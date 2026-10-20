Bóng đá quốc tế

Siêu kinh điển và nỗi ám ảnh trọng tài

SGGPO

Theo nhiều nguồn tin trong làng bóng đá Tây Ban Nha, Javier Alberola Rojas là trọng tài điều khiển trận Siêu kinh điển (El Clasico) giữa Real Madrid và Barcelona tại sân Spotify Camp Nou vào ngày 25-10.

Barcelona và Real Madrid trong trận El Clasico ở mùa giải trước. Ảnh: THX
Barcelona và Real Madrid trong trận El Clasico ở mùa giải trước. Ảnh: THX

Trước thềm đại chiến Barcelona - Real Madrid, công tác trọng tài trở thành tâm điểm chú ý khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha liên tục bày tỏ sự bất bình về các quyết định gây tranh cãi.

Đoàn quân của HLV Jose Mourinho đang kém Barcelona 6 điểm nên rất cần chiến thắng để thu hẹp khoảng cách. Tuy nhiên, những tranh cãi về trọng tài ở các trận gặp Atletico Madrid và Villarreal khiến Real Madrid thêm lo ngại trước chuyến làm khách tại Catalonia.

Theo nhà báo Edu Garcia, Alberola Rojas nhiều khả năng được giao điều khiển trận El Clasico vào Chủ nhật tới. Trọng tài 35 tuổi bắt chính 5 trận tại La Liga mùa này và có kinh nghiệm cầm còi ở giải đấu cao nhất Tây Ban Nha từ năm 2017.

Rojas được đánh giá có phong cách điều hành khá thoáng, trung bình rút 3,6 thẻ vàng mỗi trận. Đáng chú ý, đây sẽ là lần đầu tiên ông bắt chính một trận El Clasico.

Thống kê cho thấy Real Madrid thắng 12, hòa 3 và thua 4 trong 19 trận do Rojas điều hành, đạt tỷ lệ thắng 63%. Trong khi đó, Barcelona thắng 10, hòa 2 và chỉ thua 1 sau 13 trận, tương đương tỷ lệ thắng 77%.

Dù những con số này không phản ánh sự thiên vị, chênh lệch thành tích giữa hai đội vẫn có thể làm dấy lên tranh luận. Với tính chất căng thẳng của trận Siêu kinh điển, mọi quyết định của trọng tài Rojas chắc chắn sẽ được soi xét kỹ lưỡng.

Tin liên quan
LINH SƠN

Từ khóa

Trọng tài Siêu kinh điển Real Madrid Barcelona

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.081

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn