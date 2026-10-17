Sự ưu ái bất ngờ của AFC dành cho LĐBĐ Malaysia

Ngày 16-10, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã công bố danh sách đề cử các hạng mục xuất sắc trong năm. LĐBĐ Việt Nam (VFF) có tên ở hạng Kim Cương.

Cuộc so tài giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: ANH KHOA

VFF có tên trong danh sách đề cử hạng mục Liên đoàn thành viên xuất sắc – hạng Kim cương (Diamond) tại Giải thưởng AFC Awards Bangkok 2026, bên cạnh Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc và Liên đoàn Bóng đá Thái Lan.

Ba Liên đoàn thành viên góp mặt trong đề cử hạng Kim cương là những đại diện cạnh tranh cho một trong những giải thưởng quan trọng nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật đối với sự phát triển của bóng đá châu lục.

Bên cạnh hạng Kim cương, AFC cũng công bố các đề cử ở những nhóm Liên đoàn thành viên xuất sắc khác, gồm Platinum, Gold và Ruby, cùng các hạng mục ghi nhận hoạt động phát triển bóng đá phong trào và đóng góp của các liên đoàn bóng đá khu vực.

Khá bất ngờ là ở hạng mục Liên đoàn thành viên xuất sắc – hạng Gold có 3 đề cử là Hong Kong (Trung Quốc), Ấn Độ, Malaysia. Trong đó Malaysia đã từng bị FIFA phạt nặng vì bê bối trong nhập tịch cầu thủ sai quy định.

Giải thưởng AFC Awards Bangkok 2026 dự kiến diễn ra ngày 19-11 tại Nhà hát Aksra Theatre King Power, Bangkok, Thái Lan. Đây là lần thứ hai Thái Lan đăng cai sự kiện thường niên này, sau lần đầu tổ chức tại Bangkok năm 2017.

Những đề cử cá nhân đáng chú ý: Cầu thủ nam xuất sắc nhất châu Á: Alireza Beiranvand (Iran), Firas Al-Buraikan (Saudi Arabia), Salem Al-Dawsari (Saudi Arabia). • Cầu thủ nữ xuất sắc nhất châu Á: Holly McNamara (Australia), Kim Kyong Yong (CHDCND Triều Tiên), Kim Hye Ri (Hàn Quốc). • Cầu thủ nam châu Á xuất sắc nhất thi đấu ở nước ngoài: Ayase Ueda (Nhật Bản), Hwang In-beom (Hàn Quốc), Lee Kang-in (Hàn Quốc). • Cầu thủ nữ châu Á xuất sắc nhất thi đấu ở nước ngoài: Alanna Kennedy (Australia), Caitlin Foord (Australia), Yui Hasegawa (Nhật Bản). • Cầu thủ futsal nam xuất sắc nhất châu Á: Hossein Tayebi (Iran), Saeid Ahmad Abbasi (Iran), Muhammad Osamanmusa (Thái Lan). • Huấn luyện viên nam xuất sắc nhất châu Á: Joseph Montemurro (Australia), Go Kuroda (Nhật Bản), Sadayoshi Shirai (Nhật Bản). • Huấn luyện viên nữ xuất sắc nhất châu Á: Ma Xiaoxu (Trung Quốc), Marziyeh Jafari (Iran), Park Yoon-jung (Hàn Quốc). • Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất châu Á: Maki Kitahara, Ryun Ichihara và Ryunosuke Sato (Nhật Bản). • Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất châu Á: Kim Won Sim, Yu Jong Hyang (CHDCND Triều Tiên), Noa Fukushima (Nhật Bản).

KHÁNH VÂN