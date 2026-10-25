Tiền đạo kỳ cựu Robert Lewandowski đã dành những lời tán dương nồng nhiệt cho Lamine Yamal, Michael Olise và Harry Kane khi thảo luận về các ứng viên cho giải thưởng Quả bóng vàng năm nay. Lễ trao giải diễn ra tại London lúc 3 giờ sáng, ngày 27-10 (theo giờ Việt Nam).

Robert Lewandowski ủng hộ Lamine Yamal giành Quả bóng vàng. Ảnh: THX

Khá thú vị khi 3 ứng cử viên hàng đầu cho giải thưởng Quả bóng vàng năm nay thu hút cảm tình đặc biệt của Robert Lewandowski - với Yamal là đồng đội cũ tại Barcelona, trong khi Olise và Kane là ngôi sao của đội bóng cũ Bayern Munich, CLB đã tôn vinh ngôi sao người Ba Lan là huyền thoại.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với The Athletic, Lewandowski thừa nhận mình nghiêng về khả năng Lamine Yamal sẽ giành chiến thắng: “Tất nhiên, tôi ủng hộ Lamine giành Quả bóng vàng, vì cậu ấy thực sự tuyệt vời, nhất là khi xét đến độ tuổi hiện tại của cậu ấy”.

Sau khi ủng hộ người đồng đội cũ tại Barcelona, ​​Lewandowski cũng hướng sự chú ý đến Kane và Olise. Ngôi sao người Ba Lan chia sẻ: “Harry Kane gia nhập Bayern khi đang ở đỉnh cao phong độ, và những gì cậu ấy đang thể hiện thật đáng kinh ngạc - số bàn thắng mà cậu ấy ghi được, đặc biệt là khi Bayern từng rất thiếu một mẫu tiền đạo như vậy kể từ lúc tôi rời đi. Với Kane, họ đang làm rất tốt”.

“Còn Olise, với tôi mà nói, cậu ấy thực sự khiến người ta phải ồ lên. Cậu ấy là mẫu cầu thủ có khả năng thay đổi cục diện trận đấu. Olise có một tương lai vô cùng rộng mở. Tôi biết mọi người đều đang nhắc đến Lamine, nhưng tôi thường chú ý đến những cầu thủ khác biệt, những người sở hữu những phẩm chất mà đôi khi chưa phải ai cũng nhận ra.

Theo tôi, nếu Olise ghi được một hoặc hai bàn thắng tại World Cup, cậu ấy hoàn toàn có thể trở thành ứng viên sáng giá. Các quyết định của cậu ấy đều rất chuẩn xác. Cậu ấy nắm bắt thời điểm cực tốt, biết khi nào nên dứt điểm để ghi bàn, và biết khi nào nên tung ra đường chuyền - cũng như chọn loại đường chuyền phù hợp. Tôi rất thích theo dõi cách Lamine và Olise thi đấu”.

Lewandowski đặc biệt khen ngợi sự tiến hóa trên hàng công của Bayern: “Tôi nghĩ sự kết hợp giữa Kane, Olise và Diaz thực sự là một sự ăn ý hoàn hảo. Xét đến cách họ thi đấu mùa giải trước, tôi nghĩ thứ duy nhất còn thiếu đối với Bayern chính là chiếc cúp Champions League. Nếu giành được danh hiệu đó, mùa giải vừa qua của họ có lẽ sẽ tương đương với mùa giải 2020 của chúng tôi - năm mà chúng tôi giành mọi danh hiệu - bởi vì họ đã chơi thực sự xuất sắc”.

LINH SƠN