Nick Kyrgios tin rằng, anh vẫn giỏi hơn Novak Djokovic, Rafael Nadal và Roger Federer ở một lĩnh vực then chốt

Kyrgios nhận danh vị Á quân ở Wimbledon 2022

“Gã trai hư một thời” có đặt ra câu hỏi, liệu đã có bất kỳ ai lọt vào đến tận trận chung kết đấu trường Wimbledon mà không hề có HLV kề cận, như những gì anh từng làm hồi năm 2022, hay không?

Kyrgios là tay vợt thứ 3, sau Dominik Hrbaty và Lleyton Hewitt, đã giành được chiến thắng ở trong các trận đấu đầu tiên của mình khi xuất trận chống lại Big Three là Federer, Nadal và cả Djokovic.

Kyrgios hiện có thành tích đối đầu chống lại Big Four, bao gồm Djokovic là 2-1 (thắng 2 trận - và thua 1 trận), so với Nadal là 3-6, so với Federer là 1-6; còn lại so về thành tích với Andy Murray là 1-6.

Như chúng ta đã biết rồi, anh lọt đến chung kết Wimbledon 2022 khi không có một HLV riêng, anh thậm chí thắng trước Djokovic ván đấu mở màn 6-3, trước khi thua ngược với điểm số: 3-6, 4-6, 6-7 (3-7).

Đó là thành tích tốt nhất của Kyrgios ở đấu trường Grand Slam. Còn lại thì, anh từng lọt đến tứ kết Grand Slam tại quê nhà (Australian Open) hồi năm 2015 và lọt đến tứ kết của US Open - cũng hồi năm 2022.

Nói chuyện ở trên Let’s Trot Show, Kyrgios trả lời câu hỏi: “Liệu tay vợt nào có chỉ số IQ trong quần vợt cao nhất??” như sau: “Tôi đã thi đấu chống lại những Djokovic, Federer, Nadal và cả Murray nữa”.

“Tôi có chỉ số IQ còn cao hơn cả 4 người bọn họ nha. Dù đây là một câu hỏi khó, nhưng có một thực tế chính là, tôi đã chơi bóng mà không có một HLV nào hướng dẫn - chỉ đạo trong suốt 6 năm trời!”.

“Ý của tôi là, nhìn này, tôi không biết là, ở trong lịch sử của quần vợt, liệu đã có ai khác lọt vào đến tận trận chung kết Wimbledon mà không có HLV chỉ đạo hay không? Vì thế, nếu xét về chỉ số IQ, tôi tự chọn chính mình”.

Kể từ tháng 10-2022 cho đến nay, Kyrgios chỉ chơi vỏn vẹn 1 trận đấu do chấn thương. Anh sẽ quay trở lại ở Brisbane International 2025 vào đầu năm mới, trước thềm của Australian Open tại quê nhà.

“Chấn thương cổ tay của tôi thật tàn khốc!”, Kyrgios từng chia sẻ về tình trạng chấn thương của anh tại Hội nghị South by Southwest, diễn ra tại Sydney (là thành phố lớn nhất nước Úc) hồi đầu tháng này.

“Bác sĩ phẫu thuật từng nói rằng, tôi có thể không thi đấu lại được nữa. Nhưng tôi tự nhủ là cứ cố gắng và dành thêm 2-3 năm sắp tới để mà vun vén cho sự nghiệp chơi bóng quần vợt chuyên nghiệp của mình”.

“Vài năm qua thật khắc nghiệt với tôi, nhưng chỉ cần được ra sân thi đấu trước đám đông khán giả tại quê nhà... Đơn giản tôi chỉ muốn bước ra sân, thắp sáng đám đông, chơi bóng cho đất nước của mình”.

“Dù tốt hay xấu, chắc chắn vẫn sẽ rất vui thích. Tôi đang trông chờ điều đó. Động lực duy nhất để tôi quay trở lại và chơi bóng và cả cố gắng giành 1 danh hiệu Grand Slam. Tôi sẽ cho bản thân thêm một cơ hội nữa”.

Đ.Hg.