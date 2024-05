Oleksandr Usyk: Đả bại Tyson Fury bằng điểm số không đồng thuận, “nhất thống giang hồ làng quyền hạng nặng”

Usyk khiến Fury phải sính vính

Trước đó, Usyk luôn được xem là kẻ bất lợi hơn hẳn. Anh chỉ là võ sĩ “phi thăng” từ hạng cân bán nặng, và dám đứng ra thách thức cả làng quyền của “những gã khổng lồ”!

Anh thấp bé và nhẹ cân hơn nhiều so với võ sĩ khổng lồ người Anh (chỉ nặng gần 101 kg so với gần 122 kg cân nặng của Fury và chỉ cao 1 mét 9 so với chiều cao 2 m 04 của đối thủ).

Lực quyền của anh, cũng vì vậy, không thể “cương mãnh và sát thương” so với lực quyền của “Vua Digan”. Fury cũng được xem là “miễn nhiễm” với đòn KO.

Ưu thế của Usyk, như biệt danh “The Cat” của anh, là di chuyển rất linh hoạt, bộ pháp uyển chuyển như loài mèo và cả sự dẻo dai đeo bám với những đòn quyền “tỉa tót” dần đối phương.

Tuy vậy, nhìn cái cách mà Fury “giận dữ” liên tục tránh né, làm mình làm mẩy để hoãn các lần đụng độ Usyk, giới mộ điệu đã lờ mờ nhận ra, võ sĩ người Anh e ngại Usyk.

Thực tế trên sàn đài đã chứng minh điều đó, dù cả Usyk cũng phải trải nghiệm trận đấu khó khăn nhất sự nghiệp, suốt 36 phút tranh tài căng thẳng.

Nửa đầu trận đấu, Fury đã chủ động tấn công rất dữ đội, buộc Usyk phải chơi theo nhịp điệu của mình, bằng màn trình diễn mang tính giải trí cao.

Từ hiệp 4 đến hiệp đấu thứ 6, Fury khiến Usyk hầu như không thể chạm tới và đã có cơ hội “kết liễu” tay đấm người Ukraine, nhưng Usyk đã hoát hiểm.

Nửa sau trận đấu, Usyk bắt đầu “ngoi lên” và nắm quyền điều phối thế trận khi Fury bất ngờ chậm lại. Ở hiệp 8, anh đấm gãy mũi đối thủ...

Ở hiệp 9, Usyk gia tăng cường độ khiến cho Fury “giận dữ” phải sính vính, bộ pháp run rẩy và lảo đảo như đang đấu “túy quyền”, và trọng tài phải tạm dừng trận đấu.

Nghĩa là, Fury bị tính có 1 lần chịu knock-down. Trọng tài can thiệp và bắt đầu đếm. Đây là thời điểm bước ngoặt trận đấu, để Usyk vươn lên dẫn điểm, dù khá sát sao.

Khoảnh khắc bước ngoặt của trận đấu

Trong các hiệp đấu còn lại, Fury cố gắng quay trở lại. Anh này có năng lực tồn tại, chống chọi khả năng thua KO, nhưng lại không thể tạo ra ưu thế khác biệt ở những phút cuối.

Rõ ràng, nếu không có cú knock-down, rất có thể vị giám khảo thứ 3 đã chấm điểm hòa 113-113 và khán giả đã được chứng kiến "một kết quả hòa", nhưng không có chuyện đó!

Usyk đã thắng, thắng nhỉnh hơn đối thủ một chút, tuy nhiên, anh thật sự quá xuất sắc mới khiến cho “Vua Digan” trải nghiệm trận thua đầu tiên trong đời.

Usyk, nhờ vậy, trở thành Nhà vô địch tối thượng - là “Minh chủ” của làng quyền hạng nặng đầu tiên sau 25 năm. Anh cũng sẽ thăng tiến trên Bảng xếp hạng quyền thủ không kể cân.

Tuy nhiên, đây chưa hẳn là “kết quả cuối cùng”. Với diễn biến cân tài cân sức như vậy, giới mộ điệu muốn có trận tái chiến và Usyk chia sẻ: “Đương nhiên, tôi đã sẵn sàng”.

Còn Fury, với tính ngoan cố cố hữu, anh này vẫn tuyên bố: “Chúng tôi vừa kịch chiến một trận. Các bạn có thể thấy điều đó trên mặt tôi, tan nát”.

“Và anh ta cũng phải đến bệnh viện với một bên hàm bị gãy (!??). Anh ta cũng no đòn đó! Chúng tôi đã đập nhau suốt 12 hiệp đấu”.

“Tôi thì, tôi tin rằng tôi đã thắng trận đấu này. Tôi nghĩ tôi đã thắng phần lớn các hiệp đấu và tôi tin rằng - các bạn có thể làm gì đây, đó là những quyết định trong quyền Anh”.

“Cả 2 chúng tôi đều đã chiến đấu rất hay, điều tốt nhất chúng tôi có thể làm. Cám ơn Usyk vì trận đấu quá hay và quá cân sức. Tôi tin tôi đã làm đủ, nhưng tôi không phải là giám khảo”.

Fury cũng từ chối nói về trận tái chiến ngay lúc này: “Tôi sẽ có một ngày nghỉ và sẽ quay về nhà. Để xem vợ, con và tôi muốn làm gì”.

“Vài tháng nữa, tôi sẽ bước sang tuổi 36. Tôi đã đánh quyền từ khi còn nhỏ. Vì thế, chuyên thế nào thì sẽ là như thế mà thôi”.

“Mọi chuyện rồi sẽ kết thúc ở đâu? Một trăm trận thượng đài, tổn thương não bộ, phải ngồi trên chiếc xe lăn? Tôi cũng không chắc nữa”.

“Nhưng có một điều, tôi vẫn yêu thích quyền Anh trọn thời gian và tôi tìm thấy niềm vui tại đó, tôi thật sự thích thú với bản thân mình, và sau đó tôi sẽ lại tiếp tục cuộc chơi”.

Hình ảnh về trận kịch chiến

Đ.Hg.