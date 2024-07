Hình ảnh Quân đội Pháp sẵn sàng trước Lễ khai mạc chưa từng có

Khi Olympic Paris 2024 khai mạc vào cuối tuần tới, an ninh của Pháp đã được triển khai mạnh mẽ xung quanh thành phố nơi mà hàng nghìn vận động viên và hàng triệu khán giả dự kiến ​​sẽ tràn ngập Paris.

Lực lượng an ninh Pháp bắt đầu phong tỏa trung tâm Paris vào thứ Năm để chuẩn bị cho lễ khai mạc.

Thách thức đầu tiên, và cũng lớn nhất là Lễ khai mạc Paris 2024 sẽ diễn ra vào ngày 26-7. Sự kiện diễn ra không lâu sau vụ ám sát thất bại nhằm vào Donald Trump khi ứng cử viên Tổng thống Mỹ phát biểu tại một sự kiện công cộng lớn. Tại Pháp hôm thứ Tư, một thanh niên 18 tuổi bị tình nghi là phát xít mới đã bị bắt vì nghi ngờ đang chuẩn bị các cuộc tấn công vào Thế vận hội sắp tới, cũng như một người đàn ông đâm chết một binh sĩ… Vì vậy, đối với sự kiện vào thứ Sáu tới, vốn được mệnh danh là “Lễ khai mạc ngoạn mục và dễ tiếp cận nhất trong lịch sử Olympic”, giới chức an ninh Pháp càng phải tăng cường sự tập trung ở mức đặc biệt cao.

An ninh của Pháp đã được triển khai mạnh mẽ xung quanh thành phố.

Lực lượng an ninh Pháp bắt đầu phong tỏa trung tâm Paris vào thứ Năm để chuẩn bị cho lễ khai mạc phức tạp vào tuần tới trên sông Seine. Đặc biệt là tuyến đường diễu hành dài 6 km, nơi sẽ có 6.000-7.000 vận động viên chèo thuyền dọc sông trên khoảng 100 xà lan và thuyền, trong khi dự kiến ​​có tới 500.000 người đến xem trực tiếp dọc bờ sông. Theo một sĩ quan cấp cao, việc phải triển khai hơn 800 quân để duy trì sự an toàn trong môi trường đô thị công cộng đông đúc “là một nhiệm vụ phức tạp và chưa từng có”, nhưng vị sĩ quan này cũng tự tin hứa rằng an ninh đã sẵn sàng “thích ứng với mọi thay đổi và mọi diễn biến của mối đe dọa”.

An ninh của Pháp đã được triển khai mạnh mẽ xung quanh thành phố.

An ninh có thể được nhìn thấy dưới mọi hình thức và tất cả mọi thứ. Sự chuẩn bị quân sự bao gồm thuyền, đặc công nước, máy dò siêu âm, đơn vị thu thập thông tin tình báo với máy bay không người lái, chó nghiệp vụ. Trong khi binh lính được trang bị vũ khí chống máy bay không người lái, các thiết bị công nghệ cao từ súng dưới nước đến súng trường gây nhiễu có chức năng chặn tín hiệu của máy bay không người lái thù địch…

An ninh của Pháp đã được triển khai mạnh mẽ xung quanh thành phố.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp, Gerald Darmanin nhấn mạnh: “Chúng tôi đang bước vào giai đoạn chính khi tổ chức sự một kiện lớn nhất thế giới”. Đồng thời đảm bảo rằng chính quyền Pháp sẵn sàng chào đón khán giả một cách an toàn, và khẳng định “không có mối đe dọa khủng bố nào vào thời điểm này”.

Theo cập nhất mới nhất, Bộ Nội vụ Pháp cho biết để bảo vệ an toàn cho Paris 2024, chủ nhà huy động 35.000 hiến binh, 18.000 quân nhân Pháp và hàng nghìn nhân viên an ninh tư nhân. Ngoài ra, hơn 40 quốc gia đã gửi cảnh sát của mình, lên đến 2.000 người, để tham gia hỗ trợ công tác an ninh.

An ninh của Pháp đang bảo vệ Làng Olympic.

Lúc này, vận động viên các nước đang đến Làng Olympic mới được xây dựng ở phía bắc Paris. Ngôi làng trình diễn các kỹ thuật xây dựng sáng tạo sẽ có sức chứa 14.500 người, trong đó có 9.000 vận động viên. Olympic Paris 2024 diễn ra từ ngày 26-7 đến 11-8.

THANH TUẤN