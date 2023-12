Mỹ Tiên, Ngọc Vinh và Phạm Thị Thu, Thành Lộc là 4 gương mặt xuất sắc nhất bơi-lặn Việt Nam năm 2023

Mỹ Tiên và Ngọc Vinh là 2 gương mặt xuất sắc nhất nội dung bơi giải bơi-lặn VĐV xuất sắc quốc gia 2023. Ảnh: VASA

Giải bơi-lặn VĐV xuất sắc quốc gia 2023 được tổ chức tại Tây Ninh và đây là giải đấu cuối cùng nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia của Cục TDTT cùng Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam (VASA). Các nội dung đã khép lại sau ngày tranh tài 13-12.

Môn bơi được chú ý đáng kể khi các gương mặt của đội tuyển bơi Việt Nam đã thi đấu SEA Games 32 và ASIAD 19 đều góp mặt tranh tài.

Tại giải bơi lần này, nữ kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên đạt danh hiệu VĐV xuất sắc nhất giải đấu dành cho nữ khi mang về cho mình 10 HCV cùng 2 HCB và 1 HCĐ ở các nội dung đã tham dự. Có thể xem, Mỹ Tiên đang là điểm sáng nhất của thể thao Long An lúc này. Tại giải bơi vô địch quốc gia 2023 vào tháng 10 năm nay, nữ kình ngư trên đã là người đóng góp thành tích giành 9 tấm HCV qua đó giúp đội bơi Long An xếp hạng nhì quốc gia. SEA Games 32 năm nay, Mỹ Tiên là thành viên đội tuyển bơi Việt Nam đã thi đấu ở Campuchia và đạt 2 HCĐ (400m tự do, 800m tự do). Cô cũng đã được đội tuyển bơi quốc gia lựa chọn và đăng ký thi đấu giải bơi vô địch thế giới 2023 cùng ASIAD 19.

Về cá nhân nam, VĐV Đỗ Ngọc Vinh của bơi Hà Nội đã giành cho mình 4 HCV cùng 3 HCB, 3 HCĐ trong các nội dung đã góp mặt nên được ban tổ chức trao danh hiệu VĐV xuất sắc nhất. Sau hơn 10 năm năm, bơi lội Hà Nội mới có một gương mặt được phần thưởng trên.

Tính về kết quả thi đấu thành tích ở môn bơi tại giải lần này ở Tây Ninh, đội bơi Long An xếp nhất với 10 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ. Đội bơi TPHCM ở vị trí thứ nhì khi có tổng thành tích 7 HCV, 19 HCB và 9 HCĐ còn đội bơi Hà Nội xếp hạng ba với 7 HCV, 5 HCB và 7 HCĐ.

Kình ngư Phạm Thành Lộc của đội lặn TPHCM. Ảnh: LẶNTPHCM

Cùng diễn ra tại giải, các nội dung dành cho môn lặn cũng được tranh tài. Năm nay, gương mặt đang đạt phong độ chín của sự nghiệp là Nguyễn Thành Lộc (TPHCM) giành được cho mình 4 HCV. Với kết quả trên, nam kình ngư của đội lặn TPHCM đã vinh dự được nhận danh hiệu VĐV xuất sắc nhất. Về các nội dung của nữ, kình ngư Phạm Thị Thu đã giành cho mình 4 HCV và 4 HCB qua đó tuyển thủ quốc gia người Hải Dương này đã giành danh hiệu VĐV lặn xuất sắc nhất ở giải. Thành Lộc và Phạm Thị Thu là thành viên đội tuyển lặn Việt Nam đã thi đấu SEA Games 32 cũng như tranh tài ở giải vô địch châu Á 2023 trước khi tới Tây Ninh thi đấu.

Phạm Thị Thu và Nguyễn Thành Lộc là 2 gương mặt thi đấu lặn xuất sắc nhất. Ảnh: VASA

Trong kết quả thành tích tổng, đội lặn Hải Dương dẫn đầu với thành tích 6 HCV, 6 HCB và 2 HCĐ còn đội lặn Nghệ An có vị trí thứ nhì với 5 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ. Các kình ngư lặn của TPHCM xếp hạng ba khi đạt 4 HCV, 5 HCB, 4 HCĐ.

MINH CHIẾN