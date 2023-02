Ngần Ngọc Nghĩa: Tôi đang ổn định sức khỏe

Chấn thương sau cú nước rút để cùng tổ tiếp sức 4x100m nam điền kinh Công an Nhân dân giành tấm HCV tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 đã khiến Ngần Ngọc Nghĩa phải dành nhiều thời gian hơn để hồi phục thể lực. “Tôi vẫn đang tập luyện theo giáo án của ban huấn luyện đề ra và cố gắng sẽ có được chuyên môn tốt nhất”, Ngần Ngọc Nghĩa chia sẻ.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Văn Hoàng của Ngọc Nghĩa cũng bày tỏ “các bài tập dành cho VĐV đang được thực hiện tốt nhất và chúng tôi luôn kỳ vọng em đạt được thể lực và điểm rơi tốt nhất tại Campuchia vào tháng 5 này”.

Trở lại với thời gian tháng 5 năm ngoái, Ngần Ngọc Nghĩa đã làm được điều mà ít người dám tin được đó là phá được kỷ lục quốc gia trên đường chạy tốc độ 200m, do đàn anh Lê Trọng Hinh (Thanh Hóa) đã giữ rất lâu, nhờ thành tích thi đấu tại SEA Games 31. Ở chung kết đường đua đó, Ngọc Nghĩa về nhì giành HCB với kết quả 20”74 và chính tuyển thủ này đã hét lớn ngay khi băng qua vạch đích và nhìn lại bảng thành tích “mình làm được rồi!!!”. Đó là giây phút đầy cảm xúc với tất cả những người có mặt trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình của kỳ SEA Games 31 rất ý nghĩa đó. Sau 5 tháng, cũng trên đường chạy này tại Mỹ Đình, Ngần Ngọc Nghĩa giành tấm HCV cá nhân 100m nam và HCV tiếp sức 4x100m đồng đội nam của Đại hội thể thao toàn quốc. Đáng kể ở chỗ, kết quả 10”35 mà Nghĩa đạt được khi giành HCV 100m nam cũng được công nhân là kỷ lục quốc gia.

Đánh giá về thành tích của chàng trai vàng điền kinh Công an Nhân dân này, tại Lễ gặp mặt biểu dương HLV, VĐV thể thao Công an Nhân dân đạt thành tích tốt năm 2022 do Bộ Công an tổ chức, lãnh đạo Cục công tác Đảng và công tác chính trị - Bộ Công an cùng lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Công an Nhân dân nhìn nhận thành tích HCV và phá kỷ lục quốc gia ngay tại Đại hội thể thao toàn quốc của Ngần Ngọc Nghĩa là một trong những điểm sáng của các VĐV trong lực lượng. Tuy thế, chàng trai người gốc Sơn La khiêm tốn bảo rằng “tôi vẫn cần nỗ lực hơn vì phía trước còn nhiều mục tiêu mà điền kinh Công an Nhân dân và thể thao Việt Nam đang hướng tới”.

Trở lại tập luyện từ sau Tết Nguyên đán tại điểm tập ở Đại học TDTT Bắc Ninh, Ngần Ngọc Nghĩa và tổ cự ly ngắn của đội điền kinh Việt Nam thận trọng không để yếu tố chấn thương làm ảnh hưởng tới chuyên môn. Mặc dù vậy, gương mặt rất tự tin của Nghĩa đã nói lên rằng, đôi chân chạy của tuyển thủ này đã có sức khỏe tốt nhất.

Nói về chấn thương, Ngần Ngọc Nghĩa và HLV Nguyễn Văn Hoàng đã có nhiều chia sẻ bởi với bất kỳ VĐV điền kinh nào thì đây là một trong những điều khó tránh khỏi. Thế nhưng, làm thế nào để tránh những chấn thương nặng và không để tâm lý thi đấu bị ảnh hưởng là điều không dễ dàng vì trong cường độ vận động với tốc độ nhanh, mạnh như ở các cự ly 100m, 200m thì VĐV đều phải có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ khởi động cho tới các bài bổ trợ và một sự tập trung cao độ mỗi khi bước ra sân.

Khi chúng tôi hỏi rằng thể thao Công an Nhân dân có đặt mục tiêu về thành tích SEA Games 32 cho Ngần Ngọc Nghĩa hay không, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Công an Nhân dân – thượng tá Nguyễn Xuân Hải chia sẻ “Tất cả các tuyển thủ thể thao quốc gia khi đã ra thi đấu đều có mục tiêu để mình hướng tới. Với em Nghĩa, đây là một trong những gương mặt tiêu biểu của thể thao Công an Nhân dân và chúng tôi rất kỳ vọng em sẽ đạt được thành tích tốt nhất. Chúng tôi cũng tin tưởng tất cả VĐV thể thao Công an Nhân dân khi được tuyển chọn vào đoàn thể thao Việt Nam dự các Đại hội đều nỗ lực hết mình”.