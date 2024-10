Phụ công Kim Thanh sẽ tập cùng đội VTV Bình Điền Long An chuẩn bị cho giai đoạn 2 giải quốc gia

Phụ công Đặng Thị Kim Thanh sẽ có thêm thời gian tập luyện với đồng đội tại đội nữ VTV Bình Điền Long An thời gian tới đây.

Kim Thanh sẽ có cơ hội dự giải vô địch quốc gia nếu đạt được phong độ tốt nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hiện tại, Đặng Thị Kim Thanh đang được đội nữ VTV Bình Điền Long An cho đội nữ TPHCM mượn tăng cường lực lược tham dự vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2024 ở Trà Vinh. Vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2024 sẽ kéo dài tới hết ngày 19-10.

Trong lúc này, đội nữ VTV Bình Điền Long An đang tích cực chuẩn bị chuyên môn hướng tới dự giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024. Theo ban huấn luyện của đội, phụ công Đặng Thị Kim Thanh tới đây sẽ tham gia tập luyện cùng đồng đội sau khi kết thúc thi đấu ở Trà Vinh. Dù vậy, việc đăng ký Kim Thanh vào danh sách 14 cầu thủ chính thức của VTV Bình Điền Long An dự giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 chưa được quyết định bởi ban huấn luyện vẫn cần thời gian kiểm tra quá trình tập luyện của tay đập này cùng đồng đội. Kim Thanh đã nghỉ thi đấu sau mùa giải 2023 tuy vậy cầu thủ này vẫn còn hợp đồng với đội nữ VTV Bình Điền Long An.

Đội nữ VTV Bình Điền Long An là 1 trong 2 đội đứng đầu sau giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024. Tuy nhiên, HLV Thái Quang Lai và các cầu thủ vẫn đang rất tập trung chuẩn bị chuyên môn bởi tất cả các đội đều tăng cường lực lượng đáng kể thi đấu giai đoạn 2 của giải đấu. Năm ngoái, đội VTV Bình Điền Long An kết thúc giải vô địch quốc gia ở vị trí thứ 3. Năm nay, mục tiêu của VTV Bình Điền Long An rất thận trọng là lọt vào 4 vị trí đứng đầu chung cuộc.

Trước khi dự giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024, cầu thủ của VTV Bình Điền Long An đã được tập huấn ở Nhật Bản. Nếu không có gì thay đổi, ngày 18-10 đội bóng này sẽ di chuyển ra miền Bắc để tập luyện làm quen trước khi thi đấu chính thức giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2024.

Giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 tổ chức nội dung nữ tại Lào Cai, bắt đầu từ ngày 7-11.

MINH CHIẾN