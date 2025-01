Nguyễn Khánh Hoàng giành chiến thắng không cần 1 lượt cơ

Do đối thủ Vòng Vỹ Luân đến trễ, cơ thủ Nguyễn Khánh Hoàng đã không cần tốn 1 lượt cơ nào để giành chiến thắng ở vòng knock out 64 cơ thủ Giải Billiards vô địch Pool 8 bi Keight năm 2025 đang diễn ra tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (Quận 3, TPHCM).

Nguyễn Khánh Hoàng có trận thắng dễ dàng nhất trong sự nghiệp

Ở ngày khai mạc giải, một sự cố nhỏ đã xảy ra khi cơ thủ Trương Kim Điện bị xử thua 0-8 trước cơ thủ Trần Văn Ngọc do vị phạm điều lệ về trang phục thi đấu. Và lần này, đến lượt Vòng Vỹ Luân bị xử thua 0-10 trước Nguyễn Khánh Hoàng do đến trễ do bị kẹt xe. Một lý do mà Vòng Vỹ Luân có thể kiểm soát được nếu như thận trọng.

Đây là trận thua không đáng xảy ra đối với Vòng Vỹ Luân khi tham gia một giải đấu được tổ chức khá chuyên nghiệp và quy mô hàng đầu Việt Nam. Nên anh cần rút kinh nghiệm cho hành trình thi đấu chuyên nghiệp của mình trong thời gian tới.

Ở các trận đấu khác, ấn tượng nhất phải kể đến màn ngược dòng ngoạn mục của tay cơ đang nhận được rất nhiều sự chú ý là Trần Văn Ngọc. Dù bị Nguyễn Phúc Tín dẫn trước đến 5-8, Văn Ngọc đã bản lĩnh thắng ngược 10-8 để có vé vào vòng 32.

Trần Văn Ngọc có chiến thắng vất vả

Sau khi đi tiếp bằng tấm vé ở vòng play-off, Lường Đức Thiện lấy lại phong độ của cơ thủ top đầu Việt Nam với chiến thắng áp đảo 10-2 trước Hoàng Thái Duy. Đặng Thành Kiên thắng kịch tính 10-8 trước Nguyễn Quang Hiệp. Một trận đấu “siêu kinh điển” khác kết thúc với chiến thắng 10-8 của Đỗ Hoàng Quân trước Phan Hoàng. Những ứng viên nặng ký khác như Tất Duy Kiên, Hồ Sở Phát, Lê Văn Ngọ hay Nguyễn Văn Đăng cũng đi tiếp.

Bên cạnh đó, nội dung Pool 8 bi nữ cũng khởi tranh với sự tham dự của 48 cơ thủ. Ở ngày thi đấu đầu tiên đã xác định 16 cái tên đầu tiên đi tiếp ở nhánh thắng gồm những gương mặt kỳ cựu như Đoàn Thị Ngọc Lệ, Huỳnh Thị Ngọc Huyền, Bùi Xuân Vàng, Dương Yến Vi, Nguyễn Bích Trâm…đều thể hiện được đẳng cấp.

Phùng Hoàng Phương Uyên gây ấn tượng trong ngày ra quân

Đáng chú ý, đây cũng là ngày có sự tranh tài của rất nhiều hot girl. Nổi bật nhất phải kể đến Phùng Hoàng Phương Uyên. Nữ cơ thủ mới 19 tuổi bất ngờ giành chiến thắng ấn tượng 5-1 trước Ma Thị Anh, tay cơ tài năng đã thắng sốc nhà đương kim vô địch quốc gia Bùi Xuân Vàng ở Final HBSF Tour danh giá hồi tháng 12 năm ngoái. Tiếp đến, Phương Uyên “hủy diệt” Phan Thị Diễm Quỳnh với tỉ số 5-0, qua đó thắng tiến vào vòng loại trực tiếp.

Một hot girl khác cũng gây ấn tượng mạnh trong ngày thi đấu này là Trần Ngọc Thảo Nguyên. Thi đấu ở bảng F, nữ cơ thủ 20 tuổi xinh đẹp cũng có màn thể hiện tốt để giành vé đi tiếp vào vòng 1/16.

GIA MẪN