Nguyễn Khoa Diệu Khánh giành HCV đơn nữ giải các đội mạnh quốc gia 2024

> Mai Hoàng Mỹ Trang cùng đội bóng bàn nữ TPHCM giành HCV các đội mạnh quốc gia 2024

Năm đáng nhớ của Diệu Khánh

Nguyễn Khoa Diệu Khánh (TPHCM) lọt vào chung kết nội dung đơn nữ để gặp người quen Trần Mai Ngọc (Công an Nhân dân T&T) tranh ngôi vô địch được diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Đồng Nai. Không ngoài dự liệu của giới chuyên môn, Diệu Khánh áp đảo trước đàn em Mai Ngọc và vượt lên giành chiến thắng thuyết phục 4-1 cùng tấm HCV quý giá. Một năm trước tại sân đấu này, Diệu Khánh lọt vào chung kết và cũng giành HCV đơn nữ. Qua 1 năm, chuyên môn của tay vợt đang thuộc bóng bàn TPHCM sở hữu này vẫn giữ được phong độ khá ổn định để bảo vệ thành công HCV.

Năm nay là năm đáng nhớ đối với Nguyễn Khoa Diệu Khánh. Đáng nhớ là bởi tới lúc này, bản thân Diệu Khánh giành được những thành tích tốt nhất cho mình. Cách đây gần 5 tháng khi thi đấu giải bóng bàn vô địch quốc gia 2024 ở Nha Trang (Khánh Hòa), tay vợt của TPHCM giành HCV nội dung đơn nữ. Chưa kể trong tháng 5, Diệu Khánh đã lọt tới trận cuối của vòng loại Olympic và chỉ lỡ nhịp đáng tiếc nên không giành được suất dự Olympic Paris (Pháp) 2024.

Ngôi vô địch đơn nữ tại giải vô địch quốc gia, giải các đội mạnh quốc gia trong cùng 1 năm thi đấu luôn là cột mốc mà bất kể tay vợt nào trong nước đều mong muốn như Diệu Khánh. Cuối năm nay, bóng bàn trong nước sẽ còn giải các tay vợt xuất sắc quốc gia 2024. Chắc chắn Nguyễn Khoa Diệu Khánh sẽ góp mặt và và nếu cô đăng quang nội dung nữ thì tay vợt này sẽ có khoảnh khắc đáng nhớ với “hattrick” HCV cá nhân cho mình. Dù vậy, Diệu Khánh khiêm tốn bày tỏ: “với tôi mọi giải đấu đều là cuộc thử thách cho mình và tôi luôn nỗ lực để hướng tới những kết quả tốt nhất cho cá nhân và bóng bàn TPHCM, bóng bàn nữ Việt Nam”.

Phía trước chờ đợi thành tích giải Đông Nam Á 2024

Sau giải bóng bàn các đội mạnh quốc gia 2024, các tay vợt có tên trong danh sách tập trung đội tuyển bóng bàn Việt Nam sẽ hội quân hướng tới chuẩn bị chuyên môn tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2024. Đợt tập trung này, Nguyễn Khoa Diệu Khánh có tên.

Trong thành tích cá nhân, Diệu Khánh luôn chờ đợi một tấm huy chương cao nhất tại giải vô địch Đông Nam Á hay đấu trường SEA Games. Tuy nhiên, cô chưa có duyên để lọt vào một trận chung kết nội dung nữ trong 2 giải đấu cấp độ trên. Mọi người hiểu, bóng bàn nữ Singapore đang thống trị tại Đông Nam Á nên việc cạnh tranh huy chương của các tay vợt nữ Việt Nam là rất khó.

Nhưng như ban huấn luyện đội tuyển bóng bàn Việt Nam từng phân tích rằng, khó không có nghĩa là không thể. Nguyễn Khoa Diệu Khánh và các đồng đội được cơ hội tranh tài giải bóng bàn vô địch Đông Nam Á 2024 xem như đợt tập dượt quan trọng để chuẩn bị cho đấu trường SEA Games 33-2025 vào năm sau.

Năm 2023, Diệu Khánh là một trong những thành viên của tuyển bóng bàn Việt Nam đã thi đấu SEA Games 32, ASIAD 19. Năm nay, cô đã được cơ hội dự giải vòng loại Olympic. Tự kết quả chuyên môn của tay vợt này trong từng giải đấu đã nói lên rằng, Diệu Khánh luôn nỗ lực hoàn thiện mình qua mỗi giải đấu để khẳng định mình là tay vợt nữ số 1 Việt Nam lúc này.

Giải bóng bàn các đội mạnh quốc gia 2024 khép lại tại nhà thi đấu tỉnh Đồng Nai vào chiều tối ngày 3-11. Ở chung kết nam, Nguyễn Anh Tú (Hà Nội) thắng Nguyễn Đức Tuân (Hải Dương) 4-0. Trước đó, giải đấu cũng xác định được các nhà vô địch nội dung đôi là Đinh Anh Hoàng, Lê Đình Đức (Công an Nhân dân T&T, HCV đôi nam); Trần Mai Ngọc, Nguyễn Thùy Kiều My (Công an Nhân dân T&T, HCV đôi nữ); Nguyễn Đức Tuân, Bùi Ngọc Lan (Hải Dương, HCV đôi nam-nữ).