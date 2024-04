Những lý do Arsenal lạc quan trước trận lượt về với Bayern Munich

Man City vẫn là ứng viên nặng ký nhất, lại có một kết quả khả quan ở lượt đi trên sân Bernabeu thế nhưng vấn đề thì vẫn còn nguyên: đối thủ của họ là Real Madrid. Nghĩa là cho dù có lợi thế sân nhà ở lượt về thì cơ hội đi tiếp của Man City chưa chắc tốt hơn Arsenal. Ai cũng thấy cái cách mà Real Madrid điềm tĩnh chống lại sức mạnh của Man City. Họ có đủ những nhân tố có khả năng đánh bại mọi đối thủ chỉ bằng các khoảng khắc thiên tài. Ở tầm vóc của Real, việc phải chơi trên sân Etihad cũng chẳng phải là trở ngại ghê gớm. Cơ hội đi tiếp của Man City vì thế cũng chỉ là 50-50.

Ở chiều ngược lại, Arsenal không tận dụng được lợi thế sân nhà để thắng trong trận lượt đi, nhưng đối diện họ là một Bayern Munich không còn đủ chất lượng của một Hùm xám danh tiếng ngày nào. Arsenal đang có phong độ tốt hơn rất nhiều so với đối thủ Đức. Vấn đề lớn nhất của Arsenal chính là họ chưa từng vượt qua Bayern Munich trong 4 lần gặp nhau trước đây ở vòng loại trực tiếp Champions League (2004-05, 2012-13, 2013-14 và 2016-17). Họ đã thua tổng cộng 1-5 trong 2 chuyến hành quân gần nhất tới Allianz Arena.

Nhưng lần này, mọi thứ có thể khác đi. Chưa thời điểm nào mà cơ hội đánh bại Bayern ngay tại hang ổ của họ lớn như lúc này. Dưới đây là những lý do để HLV Mikel Arteta tin rằng đội bóng của ông có thể giành được chiến thắng.

Án treo giò của Alphonso Davies

Chỉ mới bước vào phút thứ chín của trận lượt đi, Bukayo Saka bị hậu vệ trái Alphonso Davies phạm lỗi vụng về và trọng tài đã không ngần ngại rút thẻ vàng, đồng nghĩa là tuyển thủ Canada này sẽ vắng mặt ở trận lượt về.

Saka là mối đe dọa tấn công lớn nhất của Arsenal, khi lối chơi của họ phần lớn tập trung bên cánh phải. Trong hiệp một của trận lượt đi, 61,9% số lần chạm bóng của họ là bên cánh phải. Con số toàn toàn thời gian giảm xuống còn 55,5%, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với bên trái của họ (23,5%). Sự thay đổi tỷ lệ này đến từ Davies đã xử lý tốt Saka trong phần còn lại của trận đấu. Vì vậy, sự vắng mặt của anh là ảnh hưởng lớn cho trận lượt về. Davis là thành viên duy nhất trong bộ tứ hậu vệ của Bayern sở hữu tốc độ thực sự, đồng thời cũng mang đến mối đe dọa tấn công với những pha chạy lên xuống không mệt mỏi ở bên trái. Davis cũng rất thoải mái khi cầm bóng và trong một số trường hợp, sự điềm tĩnh của anh đã giúp Bayern thi đấu dưới áp lực từ sức ép dữ dội của Arsenal.

Bayern đã thua 20% số trận khi Davies bắt đầu mùa giải này, so với 30% khi không có anh. Họ ghi nhiều bàn hơn khi có Davis trên sân (2,7 bàn mỗi trận so với 2) và thủng lưới ít hơn (1,2 mỗi trận so với 1,4). Chắc chắn rằng Bayern sẽ yếu hơn nếu không có Davies. Trước mắt, đợi Saka sẽ thuận lợi hơn trong tuần tới, khi anh có khả năng sẽ đối đầu với Guerreiro – một cầu thủ khá nhưng hoàn toàn không phải là Davies.

Vấn đề kiểm soát bóng của Bayern

Tại Emirates, Bayern không ngại giữ bóng nhưng họ cũng không quá thoải mái. Các bàn thắng của họ đến từ một đường chuyền dài kèm theo sai lầm phòng ngự của Arsenal và pha lừa bóng trực tiếp đáng chú ý của Leroy Sane từ phần sân nhà. Người Đức kết thúc trận đấu với tỷ lệ cầm bóng chỉ 40,8%.

Bayern của Thomas Tuchel đã phải vật lộn để tìm cách đánh bại các đội bóng khi họ cầm nhiều bóng trong mùa giải này, và nhiều kết quả tồi tệ nhất của họ đến khi họ kiểm soát bóng ở mức độ đáng kể. Trên thực tế, họ đã thua 9 trong số 27 trận mà họ cầm bóng trên 60% trong mùa giải này, nhưng không thua trận nào trong số 13 trận mà họ cầm bóng dưới 60%.

Trở lại sân nhà, Bayern sẽ tiếp tục cố gắng cầm bóng nhiều hơn Arsenal, và trong khi đoàn quân của Arteta phù hợp với việc đánh mất quyền kiểm soát bóng. Asrsenal bất bại qua 4 trận ở Premier League trước Liverpool và Manchester City mùa này (1 thắng, 3 hòa) trong khi tỷ lệ kiểm soát bóng không quá 49%, đặc biệt là chỉ 27,5% trong trận hòa tại Etihad mới đây. Họ đã thua sáu trong số 20 trận mùa này với tỷ lệ kiểm soát bóng trên 60%, so với hai trong số 24 (8,3%) với tỷ lệ cầm bóng dưới 60%.

Chấn thương của Serge Gnabry

“Đó là một chấn thương gân kheo. Trận lượt về có vẻ không ổn”, đấy là nhận định của Tuchel về chấn thương khiến Serge Gnabry phải rời sân ở Emirate. Thông thường, các HLV phải chờ báo cáo từ đội ngũ y tế nhưng Tuchel khẳng định cầu thủ chạy cánh, người đã gặp khá nhiều vấn đề về chấn thương trong quá khứ, sẽ bỏ lỡ trận lượt về ở Đức.

Mặc dù chính Sane là người tạo ra hầu hết những khoảnh khắc đẹp nhất và nguy hiểm nhất của Bayern ở trận lượt đi, nhưng việc Gnabry sẵn sàng chạy bên cánh đối diện chính là yếu tố làm Arsenal phân tán lực lượng phòng ngự. Không có tiền vệ xuất phát nào có ít hơn 24 lần chạm bóng của Gnabry, nhưng chỉ Martinelli (ba) là có nhiều hơn hai cú sút so với Gnabry. Dù cầu thủ này rời sân ở phút 69. Anh làm việc cực kỳ chăm chỉ, siêng năng trong công việc phòng ngự, thực hiện 3 pha cản phá và tổng cộng 37 pha gây áp lực cường độ cao lên người giữ bóng bên phía đối phương.

Sự vắng mặt của Gnabry và những pha chạy chỗ không bóng trực tiếp của anh sẽ giúp Arsenal bớt lo lắng hơn ở trận lượt về. Kingsley Coman là một sự thay thế phù hợp, nhưng sẽ kém hiệu quả hơn nhiều so với Gnabry.

Bayern Munich không còn đáng sợ

Màn trình diễn của Bayern cho thấy họ đã vượt qua được hầu hết các vấn đề đang khiến mùa bóng của họ tệ hại. Về cơ bản, nó tốt hơn nhiều những gì chúng ta biết về họ trong mùa này. Một kết quả hòa trên sân Emirates rõ ràng quá khích lệ cho đội bóng của Tuchel.

Tuy nhiên, sự đáng sợ thì không còn. đặc biệt là khi bị dồn ép ở nửa sân của họ. Arsenal đã giành được bóng trong vòng 40m tính từ đường biên ngang của Bayern sáu lần trong trận đấu. Chỉ có 4 đội mất quyền kiểm soát bóng trong vòng 40m cách khung thành của mình nhiều lần hơn Bayern ở Champions League mùa này. Tỷ lệ chuyền bóng thành công của Eric Dier chỉ 77,1% tại Emirates cho thấy cựu tiền vệ người Anh có thể là mắt xích yếu ở đây.

