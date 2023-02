Sao trẻ Arsenal không tự cao khi vượt mặt Mbappe

Stade Reims chỉ là đội bóng nhỏ so với mặt bằng chung Ligue 1 nhưng lại đang sở hữu "trọng pháo" Folarin Balogun. Sao trẻ từ Arsenal thăng tiến kinh ngạc với 14 bàn sau 20 trận mùa này. Thành tích đưa anh đứng đầu danh sách Vua phá lưới, vượt mặt hai tên tuổi Kylian Mbappe và Neymar. Mới đây, Balogun còn cùng Reims "ngáng chân" PSG với trận hòa 1-1.

Chia sẻ cảm nghĩ với The Telegraph, Folarin Balogun vẫn từ tốn: "Tôi chỉ thực hiện nghĩa vụ của mình là ghi bàn. Những gì có được nhờ vào HLV và tập thể đã đặt niềm tin vào tôi. Tôi rất biết ơn vì điều đó."

"Tôi sẽ cố gắng bằng tất cả khả năng để Reims đạt thứ hạng tốt. Thật lòng, tôi không quan tâm mình ghi bao nhiêu bàn khi mùa giải khép lại. Thành tích tập thể là trên hết." - Balogun rất chừng mực.

Bên cạnh đó, tài năng người Anh ca ngợi HLV William Still của Reims: "Trải nghiệm làm việc với Will rất tuyệt. Anh ấy giúp tôi cảm thấy không cô độc tại Pháp. Tôi trân trọng những kinh nghiệm và tinh thần Will truyền lên toàn đội,"

William Still dù mới chỉ 30 tuổi nhưng là một trong những HLV ấn tượng nhất mùa giải này, theo Football France. Vị thuyền trưởng Reims hiện cũng là nhà cầm quân trẻ nhất Ligue 1 và tốp 5 giải hàng đầu châu Âu.

Khi được hỏi về tương lai tại Arsenal, Balogun nói: "Tất cả phụ thuộc vào đội bóng, không phải cá nhân tôi. Đó là chuyện sau này. Giờ đây, tôi chỉ cầu chúc Arsenal thân yêu sẽ vô địch Premier League!"