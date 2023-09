Phùng Kiện Tường dừng chân ở tứ kết giải Billiards nữ vô địch thế giới

Sau khi đứng đầu vòng đấu bảng với 2 trận toàn thắng, Phùng Kiện Tường loạt vào vòng Knock out gồm 16 cơ thủ gặp Noriko Fukao. Đây là cơ thủ người Nhật Bản đang đứng hạng 8 thế giới vừa mới đánh bại huy chương bạc SEA Games Nguyễn Hoàng Yến Nhi.

Ngay lượt cơ thứ 2, cô gái Việt Nam có một series 4 điểm vượt lên dẫn 4/0, rồi sau đó tiếp tục có thêm series 4 điểm ở lượt cơ thứ 17 gia tăng khoảng cách lên 17/9. Thế nhưng, cơ thủ Nhật Bản vùng vẫy mãnh liệt với 3 series điểm liên tiếp 4, 3, 4, tổng cộng 11 điểm để vượt mặt Phùng Kiện Tường với điểm số 20/17.

Đến lúc này, hai cơ thủ giằng co khá quyết liệt và một lần nữa Phùng Kiện Tường vượt lên dẫn 26/23. Ngay lập tức, Noriko Fukao đáp trả bằng series 4 điểm, trong đó có 2 điểm may mắn mà cơ thủ người Nhật Bản phải 2 lần cúi đầu xin lỗi để dẫn lại 27/26. Tuy nhiên, vận may vẫn không thể giúp Noriko Fukao vì Phùng Kiện Tường đã bản lĩnh trong giai đoạn cuối giành chiến thắng với tỷ số 30-28.

Lọt vào tứ kết gặp tay vợt người Nhật Bản khác Nishimoto vừa kết thúc rạng sáng hôm nay, Phùng Kiện Tường không thể gây bất ngờ trước cơ thủ hạng 5 thế giới. Nishimoto đánh rất đều tay khi liên tục ghi điểm mà rất ít bị “đứng cơ”. Cô đã tạo được khoảng cách 9/3 ở lượt cơ thứ 9 rồi tăng lên 23/6 ở lượt cơ 16 và kết thúc luôn với tỷ số 30-18. Nishimoto đạt chỉ số trung bình lượt cơ 1,304 – chỉ số rất cao đối với nữ.

Nhận thất bại 18-30 dừng chân ở tứ kết, đây vẫn xem là kết quả tốt đối với Phùng Kiện Tường. Bởi giải năm ngoái, cô gái Việt Nam bị loại ở vòng đầu. Với thành tích này, cơ thủ đang đứng hạng 12 nữ thế giới Phùng Kiện Tường sẽ nhận được 32 điểm thưởng và sẽ tiến vào tốp 10 thế giới trong tuần tới.