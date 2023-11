Nguyễn Hà My chiến thắng toàn năng nữ giải vô địch thể dục nghệ thuật quốc gia 2023

Giải vô địch thể dục nghệ thuật quốc gia 2023 đã chính thức tranh tài và trong ngày đầu tiên gương mặt Nguyễn Hà My (Hà Nội) có chiến thắng ở toàn năng cá nhân nữ.

Giải đấu chính thức khai cuộc ngày 24-11 tại Hà Nội. Trong ngày tranh tài đầu tiên, nội dung toàn năng cá nhân nữ được giới chuyên môn đặc biệt quan tâm. Thi đấu toàn năng cá nhân nữ lần này có 14 VĐV tham dự.

Nguyễn Hà My đã kết thúc bài vòng với điểm số 28.700, bài bóng với kết quả 27.200 điểm, bài chùy với kết quả 25.250 điểm và bài lụa với kết quả 25.150 điểm qua đó đạt tổng 106.300 điểm để xếp nhất giành HCV tuyệt đối. Cạnh tranh trực tiếp với Hà My là Ngô Hải Yến của đội TPHCM 1 tuy nhiên VĐV này chỉ đạt tổng 101.850 điểm qua bốn bài trình diễn nên xếp hạng nhì và giành HCB. Trong khi đó, Nguyễn Trúc Phương của đội TPHCM 1 đạt tổng 98.100 điểm và xếp hạng ba chung cuộc nhận HCĐ. Ba VĐV trên đều đang là những gương mặt trẻ của thể dục nghệ thuật Việt Nam và được đánh giá có triển vọng phát triển tốt tương lai khi Hà My ở tuổi 20, Hải Yến là 21 tuổi còn Trúc Phương mới 19 tuổi. Thi đấu lần này, các VĐV Nguyễn Lê Khánh Linh (TPHCM 2) và Dương Lê Mai Thy (TPHCM 2) là những người nhỏ tuổi nhất khi mới 12 tuổi.

Sau nội dung toàn năng cá nhân, ban tổ chức tính điểm đồng đội để trao huy chương. Đội thể dục nghệ thuật nữ Hà Nội với Nguyễn Hà My, Nguyễn Vũ Hà Phương, Lê Trà My, Lương Gia Linh, Đinh Thanh Huyền đã đạt tổng 290.050 điểm qua đó xếp nhất giành HCV. Đội TPHCM 1 gồm các VĐV Ngô Hải Yến, Nguyễn Trúc Phương, Nguyễn Như Hồng, Bùi Châu Xuân Nghi, Văng Thị Kim Thoa, Trần Kim Thơ có vị trí hạng nhì, giành HCB khi đạt tổng điểm 279.400.

Giải năm nay được diễn ra từ ngày 20-11 tới 26-11. Trong đó VĐV được làm quen với địa điểm thi đấu từ ngày 20 tới 23-11 sau đó thi đấu chính thức ngày 24-11. Ngày mai 25-11, các cuộc đấu của bốn nội dung đơn môn và bài nhóm 5 toàn năng, bài nhóm 5 dụng cụ đơn và nhóm 5 dụng cụ hỗn hợp sẽ được tranh tài tiếp tục.