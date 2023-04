Ném lao phải thận trọng mới có huy chương

SEA Games 31 năm ngoái, lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển điền kinh Việt Nam giành trọn hai tấm HCV nội dung ném lao với những ngôi vô địch thuộc về tuyển thủ Lò Thị Hoàng (nữ) và Nguyễn Hoài Văn (nam).

Chúng ta đưa dự liệu khó đảm bảo được kết quả giành hai HCV nội dung ném lao bởi lúc này, cô gái vàng ném lao Việt Nam là Lò Thị Hoàng chính thức không dự SEA Games 32 do trong giai đoạn hồi phục sức khỏe sau phẫu thuật chấn thương. Ít nhất, chúng ta mất đi một nửa sức mạnh do nhà vô địch Lò Thị Hoàng vắng mặt. Trong khi đó, tuyển thủ Nguyễn Hoài Văn tiếp tục là gương mặt của tổ ném lao nam thi đấu SEA Games 32 và được kỳ vọng giành kết quả cao nhất.

Với đặc thù về nội dung ném lao, gần như các tuyển thủ không có nhiều giải đấu cọ xát trước khi thi đấu SEA Games 32 giống đồng đội ở tổ nội dung chạy. Vì thế, các chỉ số đều nằm trong dự báo từ kết quả tập luyện và ít được kiểm chứng trực tiếp qua giải cọ xát.

Dù là nhà vô địch SEA Games 31 với chỉ số chuyên môn 70m87 thế nhưng tuyển thủ Nguyễn Hoài Văn vẫn là một ẩn số đối với đội điền kinh Việt Nam tại đấu trường sắp tranh tài ở Campuchia vào tháng 5 tới đây. Nguyên do, sau SEA Games 31, Hoài Văn đã phải thực hiện phẫu thuật chữa dứt điểm chấn thương do vậy tuyển thủ người Long An gần như mất cả năm để hồi phục thể lực. Tới Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022, Hoài Văn đã thi đấu trở lại và giành HCB bằng kết quả 62m37. Nhà vô địch ném lao nam của Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 là Nguyễn Hữu Toàn (đạt 66m15) đã được tập trung đội tuyển quốc gia ở năm 2023 và dự kiến có thể có trong danh sách thi đấu SEA Games 32.

Lúc này, Hoài Văn tiếp tục tập luyện tại Trung tâm HLTTQG TPHCM do chuyên gia Cao Thanh Vân là người trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn. Qua tìm hiểu, ban huấn luyện tin tưởng khả năng của Hoài Văn và rất kỳ vọng một lần nữa tuyển thủ sẽ làm nên thành công. Dù thực tế chúng ta hiểu rằng, để chắc thắng thì chưa ai dám khẳng định 100% do các đối thủ trực tiếp trong ném lao nam tại SEA Games lúc này như Abdul Hafiz (Indonesia), Melvin Calano (Philippines) có một số cuộc đấu cọ xát và vẫn đạt các chỉ số trong khoảng 66m tới 70m.

Với ném lao nữ, sau khi Lò Thị Hoàng gặp chấn thương thì hiện ba người có kết quả tốt nhất từ thành tích Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 là Bùi Thị Xuân (51m17), Trần Thị Thu Trinh (45m38) và Bùi Thị Trang (44m40) nhưng khả năng để chúng ta có một tuyển thủ nữ thay thế Lò Thị Hoàng ở SEA Games 32 khiến đối thủ dè chừng vẫn không có ngay bây giờ.

Hai kỳ SEA Games 30 và SEA Games 31, Lò Thị Hoàng lần lượt đạt các thông số thành tích 53m77 và 56m37 để giành HCB và HCV. Chỉ số 56m37 của cô đang là kỷ lục SEA Games và sẽ khó có tuyển thủ vượt qua ngay hiện tại. Các đối thủ Jariya Wichaidit (Thái Lan), Evalyn Palabrica (Philippines) đang rất tập trung cho SEA Games 32 nên việc Lò Thị Hoàng của Việt Nam vắng mặt là cơ hội để họ vượt lên tranh ngôi vô địch.

Dù vậy, tất cả vẫn nằm ở dự đoán. Các tuyển thủ ném lao của Việt Nam vẫn thể hiện quyết tâm cao nhất hướng tới SEA Games 32 và khi đã ra thi đấu thì ai nấy cũng hết mình vì màu cờ sắc áo. Chúng ta đều chờ đợi kết quả tốt nhất cho tổ ném lao của đội điền kinh Việt Nam tại SEA Games 32.