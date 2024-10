Ngoại binh Chen Peiyan không thể khoác áo VTV Bình Điền Long An ở vòng 2 Giải Vô địch quốc gia

Cầu thủ Chen Peiyan sẽ thi đấu giải tại Trung Quốc nên không kịp sang Việt Nam vào tháng 11 tới đây. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

VTV Bình Điền Long An đang tìm phương án ngoại binh

Chủ công Chen Peiyan có sự đóng góp quan trọng trong các kết quả của đội nữ VTV Bình Điền Long An ở giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024. Đặc biệt, tay đập này và các đồng đội từng đoạt Cúp Hùng Vương 2024. Tuy nhiên tới đây, Chen Peiyan sẽ không thể sang Việt Nam vào tháng 11.

Nguyên do chính là giải bóng chuyền vô địch quốc gia của Trung Quốc diễn ra cùng thời điểm với giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2024 của chúng ta. Cầu thủ nào đang thi đấu ở giải tại Trung Quốc là không thể sang Việt Nam thời điểm này. Qua tìm hiểu, đội nữ VTV Bình Điền Long An cũng hỏi ý kiến Chen Peiyan có sang Việt Nam hay không nhưng tay đập này không thể gật đầu do vướng giải tại quê nhà.

Đội nữ VTV Bình Điền Long An vừa tập huấn tại Nhật Bản chuẩn bị chuyên môn cho giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 (về nước ngày 4-10). Ban huấn luyện đội bóng cho biết chương trình tập huấn đã giúp cầu thủ tích lũy tích cực nhiều nội dung khi ở Nhật Bản. Tuy nhiên, việc tăng cường ngoại binh để dự giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 dự kiến trong kế hoạch nhưng chỉ khi nào có công bố chính thức thì đội bóng mới thông báo trước truyền thông.

Kết thúc giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024, nữ VTV Bình Điền Long An và Binh chủng Thông tin là 2 đội đạt điểm số cao nhất nên tạm dẫn đầu bảng nữ. Tuy nhiên, giai đoạn 2 có sự quyết định thứ hạng cuối cùng. Hai đội bóng dù đang dẫn đầu nhưng vẫn rất thận trọng. Qua tìm hiểu, do khó tìm được cầu thủ Trung Quốc phù hợp, một số đội bóng nữ hướng tới tìm thuê cầu thủ Nhật Bản để thi đấu. Dẫu vậy, giải bóng chuyền nữ Nhật Bản cũng thi đấu thời điểm trùng với giai đoạn 2 của chúng ta nên rất ít cầu thủ nữ Nhật Bản sẽ tới Việt Nam thi đấu.

Jana Kulan có thể tới Việt Nam

HLV, cầu thủ Jana Kulan đang được chú ý vào lúc này. Ảnh: KULAN07

Nhiều đồn đoán cho rằng tay đập kỳ cựu có chất lượng người Azerbaijan là Jana Kulan sẽ tới Việt Nam thi đấu giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024. Các chia sẻ cho rằng, đội nữ Binh chủng Thông tin là điểm tới của cầu thủ này. “Chúng tôi chưa nói được điều gì. Hiện tại, các bên đang làm việc thương thảo. Có thể Jana Kulan sẽ tới Việt Nam thử việc, sau đó mọi chuyện mới quyết định. Chúng tôi cũng có xem giới thiệu chuyên môn cầu thủ này. Tới lúc này, Jana Kulan chưa tới Việt Nam. Đây là tay đập có chuyên môn tốt nhưng một điểm khó là lại nghỉ thi đấu nên cần thời gian thích nghi lại”, đại diện đội bóng trao đổi cùng SGGP.

Jana Kulan thi đấu ở vị trí chủ công. Tay đập này sở hữu chiều cao 1m98 và từng thi đấu nhiều năm ở giải nhà nghề Thổ Nhĩ Kỳ. Dù thế, cầu thủ này đã 37 tuổi và chuyển sang công tác huấn luyện từ mùa giải 2023/2024.

Tính tới lúc này, nhiều đội nữ của giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 đang tích cực chuẩn bị chuyên môn. Về cơ bản, lực lượng nội binh tại từng đội đã là người quen thuộc trước khán giả đồng thời các đối thủ hiểu biết rõ nhau. Cầu thủ ngoại binh vẫn được từng đội giấu kỹ do đây là tay đập chiến thuật giúp từng đội quyết định thành-bại trên sân cho mình.

Nội dung nữ của giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 ghi nhận 7 đội đã thuê tổng 10 cầu thủ ngoại. Trong đó, 3 cầu thủ tới từ Trung Quốc và 7 cầu thủ tới từ Thái Lan.

MINH CHIẾN