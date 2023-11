Nỗi buồn... bóng chuyền TPHCM

Đội bóng chuyền nam TPHCM từng tạo ra cột mốc vô địch 2 lần liên tiếp (các mùa giải 2018 và 2019) kể từ khi giải đội mạnh toàn quốc được đổi tên thành giải vô địch quốc gia năm 2004 - một hình thức chuyển đổi chuyên nghiệp như V-League của bóng đá. Vậy mà giờ họ xuống hạng. Không chỉ đội nam mà cả đội nữ cũng trở lại giải hạng nhất ngay khi vừa mới được thăng hạng sau 5 năm phấn đấu. Bi kịch của mùa giải 2010 đã xảy ra một lần nữa.

Vào năm 2010, bóng chuyền TPHCM từng một lần trở thành “vùng trắng” ở sân chơi đỉnh cao quốc gia khi cả đội nam lẫn đội nữ cùng rớt hạng. Phải đợi 4 năm sau đội nam mới quay lại hạng đấu cao nhất với phiên hiệu mới là Maseco TPHCM. Khi đó, người yêu bóng chuyền vui mừng vì cơ chế vận hành có những thay đổi đáng kể. Không chỉ giao đội bóng cho doanh nghiệp mà còn có “đại bản doanh” riêng tại nhà thi đấu Rạch Miễu sau thời gian phải “ăn nhờ, ở đậu” tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng và Nhà thi đấu Phú Thọ.

Đến năm 2015, Maseco TPHCM vô địch quốc gia, kết thúc 17 năm trắng tay. Cộng thêm 2 chức vô địch khác với phiên hiệu TPHCM sau khi Maseco không còn là nhà tài trợ chính ở các năm 2018 và 2019, ai cũng nghĩ bóng chuyền TPHCM đã trở lại thời hoàng kim của những năm 90 thế kỷ trước, thời điểm mà họ gần như thống trị làng bóng chuyền nam quốc gia.

Nhiều tên tuổi dần biến mất

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 có 20 đội tham dự. Trong số 10 đội bóng nam tham gia có 3 đội thuộc khu vực phía Nam là TPHCM, Lavie Long An và VLXD Bình Dương, nhưng sau đó 2 đội TPHCM và VLXD Bình Dương phải xuống chơi ở giải hạng A. Còn tại giải nữ, 8/10 đội bóng từ Thanh Hóa trở ra phía Bắc, cả miền Trung và miền Nam chỉ còn 2 cái tên là VTV Bình Điền Long An cùng TPHCM nhưng rồi đội bóng chuyền nữ TPHCM cũng vừa… ngậm ngùi xuống giải hạng A sau mùa 2023.

Trong khi đó, giai đoạn trước năm 2000, chỉ tính riêng TPHCM đã có đến 4/10 đội bóng dự giải đội mạnh toàn quốc. Còn nếu tính luôn cả Long An lẫn Quân đoàn 4 đóng quân trên địa bàn Bình Dương thì có đến 6 đội. Giai đoạn sau 2010, bóng chuyền phía Nam được đánh giá là có phong trào mạnh hàng đầu quốc gia khi có rất nhiều CLB hoạt động (Maseco TPHCM, Xây lắp dầu khí Thái Bình Dương, Cao su Bình Phước, Công an TPHCM, VLXD Bình Dương, Long An, Bến Tre, Vĩnh Long, Quân đoàn 4, Quân khu 7, Trà Vinh, Hậu Giang…) góp mặt ở sân chơi đội mạnh toàn quốc, thế nhưng giờ đây chỉ còn lại 2 CLB là VTV Bình Điền Long An (nữ) và Lavie Long An (nam) trụ lại.