòng 10 giây tiếp theo. Đây là bản đồ nhiệt về mọi thứ từ Champions League năm ngoái đã giúp tăng cơ hội ghi bàn của một đội lên ít nhất 1%:

Bạn thấy rất nhiều thứ xung quanh vòng cấm tấn công, sau đó là vô số hành động khác xung quanh và bên trong vòng cấm phòng thủ. Bất cứ điều gì đưa bóng vào vòng cấm sẽ làm tăng đáng kể khả năng ghi bàn. Và điều ngược lại cũng đúng ở đầu bên kia: Khi đội kia ở gần khung thành của bạn, họ có khả năng ghi bàn, vì vậy nếu bạn cướp được bóng của họ, bạn đang làm giảm xác suất ghi bàn của họ và tăng xác suất ghi bàn của bạn.

Tóm lại, công việc của một tiền vệ phòng ngự ở một đội hàng đầu là (1) ngăn chặn đối phương đi vào khu vực nguy hiểm ngay từ đầu và (2) đưa bóng vào các vị trí mà đồng đội của họ có thể di chuyển nó vào khu vực nguy hiểm.

Declan Rice, Chelsea và sự trỗi dậy của tiền vệ phòng ngự 100 triệu USD

Có điều gì đó dường như đang thay đổi sau mùa giải 2021-22, tức là sau đại dịch COVID-19. Mùa hè năm đó, Real Madrid trả 80 triệu EUR cho Monaco để mua tiền vệ phòng ngự 22 tuổi Aurélien Tchouaméni. Cuối mùa hè năm đó, họ cho phép Casemiro, 30 tuổi, tới Manchester United, đội đã trả 71 triệu EUR. Mức phí kỷ lục trước đó được trả cho một cầu thủ ở vị trí này là thương vụ 70 triệu euro của Manchester City cho Rodri của Atletico Madrid vào mùa hè năm 2019.

Vào mùa đông năm sau, màn trình diễn vô địch World Cup của Enzo Fernández với tư cách là tiền vệ lùi sâu nhất cho Argentina đã khiến Chelsea đã trả 121 triệu EUR để mua cầu thủ 22 tuổi này từ Benfica, đội đã trả 45 triệu để mua anh từ River Plate chỉ sáu tháng trước đó.

Không hài lòng với chỉ một tiền vệ phòng ngự đắt giá, Chelsea trả 116 triệu EUR cho Moisés Caicedo 21 tuổi từ Brighton và 62,1 triệu cho Romeo Lavia 19 tuổi từ Southampton. Arsenal mang về Declan Rice với giá 116,6 triệu EUR cùng mùa hè năm đó, và cầu thủ 22 tuổi Manuel Ugarte chuyển đến PSG với giá 60 triệu EUR.

Công ty tư vấn Twenty First Group sử dụng một số yếu tố lịch sử để dự đoán giá trị chuyển nhượng của một cầu thủ và trong khoảng thời gian này, họ phát hiện ra rằng các câu lạc bộ đã trả nhiều hơn 21% so với mức bạn mong đợi cho các tiền vệ phòng ngự. Dựa trên ước tính từ Transfermarkt vào thời điểm đó, bảy cầu thủ này có giá trị thị trường tổng hợp là 392 triệu euro. Các đội mới của họ đã trả 626,7 EUR -- tăng 62,5% so với định giá.

Xu hướng chi tiêu vẫn tiếp tục trong mùa hè này. PSG gửi Ugarte đến Manchester United với giá khoảng 60 triệu EUR sau khi thay thế anh bằng João Neves, 19 tuổi của Benfica với mức phí tương tự. Aston Villa mua lại Amadou Onana từ Everton với giá 59,4 triệu. Và Bayern Munich đã mang về João Palhinha như được nhắc đến ở trên với giá 51 triệu.

Mặc dù những mức phí này không tương đương với mức phí cao cấp của các mùa giải trước, nhưng tất cả đều có vẻ cao khi đặt vào bối cảnh: Neves còn khá trẻ, Ugarte chưa bao giờ trở thành cầu thủ đá chính đáng tin cậy ở PSG, Onana chưa bao giờ chơi ở cấp độ Champions League, và Palhinha có thể đã qua thời kỳ đỉnh cao của mình.

Vậy tiền vệ phòng ngự có thực sự được đánh giá quá cao?

Có sáu cầu thủ ở vị trí này yêu cầu mức phí ít nhất là 70 triệu EUR. Ba trong số đó là những thành công vang dội: Rodri có thể sớm giành được Quả bóng Vàng, Rice được cho là cầu thủ quan trọng nhất của Arsenal, và Tchouaméni sẽ đá chính ở hàng tiền vệ cho Real Madrid trong một thập kỷ.

Ba người còn lại? Không nhiều lắm. Mặc dù Enzo trông rất tuyệt vời trong nửa mùa giải đầu tiên của anh ấy với Chelsea, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc giành chiến thắng trên sân và anh ấy đã không đạt được phong độ cá nhân tương tự kể từ đó. Caicedo thi đấu không ổn định và tác động của anh ấy lên màn trình diễn của Chelsea cũng khá khó để xác định. Trong khi đó, Casemiro sắp bị thay thế bởi Ugarte.

Bất chấp mọi nỗ lực liên tục của họ để có được một tiền vệ – đầu tiên là Tchouaméni, sau đó là Caiceo và Lavia, rồi đến Martín Zubimendi của Real Sociedad vào mùa hè này – Liverpool đã không tung ra một tiền vệ phòng ngự trong phần lớn mùa giải trước… và họ là những ứng cử viên được yêu thích để vô địch Premier League. Inter Milan cũng làm như vậy – và giành được 94 điểm trên đường tới một chiến thắng khác ở Serie A.

Có thể là do vị trí này hiếm, nhưng cũng có thể các CLB hoàn toàn xử lý được bằng cách đưa một tiền vệ sáng tạo lùi sâu. Về cơ bản, chiến thuật là do con người tạo ra và hoàn toàn điều chỉnh được. Tuy nhiên, cần phải nhớ đến các đóng góp khác của tiền vệ phòng ngự giỏi. Rodri, Rice hay Tchouaméni là các ví dụ: Hai cầu thủ đầu tiên ghi tổng cộng 15 bàn thắng và 17 đường kiến ​​tạo ở giải đấu mùa trước, trong khi cầu thủ sau dành phần lớn mùa giải chơi ở vị trí trung vệ tạm thời. Ngay cả đối với 3 tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất thế giới, họ vẫn giúp đội nhà giành chiến thắng bằng cách ghi bàn, kiến ​​tạo và ngăn cản bàn thắng.

LONG KHANG