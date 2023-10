Pickleball và hành trình chinh phục người chơi

Còn tại Việt Nam, dù Pickleball mới manh nha du nhập, song các tay vợt nghiệp dư của chúng ta đã giành những tấm huy chương đầu tiên trên trường quốc tế.

Dễ nhân rộng phong trào

Là môn thể thao có mức tăng trưởng nhanh nhất thế giới gần đây, nhờ hiệu ứng quảng cáo từ tỷ phú Bill Gates, nhưng Pickleball lại ra đời từ năm 1965 trên đảo Bainbridge, thủ đô Washington, Mỹ. Một trong 3 người được xem khởi xướng Pickleball có tên Joel Pritchard, cựu Phó Thống đốc của bang Washington, vốn là bạn thân của Henry Gates - cha của tỷ phú Bill Gates. Ông Henry Gates được Joel Pritchard “truyền lửa” đam mê với Pickleball, rồi sau đó truyền lan tỏa tình yêu đến cậu quý tử.

Pickleball được xem hội tụ những kỹ năng cơ bản của quần vợt, bóng bàn và cầu lông, nên tạo ra sự thân thuộc với người chơi. Nhưng khác biệt nằm ở vợt của môn này nhẹ hơn quần vợt, lại không có đàn hồi và ma sát, nên quỹ đạo bay của bóng đi chậm. Điều này cần sự kiên nhẫn, linh hoạt, nhanh nhẹn từ trong cổ tay, ánh mắt và tư thế đánh. Điểm thú vị này cực kỳ phù hợp với người Việt Nam, vốn có sự khéo léo và nhanh nhẹn trong không gian nhỏ.

Pickleball dễ tập luyện, không khó phát triển phong trào nhờ chi phí đầu tư vừa phải. Diện tích mặt sân thi đấu rộng 6,1m, dài 13,4m, tức chỉ bằng 1/4 so với sân quần vợt, chơi được trong nhà lẫn ngoài trời mà không ngại yếu tố thời tiết chi phối. Trong khi giá vợt đa dạng, từ vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng/cây, còn bóng dao động từ 20.000-80.000 đồng/quả.

Pickleball được nhiều người chơi thừa nhận gắn kết tình cảm gia đình, và chỉ cần 30 phút cầm vợt đánh qua lại với nhau mỗi ngày là... đủ phục hồi năng lượng, từ đó tìm kiếm nụ cười lẫn niềm vui trong cuộc sống.

Huyền thoại quần vợt người Mỹ Andre Agassi sau khi chuyển sang chơi Pickleball đã thốt lên: “Đây là nơi hạ cánh cho các tay vợt kết thúc sự nghiệp đỉnh cao”. Trong khi các cựu tay vợt nổi tiếng khác như Steffi Graf, Maria Sharapova... đang tích cực tham gia các giải đấu Pickleball từ chuyên nghiệp đến bán chuyên

Ông Huỳnh Phú Quý, HLV quần vợt CLB thể thao Kỳ Hòa II (quận 10), chia sẻ: “Nếu ai đánh quần vợt thì sẽ chơi được Pickleball, chỉ mất 15 phút là bắt nhịp. Ở tuổi 45, khi yếu tố thể lực không thể bao quát được sân quần vợt thì tôi được một người bạn giới thiệu để chuyển sang chơi Pickleball. Lần đầu thấy môn này, tôi bảo như trò chơi của trẻ con, chủ yếu rèn luyện và tăng cường sức khỏe. Sau một tháng, tôi giảm đến 4kg. Nhưng càng chơi sâu, càng tìm hiểu thì tôi càng thích thú, và giờ đầu tư nhiều hơn để có thể hướng đến đạt thành tích quốc tế”.

Những dấu ấn đầu tiên

Không có dữ liệu chính xác, một phần vì chưa thành lập Liên đoàn Pickleball Việt Nam, nhưng theo người trong cuộc kể lại, Pickleball du nhập vào Việt Nam từ năm 2018. Riêng TPHCM đang thu hút hàng trăm người tập luyện ở Cung văn hóa Lao Động, Trung tâm Thể thao Phú Thọ, sân Pickleball Trần Não, CLB Thủ Đức... Hàng năm, có khoảng hơn 20 giải đấu hội tụ các tay vợt khắp 3 miền. Phần lớn sân chơi do chủ doanh nghiệp có sân Pickleball đứng ra tổ chức để giao lưu, phát triển phong trào.

Pickleball and Friends Việt Nam thành lập vào tháng 6-2023, là câu lạc bộ (CLB) chuyên nghiệp đầu tiên và duy nhất đến hiện tại ở Việt Nam được Liên đoàn Pickleball châu Á thừa nhận. Dưới tiết trời oi bức vào giữa tháng 10 ở khu thể thao Kỳ Hòa II (quận 10), 10 tay vợt trong CLB vẫn duy trì việc tập luyện chuyên sâu 3 buổi/tuần để hướng các giải đấu trong và ngoài nước. Phần lớn là những cựu vận động viên quần vợt, bóng bàn nổi tiếng một thời như anh em Lý Minh Triết - Lý Minh Tân, Trịnh Văn Toàn, Mai Thu Hà, Trần Thị Kim Lợi... và đặc biệt Trương Quang Vũ, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Vẫn là những pha giật phải, xoay trái, bỏ nhỏ, bắt volley... quen thuộc, nhưng chỉ khác lần này được họ phô diễn trên mặt sân Pickleball.

Anh Vũ Thanh Dương, Hội trưởng Pickleball and Friends Việt Nam, tự hào khi chưa đầy một tháng CLB đã mang về 1 HCV (tổ chức ở Indonesia cuối tháng 9), cùng 2 HCB và 1 HCĐ tại Cúp châu Á (ở Đài Bắc Trung Hoa đầu tháng 10). “Dù tiếp cận Pickleball chưa lâu, nhưng trình độ lẫn thành tích mà các tay vợt Việt Nam có được so với các cường quốc Ấn Độ, Đài Bắc Trung Hoa hay Philippines không quá xa; riêng lứa tuổi từ 35 đến 50 thì gần như tương đương. Thành công ban đầu mà CLB có được đến từ sự đoàn kết của các thành viên trong CLB. Tất cả cùng cố gắng để nâng tầm Pickleball Việt Nam”, anh Dương chia sẻ.

Chứng kiến các tay vợt pickleball Việt Nam thi đấu thành công ở Giải vô địch châu Á 2023, ông Hogan Lai, Chủ tịch Liên đoàn Pickleball châu Á, bất ngờ: “Tôi không nghĩ các bạn chỉ tập luyện vài tháng nhưng có kỹ thuật rất tốt và tinh thần thi đấu tuyệt vời. Hy vọng pickleball Việt Nam sớm có liên đoàn để góp phần phát triển cho bộ môn này ở châu Á”. Liên đoàn Pickleball châu Á sẵn sàng hỗ trợ thông tin về các giải đấu, cập nhật những thay đổi về luật thi đấu và tạo điều kiện tổ chức giải quốc tế tại Việt Nam, thông qua đầu mối là CLB Pickleball and Friends Việt Nam.

Cố gắng chuyên nghiệp hóa trong mọi khâu, Pickleball and Friends Việt Nam đang lên kế hoạch hoạt động cho năm 2024. Được xem là CLB tiên phong tại Việt Nam và bắt đầu có thành tích trên trường quốc tế, Pickleball and Friends Việt Nam đang được đón nhận nhiều sự quan tâm từ các nhà tài trợ. “Pickleball khá mới mẻ ở Việt Nam và vẫn còn được xem là một trò chơi chứ chưa được công nhận môn thể thao. Trước mắt, CLB tiếp tục tự bỏ kinh phí tham dự các giải đấu và cố gắng xã hội hóa để duy trì hoạt động. Chúng tôi mong muốn nhận được sự quan tâm từ các cấp lãnh đạo, Cục TDTT. Đầu tiên thành lập Liên đoàn Pickleball Việt Nam, sau đó đưa môn này vào thi đấu ở đại hội thể thao, có giải quốc gia chính thức...”, ban lãnh đạo Pickleball and Friends Việt Nam tâm tư.