Nguyễn Huy Hoàng xếp hạng 21 nội dung 1.500m tự do, dừng bước tại Olympic 2024

Nam tuyển thủ bơi của Việt Nam không vượt qua vòng loại của nội dung 1.500m tự do trong ngày thi đấu cuối của mình.

Tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng đã kết thúc thi đấu tại Olympic 2024. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 3-8, Nguyễn Huy Hoàng vào tranh tài nội dung cuối của mình tại Olympic Paris (Pháp) 2024 là 1.500m tự do.

Huy Hoàng góp mặt ở vòng loại đầu tiên của nội dung để thi đấu với 2 tuyển thủ tới từ Cuba và Hy Lạp. Huy Hoàng kết thúc ở vị trí thứ 2 vòng loại bằng kết quả 15’18”63. Thông số này thấp hơn nhiều so với thành tích tốt nhất của Nguyễn Huy Hoàng khi thi đấu ASIAD 19 để có chuẩn B của Olympic này là 15’04”06.

Khi thi đấu Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020, Nguyễn Huy Hoàng đã xếp vị trí 15 với kết quả 15’00”24.

Trên xếp hạng chung cuộc của nội dung 1.500m tự do tại Olympic Paris (Pháp) 2024, Nguyễn Huy Hoàng có vị trí 21. Như vậy, nhìn về thành tích, thông số của tuyển thủ số 1 Việt Nam đã bị tụt đáng kể dù cự ly 1.500m tự do là cự ly sở trường và Huy Hoàng đã được tập luyện tập trung thời gian qua. Thậm chí, kết quả của Huy Hoàng ở Paris (Pháp) lần này còn thấp hơn cả thành tích mà kình ngư này từng giành HCV tại SEA Games 32 là 15’11”24. Trước đó tại nội dung 800m tự do, Nguyễn Huy Hoàng cũng không có kết quả chuyên môn tốt nhất.

Bơi Việt Nam có 2 tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng và Võ Thị Mỹ Tiên thi đấu tại Olympic Paris (Pháp) 2024 và cả 2 đã dừng bước. Trong đó, Mỹ Tiên đã vượt được kết quả chuyên môn của mình trong nội dung 200m hỗn hợp cá nhân còn Huy Hoàng không đạt được chỉ số chuyên môn như chờ đợi. Ở Olympic Paris (Pháp) 2024, chuyên gia người Hungary của đội tuyển bơi Việt Nam cũng tới để theo dõi Huy Hoàng và Mỹ Tiên thi đấu.

MINH CHIẾN