Những ngọn lửa cống hiến bền bỉ

Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 hứa hẹn thêm sức hút với sự góp mặt của nhiều tên tuổi kỳ cựu. Họ trở lại không chỉ vì thành tích mà còn bởi niềm đam mê và khát vọng cống hiến.

Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 do đang tham dự Giải bơi tiền Đại hội 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 hứa hẹn thêm sức hút với sự góp mặt của nhiều tên tuổi kỳ cựu. Họ trở lại không chỉ vì thành tích mà còn bởi niềm đam mê và khát vọng cống hiến.

Ở tuổi 43, Nguyễn Tiến Minh tiếp tục khoác áo TPHCM, đánh dấu lần thứ 7 liên tiếp dự đại hội kể từ năm 2002. Dù qua thời đỉnh cao, tay vợt cầu lông vẫn miệt mài tập luyện, thi đấu và duy trì tình yêu với sân đấu. Sự bền bỉ ấy khiến Tiến Minh trở thành tấm gương cho nhiều vận động viên trẻ.

Đáng chú ý là màn tái xuất của Nguyễn Thị Ánh Viên trong màu áo quân đội. Sau 4 năm rời xa thể thao đỉnh cao, kình ngư từng giành 25 HCV SEA Games bất ngờ trở lại đầy ấn tượng. Tại giải tiền đại hội hồi tháng 9, cô giành 4 HCV, cho thấy đẳng cấp vẫn còn nguyên vẹn. Những năm qua, Ánh Viên dành thời gian để dạy bơi, tuyên truyền phòng chống đuối nước và truyền cảm hứng cho trẻ em.

Ở môn cờ vua, siêu đại kiện tướng Lê Quang Liêm cũng có tên trong danh sách đăng ký sơ bộ của đoàn thể thao TPHCM. Dù đang sinh sống, làm công tác huấn luyện tại Mỹ, anh vẫn nỗ lực sắp xếp thời gian tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Nếu góp mặt, Quang Liêm sẽ tạo thêm sức hút cho đại hội.

Trong khi đó, Lý Hoàng Nam mang đến nét mới khi chuyển sang tranh tài ở môn pickleball thay vì quần vợt. Bước ngoặt này cho thấy tinh thần sẵn sàng khám phá những thử thách mới của tay vợt từng vô địch nội dung trẻ tại giải quần vợt Grand Slam.

Sự hiện diện của những gương mặt kỳ cựu giúp Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 thêm hấp dẫn, đồng thời tạo cơ hội để lớp trẻ học hỏi kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu. Trên hết, họ chính là những người giữ lửa đam mê, kết nối các thế hệ thể thao Việt Nam.

NGUYỄN ANH