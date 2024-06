Rộn ràng mùa tuyển sinh cầu thủ năng khiếu bóng chuyền

Buổi kiểm tra và tuyển chọn cầu thủ năng khiếu của đội bóng chuyền nữ thuộc Binh chủng Thông tin liên lạc. Ảnh: BTLTT

Một buổi tuyển sinh của đội bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin liên lạc diễn ra thật sôi nổi khi các cán bộ, chiến sỹ và HLV chuyên môn ở đơn vị này cùng chung cuộc việc để tìm kiếm VĐV năng khiếu tốt nhất. Buổi tuyển sinh đã được tổ chức đầu tháng 6 mới đây. “Khép lại buổi tuyển sinh, chúng tôi lựa chọn được 20 em có tố chất và sẽ bắt đầu đưa vào tuyến năng khiếu để tập luyện các kỹ thuật cơ bản. Sau giai đoạn trên, qua một số thời gian kiểm tra tiếp theo, các VĐV tiếp tục được sàng lọc để đơn vị giữ lại cầu thủ có khả năng tốt nhất”, chủ nhiệm đội bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin liên lạc, Trung tá Đỗ Văn Toản trao đổi.

Bóng chuyền nữ Long An thực hiện công tác tuyển sinh, tìm kiếm cầu thủ năng khiếu cho mình thời điểm này. Đại diện Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Long An cho biết “về cơ bản, chúng tôi có thực hiện các buổi tuyển chọn cụ thể cầu thủ cho môn bóng chuyền. Nhưng về bình thường, việc tìm kiếm cầu thủ được diễn ra cả năm và bóng chuyền năng khiếu nữ, nam Long An có quân số 12 người/đội. Nếu em nào không tiếp tục ở lại đội, các HLV tiếp tục tìm kiếm tuyển chọn con người bổ sung”.

Ở một sự hối hả khác, bóng chuyền Hà Nội và Thái Bình, Đà Nẵng cũng thực hiện chương trình tuyển sinh VĐV năng khiếu cho mình. Trực tiếp theo dõi buổi tuyển sinh cầu thủ bóng chuyền nam, nữ năng khiếu của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội, những người làm nghề sẽ thấy sự vất vả của các HLV làm công tác này bởi họ phải kiểm tra kỹ lưỡng từng người tới dự tuyển. Sau khi hoàn tất các công tác sơ tuyển và việc thống nhất các chế độ, chương trình tập luyện cho người trúng tuyển. “Mỗi năm, bóng chuyền nam, nữ năng khiếu Hà Nội tuyển sinh được con số lên tới vài chục em. Tuy nhiên, chúng tôi có sự sàng lọc rất kỹ lưỡng sau quá trình sơ tuyển để lúc còn ở lại với đội bóng đều là người có khả năng chuyên môn tốt nhất. Bóng chuyền nam, nữ Hà Nội rất tự hào khi tất cả cầu thủ các tuyến đều là sản phẩm đào tạo của đơn vị, không thuê mượn cầu thủ nào khi thi đấu”, trưởng bộ môn bóng chuyền-bóng rổ Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội – HLV Bùi Đình Lợi trao đổi.

Trong khi đó, đội bóng chuyền nam Đà Nẵng cũng hoàn tất công tác tuyển chọn cầu thủ năng khiếu cho mình. Qua đợt tuyển chọn thời gian qua, đội bóng đã tuyển được 12 cầu thủ và có không ít người sở hữu chiều cao tới 1m90. “Chúng tôi tuyển chọn được các em ở nhiều miền của đất nước tới tập luyện chứ không chỉ ở khu vực gần Đà Nẵng. Có em từ Hải Dương, có em ở Đồng Tháp... Điều này cho thấy, bóng chuyền đang được sự quan tâm của nhiều người”, HLV Trần Viết Cường chia sẻ.

Hàng năm, bóng chuyền Hà Nội đều thực hiện công tác tuyển sinh cầu thủ năng khiếu và HLV đều kiểm tra rất kỹ khi gặp được nhân tố có triển vọng. Ảnh: BCHN

Tới lúc này, các đội bóng chuyền nam Thể Công hay Biên Phòng cũng tích cực với công tác tuyển sinh, tìm kiếm các gương mặt năng khiếu cho đội bóng của mình. Mùa tuyển sinh năm nay, từng đội bóng áo lính có chỉ tiêu quân số tuyển chọn cầu thủ năng khiếu. HLV Đặng Vũ Bôn (Biên Phòng) cho biết việc tuyển chọn cầu thủ năng khiếu không dễ bởi nhiều môn thể thao khác cùng bước vào mùa tuyển sinh như môn bóng chuyền nên khi có được các gương mặt trẻ phù hợp là đơn vị của mình sẽ kiểm tra kỹ lưỡng trước khi ký hợp đồng. HLV Vũ Văn Cao (Thể Công) được giao nhiệm vụ tham gia công tác tuyển sinh cho đơn vị năm nay cho biết một trong những may mắn của đội bóng là được nhiều người yêu mến vì thế một số gia đình đã đưa con em tới tận trung tâm để tham tuyển buổi sơ tuyển. Bóng chuyền đơn vị này hướng tới tìm kiếm khoảng 20 cầu thủ năng khiếu để bổ sung cho công tác huấn luyện chuyên môn.

Bóng chuyền đang được sự quan tâm từ nhiều tầng lớp trong xã hội. Lúc này, ngoài phương pháp truyền thống là đăng thông báo tuyển sinh trên báo, đài thì các đội bóng đều xây dựng trang facebook mạng xã hội của mình từ đó có những nội dung chi tiết về tuyển sinh VĐV giúp nhiều người biết hơn. Dẫu thế, ngoài buổi tuyển sinh trực tiếp tại đơn vị, các đội bóng đều cử HLV đi tới nhiều địa phương trong cả nước để tận tay tìm con người có tố chất cho mình.

MINH CHIẾN