Những khoảnh khắc Olympic đáng nhớ mà có thể bạn đã bỏ lỡ

Ngôi sao băng Guatemala

Cánh cửa này đóng lại, thì cánh cửa khác mở ra. Năm 2011, vận động viên thể dục Adriana Ruano bị chấn thương cột sống nghiêm trọng khiến giấc mơ dự London 2012 của cô bị dập tắt. Bác sĩ của cô đề nghị bắn súng như một môn thể thao thay thế. Mười hai năm sau, cô ghi được 45/50 điểm trong trận chung kết bắn súng mục tiêu di động nữ, trở thành người Guatemala đầu tiên giành huy chương vàng.

Tình yêu của Ledecky dành cho công chúng

Kình ngư huyền thoại Katie Ledecky đã giành được huy chương vàng Olympic thứ chín ở nội dung chung kết 1500m tự do nữ, khuấy động bầu không khí. Vẫy tay chào nhiều khán giả trong nhà thi đấu, và một cô gái tóc vàng với bím tóc sọc đỏ và xanh không thể tin rằng Ledecky lại chú ý đến mình. Hơn một triệu khán giả đã theo dõi niềm vui không thể kiềm chế của cô ấy trong một video khi Ledecky đã nói chuyện với người hâm mộ trẻ tuổi trên FaceTime.

‘Đó là một cô gái!’: ăn mừng giới tính của con khiến Murphy trở nên nổi bật

VĐV bơi lội người Mỹ, Ryan Murphy đã giành được huy chương đồng ở nội dung chung kết 100m bơi ngửa nam. Anh ấy tự hào về màn trình diễn của mình nhưng không ngờ rằng vợ anh ấy lại có được điều đó. Trên khán đài, Bridget Konttinen giơ một tấm biển tiết lộ giới tính của đứa con sắp chào đời của anh: “Ryan, đó là một bé gái!” Đột nhiên, thể thao trở nên vô nghĩa. “Tôi nghĩ điều đó giống như khiến tôi bừng sáng,” anh nói. “Và nó thực sự đã đưa đêm nay lên một tầm cao mới.”

Tamberi và Barshim

Trong một khoảnh khắc mang tính biểu tượng của Thế vận hội Tokyo, Gianmarco Tamberi và Mutaz Barshim đã chọn chia nhau huy chương vàng nhảy cao sau khi cả hai vượt qua được 2,37m và đều không thành công ở cự ly 2,39m. Tình cảm của những người giành huy chương một lần nữa lại được chú ý – Tamberi lao đến trợ giúp Barshim trong khi anh nằm đau đớn trên mặt đất, ôm bắp chân sau khi vượt qua 2,27m ở vòng loại ở Paris.

Tinh thần thể thao

Khi nhận huy chương bạc, ngôi sao cầu lông Trung Quốc He Bingjiao đã thể hiện tinh thần thể thao thực sự khi cô cầm một lá cờ nhỏ của Tây Ban Nha để thể hiện sự ủng hộ đối với Carolina Marín của Tây Ban Nha, người không may kết thúc hành trình Olympic khi cô bị chấn thương trong trận bán kết. Đó là sự tôn trọng đối với cầu thủ người Tây Ban Nha, người đã He Bingjiao set đầu tiên, dẫn trước 10-8 ở set 2 trong trận bán kết.

Vượt qua chia rẻ để chụp ảnh tự sướng

Sự hòa hợp hiếm hoi giữa Triều Tiên và Hàn Quốc được thể hiện sau trận chung kết đôi nam nữ bóng bàn khi các vận động viên của cả hai nước gạt bỏ sự khác biệt để chụp ảnh tự sướng trên bục vinh quang. Triều Tiên ăn mừng chiến thắng bạc, còn Hàn Quốc mang về huy chương vàng. Hình ảnh lan truyền đã thể hiện rõ sức mạnh đoàn kết của thể thao.

Bùa may mắn từ …trong bụng

Cung thủ Yaylagul Ramazanova của Azerbaijan đã có thêm một đôi tay giúp đỡ trong giải đấu Olympic đầu tiên của cô: VĐV này Olympic thi đấu khi đang mang thai sáu tháng rưỡi, cảm thấy đứa con trong bụng đang cổ vũ mình. Cô nói: “Tôi cảm thấy con tôi đá vào bụng trước khi tôi bắn mũi tên cuối cùng này, và nhờ đó tôi bắn được điểm 10”.

Và chuyện tình yêu ở Paris

Huang Yaqiong của Trung Quốc đã có một bất ngờ sau màn trình diễn giành huy chương vàng ở nội dung cầu lông đôi nam nữ khi bạn trai của cô, vận động viên cầu lông đồng hương Trung Quốc Liu Yuchen, quỳ xuống - biến đây thành một màn cầu hôn “song hỉ”. Huang nói: “Hôm nay tôi là nhà vô địch Olympic và tôi đã được cầu hôn, vì vậy đó là điều tôi không ngờ tới”.

Hai nữ vận động viên thuyền buồm của Pháp Charline Picon và Sarah Steyaerd cũng đã nhận được lời cầu hôn khi họ vừa kết thúc cuộc đua với một chiếc huy chương đồng Olympic. Những người bạn trai của họ là Mano và Pierre đợi sẵn trên bãi biển với hai chiếc nhẫn đính hôn. Vậy mà Sarah cứ ngỡ rằng, phải mang về được “Vàng hay bạc” cô mới được người bạn trai của mình xin cưới !

Kém kiên nhẫn hơn những anh chàng si tình Pháp và Trung Quốc, nam tuyển thủ môn bóng ném người Achentina, Pablo Simonet, mới vừa đặt chân đến Paris thành phố của tình yêu, hai ngày trước lễ khai mạc, đã trao nhẫn và những nụ hôn thắm thiết cho người tình Maria Pilar Campoy, nữ vận động viên hockey, với nền cảnh là tháp Eiffel và những vòng tròn Olympic.

Nam vận động viên Pablo Simonet cầu hôn nữ vận động viên Maria Campoy trước ngày khai mạc

Mùa Thế Vận Hội năm nay có ít nhất một cặp vợ chồng cùng có tên trong bảng vàng, đó là câu chuyện đáng ghi nhớ của vô địch Olympic môn xe đạp BMX người Australia, cô Saya Sakakibara và phu quân là VĐV người Pháp Romain Mahieu cũng trong bộ môn này. Kẻ trước người sau, Romain đoạt huy chương đồng, và chỉ ít phút sau đó ý trung nhân của anh đem về một chiếc huy chương vàng sáng chói cho đội tuyển Australia. Ban đầu, khán giả trông thấy một nam VĐV Pháp rất “quá lịch sự” với một nữ đồng đội Australia : Romain giữ xe BMX giúp cho Saya, giúp cô cởi mũ và găng tay và họ ôm nhau thắm thiết … Khán giả hơi ngạc nhiên trước khi hiểu ra rằng, ngoài đời Romain và Saya là vợ chồng.

HỒ VIỆT