Những con số đáng lo ngại đằng sau cơn hạn hán bàn thắng của Martin Odegaard trong khi Arsenal vật lộn ghi bàn

Cho đến nay, Martin Odegaard chỉ ghi được một bàn thắng trong mùa giải này, và đó là một bàn thắng không đáng kể: quả phạt đền trong trận thắng West Ham United 5-2 vào tháng 11. Tiền vệ sáng tạo này có được một số pha kiến ​​tạo trên mọi đấu trường, nhưng phần ghi bàn thì trống.

Đây là một sự suy giảm mạnh. Mùa giải trước, Odegaard ghi được 8 bàn và ở mùa trước đó là 15 bàn, đứng đầu bảng xếp hạng cuối mùa của Arsenal cùng với Gabriel Martinelli. Vào thời điểm mà Arsenal đang bị chỉ trích vì thiếu một tiền đạo tàn nhẫn, được nhấn mạnh bởi màn trình diễn ấn định chiến thắng của Alexander Isak của Newcastle tại Emirates, cũng như nhu cầu về động lực mới ở 2 cánh, thì giờ đây, các bàn thắng của Odegaard cần thiết hơn bao giờ hết. Thà ít vẫn còn hơn là không.

HLV Arteta cho biết hôm thứ sáu rằng con số của các mùa giải trước là không bền vững. "Khi bạn nhìn vào xác suất và các mẫu, duy trì một tiền vệ tấn công ghi được 15 bàn thắng như anh ấy đã làm cách đây hai năm, điều đó không xảy ra vì nó đã không xảy ra trong 50 năm". Tuy nhiên, chính Frank Lampard là phản biện cho quan điểm đó, khi đã vượt qua 15 bàn thắng ở chín trong số 10 mùa giải thành công sự nghiệp tại Chelsea.

“Cậu ấy đang cố gắng, cố gắng rất nhiều”, HLV Arteta nói thêm. “Cậu ấy đã có một số cơ hội lớn, bỏ lỡ một số cơ hội. Chúng tôi chỉ giúp cậu ấy và đảm bảo rằng cậu ấy đủ thoải mái để thực hiện cú sút khi cần thiết, bởi vì cậu ấy rất giỏi việc đó.”

Tuy nhiên, vấn đề còn sâu xa hơn cả sự kém may mắn hay thiếu tự tin trước khung thành. Odegaard chỉ tung ra 1,59 cú sút mỗi 90 phút ở Premier League mùa này, giảm mạnh so với 2,68 và 2,18 trong hai mùa giải trước và là tỷ lệ sút bóng thấp nhất của anh kể từ mùa giải 2020-21. Tình hình cũng tương tự trên mọi phương diện: xG (bàn thắng dự kiến) của anh mỗi 90 phút đã giảm xuống mức thấp nhất trong bốn mùa giải, trong khi tỷ lệ tham gia ghi bàn mỗi 90 phút là 0,39, giảm so với 0,50 của mùa giải trước và 0,52 của mùa giải trước.

Nói một cách ngắn gọn, đội trưởng của Arsenal không nhận được bóng ở những vị trí nguy hiểm thường xuyên, anh không thực hiện nhiều cú sút về phía khung thành và khi có cơ hội, anh cũng không thể ghi bàn.

Odegaard đã bỏ lỡ một số cơ hội ghi bàn lớn trong mùa giải này ( Adam Davy/PA )

Có một số yếu tố để giải thích. Bong gân mắt cá chân mà Odegaard gặp phải khi chơi cho Na Uy vào tháng 9 đã xóa sổ hai tháng thi đấu trong mùa giải của anh. Anh đã xuất sắc khi trở lại ngay lập tức, tạo ra các bàn thắng vào lưới Chelsea và Nottingham Forest, nhưng kể từ đó đã trở thành cái bóng của cầu thủ xuất sắc đã chỉ huy lối chơi tấn công của Arsenal với rất nhiều sự tự tin vào mùa giải trước.

Mới hồi phục sau cơn bệnh, Odegaard đôi lúc tỏ ra lạc lõng trong trận thua 0-2 ở lượt đi vòng bán kết Cúp liên đoàn trước Newcastle, có lúc loạng choạng trong không gian và mất bóng như thể quả bóng có hình dạng lạ lẫm, giống như một ông bố đã không chơi bóng 5 người trong sáu tháng. Anh tỏ ra miễn cưỡng khi lái bóng vào vòng cấm và chạy vào các không gian tấn công.

“Cậu ấy đã trở lại sau chấn thương, và có thể là tuần đầu tiên hoặc hai tuần đầu tiên, bạn sẽ có thêm năng lượng”, HLV Arteta giải thích. “Sau đó, bạn sẽ chơi ba ngày một lần…”

Tất nhiên, có thể nói điều tương tự về hầu hết các tiền đạo của Arsenal hiện tại. Odegaard là một cầu thủ phát triển mạnh nhờ sự kết nối, mối liên kết trôi nổi giữa các bộ phận khác nhau của đội, và sự ăn ý đó đã tan biến trên khắp sân. Chấn thương của Bukayo Saka cũng gây gián đoạn, một người theo bản năng chạy vào đường chuyền tưởng tượng của Odegaard mà chỉ họ mới có thể thấy được.

Khi được hỏi liệu Odegaard có nhớ người bạn đồng hành của mình không, HLV Arteta trả lời: "Rõ ràng là có thể có một yếu tố như vậy. Có rất nhiều tình huống nhưng không thể tránh khỏi suy nghĩ khi bạn có sự ăn ý như vậy với cầu thủ đó, và bạn không ở cạnh nhau, rằng bạn sẽ nhận thấy điều gì đó khác biệt."

Người hâm mộ Arsenal đã thúc giục những bản hợp đồng mới, đặc biệt là với tài năng đặc biệt của Napoli Khvicha Kvaratskhelia trên thị trường. Nhưng sẽ rất khó để tìm được những tân binh, đặc biệt là vào tháng 1. "Chúng tôi có một số hạn chế nhất định", Arteta nói. "Chúng tôi có rất nhiều khoảng trống và rất nhiều thứ phải che đậy để trở thành đội bóng mà chúng tôi mong muốn. Và sau đó là sự sẵn có của những bản hợp đồng mới, ngay cả khi bạn muốn, đôi khi điều đó là không thể."

Odegaard trông chán nản sau thất bại của Arsenal trước Newcastle ở Carabao Cup ( Getty )

Trong khi đó, sự thay đổi liên tục của các trận đấu vẫn tiếp tục không ngừng. Chấn thương và án treo giò sẽ tiếp tục gây khó khăn. Bóng sẽ tiếp tục bay qua xà ngang một cách khó lường . Ngay lúc này, với bốn giải đấu vẫn đang tham gia, Arteta đang dựa rất nhiều vào những người dẫn đầu như Odegaard.

Điểm đó có thể sẽ được nhấn mạnh bởi sự lựa chọn của HLV vào Chủ Nhật, khi Arsenal đối đầu với Manchester United ở vòng 3 FA Cup. Đây sẽ là cơ hội để xoay vòng đội hình và làm mới đội hình xuất phát của ông, nhưng một đội hình bị tổn thương thì sẽ có rất ít lựa chọn. Gabriel Jesus có thể sẽ vào hàng tiền đạo, trong khi Raheem Sterling có thể xuất hiện hiếm hoi, nhưng Odegaard gần như chắc chắn sẽ ra sân ngay từ đầu vì hoàn toàn cần thiết, ngay cả khi anh ấy có thể được hưởng lợi từ một kỳ nghỉ hiếm hoi.

Ngay cả khi không có bàn thắng, đội trưởng vẫn đóng góp với vai trò lãnh đạo, với cách anh ấy thiết lập nhịp độ, cũng như thực hiện các pha cố định khi không có Saka. Anh dẫn dắt lối chơi một cách thông minh, dẫn dắt các đồng đội theo nhịp điệu của Arteta. Nhà cầm quân này coi trọng những phẩm chất đó và ông vẫn phản đối quan điểm cho rằng Arsenal đang thiếu bàn thắng, chỉ ra con số bàn thắng đáng kinh ngạc của họ vào năm 2024: tổng cộng là 114, nhiều hơn bất kỳ năm dương lịch nào khác trong thế kỷ này. "Tôi không nghĩ bàn thắng là vấn đề", ông chốt.

Tuy nhiên, trong 13 trong số 30 trận đấu mùa giải này, Arsenal chỉ ghi được một bàn hoặc không ghi bàn nào. Câu chuyện phòng ngự có vẻ vui hơn, gần bằng Liverpool về số bàn thua dự kiến ​​phải nhận. Nhưng đội của Arteta lại kém xa về số bàn thắng dự kiến ​​ghi được, với chỉ 33,9 so với 44,1 của Liverpool, xếp thứ bảy tại Premier League sau Bournemouth, Tottenham và Newcastle. Và với tất cả những điểm yếu rõ ràng của họ trong số ba cầu thủ tấn công, có lẽ hiệu suất giảm sút của Odegaard là biểu tượng cuối cùng cho những khó khăn của Arsenal.

HỒ VIỆT