Nguyễn Hoàng Yến Nhi bảo vệ thành công chức vô địch Carom 3 băng nữ

Nguyễn Hoàng Yến Nhi lần thứ 2 vô địch quốc gia

Nội dung Carom 3 băng nữ năm nay quy tụ 24 cơ thủ hàng đầu cả nước thi đấu loại trực tiếp 2 lần thua, chọn 8 cơ thủ có mặt ở vòng tứ kết. Trong số các cơ thủ mạnh được mọi người chú ý, Nguyễn Hoàng Yến Nhi (Đà Nẵng), Phùng Kiện Tường (Bà Rịa Vũng Tàu), Lê Thị Ngọc Huệ (TPHCM) có 2 chiến thắng lọt vào vòng trong, trong khi hai ứng viên khác Nguyễn Thị Bích Trâm (Đà Nẵng), Cao Mộng Cầm (TPHCM) đã bị loại.

Trong trận tứ kết diễn ra sáng nay, Nguyễn Hoàng Yến Nhi đã đánh bại Nguyễn Thị Liên (TPHCM) 25-13 và sau đó tiếp tục hạ gục Nguyễn Đức Yến Sinh (TPHCM) 25-11 ở trận bán kết diễn ra trưa nay.

Ở nhánh đối diện, Lê Thị Ngọc Huệ (TPHCM) cũng có 2 trận thắng liên tiếp trước Nguyễn Nhân Hồng Lê (TPHCM) 25-22 và Phùng Kiện Tường 25-21 để tiến vào chung kết gặp Nguyễn Hoàng Yến Nhi diễn ra vào chiều nay.

Yến Nhi (trái) và Ngọc Huệ chụp ảnh lưu niệm sau trận đấu

Cuộc đối đầu giữa hai cơ thủ nữ hàng đầu Việt Nam diễn ra khá gay cấn với một chút may mắn thuộc về Nguyễn Hoàng Yến Nhi. Đầu tiên ở thời điểm đang hoà nhau 3/3, Yến Nhi có tình huống ghi điểm may mắn để thực hiện series 3 điểm vượt lên dẫn 9/6. Sau đó ở thời điểm dẫn 13/12, cô gái quê ở Đà Nẵng tiếp tục có một series 5 điểm nới rộng khoảng cách 18/12, trong đó điểm thứ 3 là một điểm bi may mắn khiến Yến Nhi phải giơ tay xin lỗi đối thủ.

Tiếp tục có thêm series 4 điểm dẫn 22/13, Nguyễn Hoàng Yến Nhi nhanh chóng kết thúc trận đấu với tỷ số 25-18, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch quốc gia mà cô đã từng giành được vào năm ngoái.

Nhà vô địch World Cup Trần Đức Minh thắng trận ra quân

Vào ngày hôm nay, nội dung Carom 3 băng nam với sự có mặt của các cơ thủ hàng đầu Việt Nam như Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái… bắt đầu khởi tranh với một số kết quả đáng chú ý. Đương kim vô địch thế giới Bao Phương Vinh (Bình Dương) thắng nghẹt thở Văn Hoàng Ba (Đồng Nai) với tỷ số 30-29. Nhà vô địch World Cup TPHCM Trần Đức Minh (Đồng Nai) vượt qua Trần Quang Hưng (Khánh Hoà) 30-22. Nguyễn Trần Thanh Tự (TPHCM) đánh bại Trần Hoàng Long (TPHCM) 30-18. Trần Thanh Lực (TPHCM) hạ gục Trần Mạnh Hùng (TPHCM) 30-20.

GIA MẪN